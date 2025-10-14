Dolar Australia pulih seiring meredanya ketegangan perdagangan; fokus beralih ke risalah RBA

Dolar Australia (AUD) stabil terhadap Dolar AS (USD) pada hari Senin, dengan pasangan AUD/USD naik kembali di atas 0,6500 setelah turun ke level terendahnya sejak 27 Agustus, sekitar 0,6472, pada hari Jumat. Pemulihan ini terjadi karena sentimen risiko sedikit membaik setelah perubahan retorika dari Washington selama akhir pekan yang mengurangi kekhawatiran tentang eskalasi baru dalam ketegangan perdagangan AS-China.
Pada saat penulisan, AUD/USD diperdagangkan secara sideways di sekitar 0,6516, naik hampir 0,65% pada hari ini, karena hubungan perdagangan Australia yang erat dengan China membuat pasangan ini sangat sensitif terhadap perkembangan dalam hubungan AS-China. Retorika yang lebih lunak dari Washington memberikan kelegaan bagi Aussie, membantu stabilisasi dan pemulihan dari penjualan besar-besaran minggu lalu, meskipun Greenback lebih kuat.
Pada akhir hari Jumat, Presiden AS Donald Trump kembali menyulut ketegangan perdagangan dengan China, mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 100% pada semua impor China mulai 1 November, menyusul laporan bahwa Beijing berencana membatasi ekspor elemen tanah jarang. Pengumuman tersebut mengguncang pasar global dan menyebabkan aset berisiko turun tajam. Namun, selama akhir pekan, Trump mengambil nada yang lebih lunak, memposting di Truth Social bahwa "Jangan khawatir tentang China, semuanya akan baik-baik saja!" dan bahwa Amerika Serikat berusaha "membantu China, bukan menyakitinya."
Sebelumnya pada hari Senin, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa kenaikan tarif 100% yang diusulkan "tidak harus terjadi" jika Beijing mengambil langkah-langkah untuk meredakan ketegangan, menandakan bahwa pembicaraan tingkat kerja antara pejabat AS dan China sedang berlangsung minggu ini. Harapan negosiasi yang diperbarui membantu menenangkan pasar setelah gejolak minggu lalu. Namun, sentimen tetap rapuh karena investor tetap waspada terhadap pendekatan Presiden Trump yang tidak terduga terhadap kebijakan perdagangan dan penggunaannya yang sering terhadap ancaman tarif sebagai taktik negosiasi.
Ke depan, para pedagang akan mengalihkan fokus mereka ke risalah rapat Reserve Bank of Australia (RBA) yang akan dirilis pada hari Selasa untuk panduan baru tentang kebijakan moneter. Bank sentral mempertahankan suku bunga tunainya tidak berubah pada 3,60% pada September, mencatat bahwa penurunan inflasi yang mendasarinya telah melambat dan bahwa mempertahankan sikap kebijakan saat ini memungkinkan lebih banyak waktu untuk menilai bagaimana pemotongan suku bunga sebelumnya memengaruhi permintaan dan tekanan harga.
Di Amerika Serikat (AS), perhatian tetap pada penutupan pemerintah yang sedang berlangsung, tanpa tanda-tanda terobosan di Kongres saat kebuntuan pendanaan memasuki hari ke-13. Dengan kalender ekonomi yang ringan, sorotan beralih ke komentar Ketua Federal Reserve (Fed) Jerome Powell pada hari Selasa. Laporan Indeks Harga Konsumen (CPI), yang awalnya dijadwalkan pada hari Rabu, telah ditunda hingga 24 Oktober karena penutupan, sementara beberapa pejabat Fed lainnya dijadwalkan untuk berbicara sepanjang minggu.
Indikator Ekonomi
Risalah Rapat RBA
Risalah rapat Reserve Bank of Australia diterbitkan dua minggu setelah keputusan suku bunga. Risalah tersebut memberikan laporan lengkap tentang diskusi kebijakan, termasuk perbedaan pandangan. Mereka juga mencatat suara dari masing-masing anggota Komite. Secara umum, jika RBA bersikap hawkish tentang prospek inflasi untuk ekonomi, maka pasar melihat kemungkinan lebih tinggi untuk kenaikan suku bunga, dan itu positif untuk AUD.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-recovers-as-trade-tensions-ease-focus-turns-to-rba-minutes-202510131855