Altcoin Terbaik untuk Dibeli saat Bitcoin Goyah Sebelum FOMC dan Pembicaraan AS-China

POIN PENTING:

Bitcoin tetap dalam rentang antara $110K–$116K sementara trader menunggu kejelasan dari keputusan Fed FOMC yang akan datang dan pembicaraan perdagangan AS–China.

Bitcoin Hyper ($HYPER) terus melaju, mengumpulkan lebih dari $25M dalam presale-nya saat membangun solusi skalabilitas Layer-2 yang dibutuhkan Bitcoin untuk gelombang adopsi institusional berikutnya.

Best Wallet ($BEST) menggabungkan self-custody yang aman dan alat DeFi bertenaga AI, mengumpulkan lebih dari $16,7M dan menawarkan hingga 79% APY untuk staker.

BlockchainFX ($BFX) menjembatani keuangan tradisional dan DeFi dengan ETF, obligasi, dan stablecoin yang ditokenisasi, menarik lebih dari $10M dalam pendanaan tahap awal.

Pergerakan harga Bitcoin terus berada dalam rentang level harga yang familiar, terkunci dalam apa yang disebut beberapa analis sebagai "mode ping-pong."

Setelah pulih dari kaskade likuidasi 10 Oktober, $BTC telah menghabiskan minggu lalu berosilasi antara $110.000 dan $116.000, dengan baik bull maupun bear tidak mendapatkan pijakan yang bertahan di pasar.

Keraguan pasar muncul karena investor menunggu dua peristiwa berisiko tinggi: pertemuan FOMC Federal Reserve yang akan datang dan KTT perdagangan minggu ini antara Donald Trump dan Xi Jinping.

Trader berpengalaman menggunakan setiap rally sebagai kesempatan untuk menjual, sementara investor ritel tetap bersemangat untuk "membeli saat harga turun." Hasilnya? Tarik-menarik yang membuat harga tetap bergejolak namun sebagian besar terjebak dalam rentang yang ketat.

Sementara itu, open interest Bitcoin telah pulih ke $74B dari titik terendahnya $67,7B pada 23 Oktober, dan arus masuk ETF telah meningkat; ini adalah tanda jelas bahwa likuiditas sedang kembali ke pasar kripto.

Namun, Bitcoin menghadapi resistensi kuat di rentang $116.000–$118.000, menandakan bahwa terobosan yang menentukan mungkin bergantung pada kejelasan makroekonomi yang lebih besar.

Jika Fed memberikan pemotongan suku bunga 25bps dan ketegangan perdagangan AS-China mereda, panggung bisa diatur untuk rally pasar yang lebih luas.

Sementara itu, investor cerdas mengalihkan perhatian mereka ke altcoin yang sedang berkembang dan token presale—mencari peluang yang dapat berkembang bahkan saat Bitcoin konsolidasi.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Katalis Layer-2 untuk Bull Run Bitcoin Berikutnya

Sementara harga Bitcoin konsolidasi, inovasi di sekitarnya semakin cepat; Bitcoin Hyper ($HYPER) memimpin gerakan tersebut.

Dirancang sebagai solusi penskalaan Layer-2 generasi berikutnya, $HYPER menggabungkan ZK-rollups dengan Solana Virtual Machine (SVM) untuk membuat Bitcoin lebih cepat, lebih murah, dan sepenuhnya dapat diprogram—tanpa mengorbankan nilai-nilai intinya yaitu keamanan dan desentralisasi.

Hasilnya adalah jaringan yang mampu menangani ribuan transaksi per detik: beberapa kali lipat lebih tinggi dari 7-8 TPS yang saat ini dapat diproses Bitcoin. Ini juga memungkinkan DeFi, aset yang ditokenisasi, dan pembayaran real-time, semuanya diamankan oleh lapisan dasar Bitcoin.

Saat pasar yang lebih luas menahan napas untuk arahan dari Fed dan pembicaraan perdagangan yang akan datang, Bitcoin Hyper ($HYPER) terus membangun momentum, menunjukkan kepercayaan investor yang kuat.

Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $25 juta dalam presale-nya, dengan token dihargai $0,013185 masing-masing, dan lebih dari $14 juta $HYPER kini di-stake dan menghasilkan hingga 47% APY.

Dengan likuiditas institusional yang menunggu untuk kembali ke pasar pasca-FOMC, $HYPER muncul sebagai pemenang yang jelas, siap untuk menangkap gelombang pertumbuhan Bitcoin berikutnya.

Bergabunglah dengan presale $HYPER hari ini: sebelum siklus breakout $BTC berikutnya dimulai.

Best Wallet ($BEST): Custody Aman dan Utilitas DeFi Cerdas

Di masa volatilitas yang meningkat, keamanan dan kontrol menjadi lebih penting dari sebelumnya; itulah tepatnya di mana Best Wallet ($BEST) bersinar.

Diposisikan sebagai super wallet Web3 generasi berikutnya, $BEST menggabungkan self-custody, alat trading berbasis AI, dan hub penemuan presale, semuanya dalam satu platform yang mulus.

Pengguna dapat melakukan staking, swap, dan menemukan peluang kripto baru sambil mempertahankan kontrol penuh atas aset mereka.

Kinerja presale Best Wallet yang mengesankan menegaskan kesesuaian produk-pasarnya yang kuat, telah mengumpulkan lebih dari $16,7 juta, dengan token saat ini dihargai $0,025855.

Sebagai insentif tambahan, pembeli dapat melakukan staking token mereka untuk mendapatkan hingga 79% APY. Memang, lebih dari setengah dari semua token $BEST saat ini sedang di-stake, memanfaatkan insentif ini.

Saat trader melindungi taruhan mereka terhadap ketidakpastian makro, Best Wallet ($BEST) menawarkan cara yang aman dan berbasis utilitas untuk tetap aktif di DeFi, tanpa tergantung pada arah pasar yang lebih luas.

Bagi investor yang mencari eksposur ke aplikasi all-in-one yang aman, cerdas yang dapat menunggangi gelombang besar Web3 berikutnya, presale $BEST adalah peluang yang tidak akan bertahan lama.

BlockchainFX ($BFX): Tokenisasi Aset Dunia Nyata di Blockchain

Sementara pasar kripto berhenti untuk menunggu arah, pasar keuangan tradisional terus mendorong lebih tinggi tanpa henti.

Secara alami, investor institusional beralih ke proyek yang menjembatani TradFi dan kripto: dan BlockchainFX ($BFX) muncul sebagai pemenang yang jelas.

Dibangun sebagai protokol DeFi lintas rantai, $BFX memungkinkan perdagangan on-chain ETF, obligasi, stablecoin, dan aset tokenisasi lainnya, menggabungkan kecepatan dan otonomi DeFi dengan struktur dan kredibilitas pasar tradisional.

Sebagai pemain unggulan di ruang tokenisasi Real-World Asset (RWA), presale $BFX dengan cepat mendapatkan momentum—telah mengumpulkan lebih dari $10 juta. Token saat ini dihargai $0,029 dan ditetapkan untuk diluncurkan pada $0,05.

Investor juga mendapat manfaat dari akses ke Kartu Visa BFX, keuntungan Founders Club, dan hadiah USDT harian, perpaduan langka antara potensi hasil dan utilitas dunia nyata.

Dengan Bitcoin yang konsolidasi dan modal yang berotasi ke proyek dengan fundamental yang kuat, $BFX tampaknya berada pada posisi yang baik untuk mendorong fase pertumbuhan DeFi institusional berikutnya.

Pelajari lebih lanjut tentang BlockchainFX di sini!