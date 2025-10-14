Postingan Harga Mobil Baru Rata-rata AS Melampaui $50.000 Untuk Pertama Kalinya Muncul di BitcoinEthereumNews.com. Topline Harga rata-rata untuk kendaraan baru di AS kini di atas $50.000 untuk pertama kalinya, menurut Kelley Blue Book, yang mencatat bahwa harga tertinggi sepanjang masa ini tidak menghentikan penjualan kendaraan listrik yang melonjak. Ford F-Series adalah salah satu jajaran kendaraan yang paling terkena dampak tarif. (Foto oleh Joe Raedle/Getty Images) Getty Images Fakta Utama Harga transaksi rata-rata untuk kendaraan baru mencapai $50.080 pada September, laporan yang dirilis Senin menemukan, naik 2,1% dari Agustus dan 3,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Harga rata-rata kendaraan baru berada di sekitar angka $40.000 lima tahun lalu, tidak lama sebelum harga mulai melonjak di tengah kelangkaan chip semikonduktor. Harga eceran yang disarankan produsen (MSRPs) kendaraan baru rata-rata juga mencapai rekor tertinggi bulan lalu, mencapai $52.183, naik 4,2% dari periode yang sama tahun lalu. Harga transaksi rata-rata "kemungkinan" didorong oleh "campuran kaya kendaraan mewah dan model EV mahal," kata laporan tersebut, memperkirakan bahwa pangsa kendaraan listrik di pasar AS mencapai rekor tertinggi 11,6% pada September. Dapatkan Peringatan Teks Berita Terkini Forbes: Kami meluncurkan peringatan pesan teks sehingga Anda akan selalu mengetahui berita terbesar yang membentuk headline hari ini. Kirim "Alerts" ke (201) 335-0739 atau daftar di sini. Kutipan Penting "Meskipun ada banyak pilihan terjangkau di luar sana, banyak pembeli yang sadar harga memilih untuk tetap di pinggir lapangan atau berkeliling di pasar kendaraan bekas," kata Erin Keating, seorang analis eksekutif di Cox Automotive, dalam sebuah pernyataan. "Pasar mobil saat ini didorong oleh rumah tangga yang lebih kaya yang memiliki akses ke modal, suku bunga pinjaman yang baik, dan mendukung pasar kelas atas." Angka Besar 437.487. Itulah jumlah kendaraan listrik yang terjual pada kuartal ketiga tahun ini, sesuatu yang menurut laporan tersebut disebabkan oleh insentif penjualan pemerintah untuk kendaraan listrik yang akan berakhir, yang menyebabkan pembeli cepat menyelesaikan... Postingan Harga Mobil Baru Rata-rata AS Melampaui $50.000 Untuk Pertama Kalinya Muncul di BitcoinEthereumNews.com. Topline Harga rata-rata untuk kendaraan baru di AS kini di atas $50.000 untuk pertama kalinya, menurut Kelley Blue Book, yang mencatat bahwa harga tertinggi sepanjang masa ini tidak menghentikan penjualan kendaraan listrik yang melonjak. Ford F-Series adalah salah satu jajaran kendaraan yang paling terkena dampak tarif. (Foto oleh Joe Raedle/Getty Images) Getty Images Fakta Utama Harga transaksi rata-rata untuk kendaraan baru mencapai $50.080 pada September, laporan yang dirilis Senin menemukan, naik 2,1% dari Agustus dan 3,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Harga rata-rata kendaraan baru berada di sekitar angka $40.000 lima tahun lalu, tidak lama sebelum harga mulai melonjak di tengah kelangkaan chip semikonduktor. Harga eceran yang disarankan produsen (MSRPs) kendaraan baru rata-rata juga mencapai rekor tertinggi bulan lalu, mencapai $52.183, naik 4,2% dari periode yang sama tahun lalu. Harga transaksi rata-rata "kemungkinan" didorong oleh "campuran kaya kendaraan mewah dan model EV mahal," kata laporan tersebut, memperkirakan bahwa pangsa kendaraan listrik di pasar AS mencapai rekor tertinggi 11,6% pada September. Dapatkan Peringatan Teks Berita Terkini Forbes: Kami meluncurkan peringatan pesan teks sehingga Anda akan selalu mengetahui berita terbesar yang membentuk headline hari ini. Kirim "Alerts" ke (201) 335-0739 atau daftar di sini. Kutipan Penting "Meskipun ada banyak pilihan terjangkau di luar sana, banyak pembeli yang sadar harga memilih untuk tetap di pinggir lapangan atau berkeliling di pasar kendaraan bekas," kata Erin Keating, seorang analis eksekutif di Cox Automotive, dalam sebuah pernyataan. "Pasar mobil saat ini didorong oleh rumah tangga yang lebih kaya yang memiliki akses ke modal, suku bunga pinjaman yang baik, dan mendukung pasar kelas atas." Angka Besar 437.487. Itulah jumlah kendaraan listrik yang terjual pada kuartal ketiga tahun ini, sesuatu yang menurut laporan tersebut disebabkan oleh insentif penjualan pemerintah untuk kendaraan listrik yang akan berakhir, yang menyebabkan pembeli cepat menyelesaikan...