Dolar Australia pulih seiring meredanya ketegangan perdagangan; fokus beralih ke risalah RBA

Dolar Australia (AUD) stabil terhadap Dolar AS (USD) pada hari Senin, dengan pasangan AUD/USD naik kembali di atas 0,6500 setelah turun ke level terendahnya sejak 27 Agustus, sekitar 0,6472, pada hari Jumat. Pemulihan ini terjadi karena sentimen risiko sedikit membaik setelah perubahan retorika dari Washington selama akhir pekan yang meredakan kekhawatiran tentang eskalasi baru dalam ketegangan perdagangan AS-China. Pada saat penulisan, AUD/USD diperdagangkan secara sideways di dekat 0,6516, naik hampir 0,65% pada hari itu, karena hubungan perdagangan Australia yang erat dengan China membuat pasangan ini sangat sensitif terhadap perkembangan dalam hubungan AS-China. Retorika yang lebih lunak dari Washington memberikan kelegaan bagi Aussie, membantu menstabilkan dan pulih dari penjualan minggu lalu, meskipun Greenback lebih kuat. Pada akhir hari Jumat, Presiden AS Donald Trump kembali menyulut ketegangan perdagangan dengan China, mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 100% pada semua impor China mulai 1 November, setelah laporan bahwa Beijing berencana membatasi ekspor elemen tanah jarang. Pengumuman tersebut mengguncang pasar global dan mengirim aset berisiko turun tajam. Namun, selama akhir pekan, Trump menunjukkan nada yang lebih lunak, memposting di Truth Social bahwa "Jangan khawatir tentang China, semuanya akan baik-baik saja!" dan bahwa Amerika Serikat berusaha untuk "membantu China, bukan menyakitinya." Sebelumnya pada hari Senin, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kenaikan tarif 100% yang diusulkan "tidak harus terjadi" jika Beijing mengambil langkah-langkah untuk meredakan ketegangan, menandakan bahwa pembicaraan tingkat kerja antara pejabat AS dan China sedang berlangsung minggu ini. Harapan negosiasi baru membantu menenangkan pasar setelah gejolak minggu lalu. Namun, sentimen tetap rapuh karena investor tetap waspada terhadap pendekatan Presiden Trump yang tidak terduga terhadap kebijakan perdagangan dan penggunaannya yang sering terhadap ancaman tarif sebagai taktik negosiasi. Ke depan, para pedagang akan mengalihkan fokus mereka ke risalah rapat Reserve Bank of Australia (RBA) yang akan dirilis pada hari Selasa untuk panduan baru...