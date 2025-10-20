Backpack Wallet Debut di BNB Chain, Memungkinkan Pengguna Mengakses Solusi DeFi yang Lebih Besar di Seluruh Web3

Backpack Wallet, dompet kripto self-custodial yang memungkinkan pengguna untuk berdagang, mengelola token, dan mengakses DeFi, mengumumkan dukungannya untuk BNB Chain. Menurut informasi yang dibagikan hari ini, integrasi ini menunjukkan dedikasi berkelanjutan Backpack untuk menawarkan pengalaman mobile terdepan dan memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan keuangan terdesentralisasi yang lebih luas. Saat Backpack terus memperluas cakupan kemampuan dompet kriptonya, ia tetap setia pada keyakinan fundamentalnya bahwa kemitraan strategis dengan pemimpin industri akan menawarkan pengalaman superior bagi penggunanya.

Backpack Membuka Kemampuan DeFi yang Lebih Besar

Kolaborasi dengan BNB Chain akan memberikan pelanggan Backpack akses tambahan untuk menjelajahi dan berinteraksi dengan aplikasi DeFi yang lebih luas, semuanya dari kenyamanan dompet Backpack mobile mereka. Berdasarkan data yang diberikan di atas, BNB Chain telah menjadi salah satu fungsionalitas yang paling banyak diminta dari komunitas Backpack.

Menurut metrik terbaru dari DefiLlama, BNB Chain telah menjadi pusat utama untuk aplikasi DeFi yang berkembang. Dengan lebih dari $8,25 miliar dalam DeFi TVL, BNB Chain saat ini adalah blockchain terbesar ketiga berdasarkan total modal yang terkunci, setelah TVL Solana sebesar $10,973 miliar dan TVL Ethereum sebesar $84,27 miliar.

Sebelum integrasi inovatif ini, pengguna Backpack Wallet harus meninggalkan dompet untuk berdagang di BNB Chain. Dengan dukungan BNB yang dibangun di Backpack, pengguna dapat mengakses token dan DApps yang mereka inginkan dari ekosistem blockchain, menghilangkan hambatan untuk mengakses DeFi yang lebih luas. Dengan penambahan ini, pengguna dapat terlibat dengan aset di Ethereum, Solana, BNB Chain, dan banyak rantai lain yang didukung, semuanya dari Backpack Wallet.

Backpack: Memperluas Akses Multi-Chain

Dengan kolaborasi di atas, Backpack menunjukkan komitmennya untuk memperluas likuiditas multi-chain dan menyederhanakan manajemen aset digital dengan menghilangkan juggling dompet. Ini berarti bahwa pelanggan Backpack sekarang dapat memindahkan token di seluruh BNB Chain dan rantai lainnya dari satu dompet terpadu.

Melalui penggabungan ini, Backpack membangun pengalaman yang lebih efisien dan mulus, memperkuat dompet self-custody multi-chain-nya sebagai titik akses tepercaya ke semua DeFi di seluruh jaringan, sekarang termasuk BNB Chain.

Awal bulan ini, pada 2 Oktober 2025, Backpack mengintegrasikan Aptos, blockchain Layer-1 yang dirancang untuk DApps yang dapat diskalakan dan aman, ke dalam dompetnya, menunjukkan dedikasinya untuk terus menambahkan lebih banyak rantai untuk membuat juggling dompet menjadi hal masa lalu.

Sumber: https://blockchainreporter.net/backpack-wallet-debuts-on-bnb-chain-allowing-users-access-to-greater-defi-solutions-across-web3/