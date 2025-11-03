Pernyataan dari BNB Chain Setelah Insiden Peretasan Balancer! Berikut Detailnya

BNB Chain, dalam pengumuman yang dibuat melalui platform X, menyatakan bahwa serangan protokol Balancer yang terjadi beberapa hari terakhir tidak memengaruhi proyek-proyek dalam ekosistemnya. BNB Chain: Serangan Balancer Tidak Memengaruhi Proyek BNB Chain, Namun Proyek Fork Harus Berhati-hati Namun, semua proyek fork Balancer diminta untuk sangat berhati-hati dan mempertimbangkan untuk menghentikan aktivitas mereka sementara jika diperlukan. Tim BNB Chain, "Kerentanan keamanan Balancer [...]
Sumber: Bitcoinsistemi.com