Harga Mobil Baru Rata-rata AS Melampaui $50.000 Untuk Pertama Kalinya

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/14 08:57

Topline

Harga rata-rata untuk kendaraan baru di A.S. kini di atas $50.000 untuk pertama kalinya, menurut Kelley Blue Book, yang mencatat bahwa harga tertinggi sepanjang masa ini tidak menghentikan penjualan kendaraan listrik yang melonjak.

Ford F-Series adalah salah satu lini kendaraan yang paling terdampak oleh tarif. (Foto oleh Joe Raedle/Getty Images)

Getty Images

Fakta Utama

Harga transaksi rata-rata untuk kendaraan baru mencapai $50.080 pada September, menurut laporan yang dirilis Senin, naik 2,1% dari Agustus dan 3,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Harga rata-rata kendaraan baru berada di sekitar $40.000 lima tahun lalu, tidak lama sebelum harga mulai melonjak di tengah kelangkaan chip semikonduktor.

Harga eceran yang disarankan produsen (MSRP) kendaraan baru rata-rata juga mencapai rekor tertinggi bulan lalu, mencapai $52.183, naik 4,2% dari periode yang sama tahun lalu.

Harga transaksi rata-rata "kemungkinan" didorong oleh "campuran kaya kendaraan mewah dan model EV mahal," kata laporan tersebut, memperkirakan bahwa pangsa kendaraan listrik di pasar A.S. mencapai rekor tertinggi 11,6% pada September.

Kutipan Penting

"Meskipun ada banyak pilihan terjangkau di luar sana, banyak pembeli yang sadar harga memilih untuk menunggu atau beralih ke pasar kendaraan bekas," kata Erin Keating, seorang analis eksekutif di Cox Automotive, dalam sebuah pernyataan. "Pasar otomotif saat ini didorong oleh rumah tangga yang lebih kaya yang memiliki akses ke modal, suku bunga pinjaman yang baik, dan mendukung segmen pasar yang lebih tinggi."

Angka Besar

437.487. Itulah jumlah kendaraan listrik yang terjual pada kuartal ketiga tahun ini, sesuatu yang menurut laporan tersebut disebabkan oleh insentif penjualan pemerintah untuk kendaraan listrik yang akan berakhir, yang menyebabkan pembeli cepat menyelesaikan transaksi.

Latar Belakang Utama

Keating menyebut munculnya harga tertinggi sepanjang masa ini sebagai "masalah waktu, terutama jika Anda mempertimbangkan bahwa kendaraan terlaris di Amerika adalah pickup truck dari Ford yang biasanya berharga lebih dari $65.000." Keating mencatat tarif telah "memperkenalkan tekanan biaya baru" ke industri otomotif. Tarif otomotif meningkatkan biaya dan ketidakpastian, menciptakan risiko penghentian produksi dan peningkatan biaya konsumen yang dapat menurunkan penjualan, menurut S&P Global. Presiden Donald Trump memberlakukan tarif dasar 25% pada kendaraan yang dibuat di luar A.S. awal tahun ini, menaikkan harga mobil hingga $6.000 untuk kendaraan di bawah $40.000, menurut Kelley Blue Book.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya.

