Altcoin Terbaik untuk Diperhatikan Setelah Keuntungan $10B Tether Mendorong Gelombang Berikutnya dari Keuangan Digital-Dollar

Poin Penting: Keuntungan $10B Tether memperkuat stablecoin sebagai sektor paling menguntungkan di kripto.

$BEST mendukung ekosistem dompet generasi baru yang dirancang untuk ekonomi digital-dollar.

$SUBBD menggunakan AI untuk merevolusi pembayaran kreator dan langganan on-chain.

$NEX membangun infrastruktur berbasis AI untuk memindahkan dan mengelola digital dollar secara efisien.

Angkanya sudah keluar, dan hasilnya mengejutkan.

Tether International, penerbit $USDT, baru saja melaporkan laba bersih lebih dari $10B dalam sembilan bulan pertama tahun 2025, menempatkannya setara dengan beberapa bank terbesar di Wall Street.

Menurut pernyataan terbaru dari BDO, cadangan Tether kini mencapai $181,2B, dibandingkan dengan $174,4B dalam kewajiban, menyisakan bantalan $6,8B – yang terbesar dalam sejarah stablecoin tersebut.

Sumber: Laporan BDO

Laporan tersebut juga mengungkapkan betapa dalamnya jejak Tether telah berkembang dalam keuangan global.

Eksposur perusahaan terhadap Obligasi Pemerintah AS mencapai sekitar $135B, menjadikannya pemegang utang pemerintah AS terbesar ke-17 di seluruh dunia, sejajar dengan bank-bank sentral nasional.

Selain itu, Tether memegang emas senilai $12,9B dan $9,9B dalam Bitcoin, sekitar 13% dari total cadangannya.

Singkatnya, perusahaan yang dulunya melambangkan sisi berisiko stablecoin kini menghasilkan keuntungan rekor sambil memegang utang AS lebih banyak daripada Korea Selatan.

Laporan ini menandai titik balik bagi kripto: stablecoin telah berkembang dari sekadar uang digital sederhana menjadi kekuatan finansial global.

Mereka tidak hanya mempertahankan nilai – mereka menghasilkan keuntungan, mendiversifikasi ke emas dan Bitcoin, dan membangun tulang punggung ekonomi digital-dollar.

Pertanyaan selanjutnya adalah proyek mana yang bisa memanfaatkan momentum yang sama.

Saat Tether memperkuat dominasinya, gelombang baru altcoin, dompet, dan proyek infrastruktur blockchain memposisikan diri untuk mendapatkan keuntungan dari boom 'digital-dollar' ini.

Berikut adalah beberapa altcoin terbaik untuk dibeli saat gelombang tersebut berkembang.

1. Best Wallet Token ($BEST) – Koin Gerbang untuk Adopsi Digital-Dollar

Saat stablecoin membentuk ulang dunia keuangan, Best Wallet Token ($BEST) muncul sebagai salah satu infrastruktur terkuat yang menunggangi gelombang yang sama.

Dengan harga $0,025875 dalam presale dan telah mengumpulkan $16,7M, $BEST mendukung ekosistem Best Wallet yang berkembang pesat – dompet multi-chain non-kustodial generasi baru yang mendukung lebih dari 50 blockchain dan ribuan token.

Yang membedakan $BEST adalah bagaimana ia memposisikan dirinya di era pasca-Tether dalam keuangan digital-dollar. Sementara Tether menghasilkan miliaran keuntungan dari cadangan, dompet seperti Best Wallet menjadi titik masuk baru bagi dollar tersebut untuk bergerak melalui kripto.

Best Wallet bukan sekadar klon MetaMask. Dibangun dengan teknologi Fireblocks MPC-CMP untuk keamanan tingkat institusional dan menawarkan pembeli presale cara yang lebih aman untuk berpartisipasi melalui fitur Upcoming Tokens.

Alat ini memungkinkan pengguna mengakses peluncuran token baru langsung di dalam aplikasi, menghilangkan risiko penipuan dan halaman presale palsu.

Pemegang $BEST juga menikmati biaya transaksi yang lebih rendah, akses awal ke proyek baru, peningkatan reward staking, dan hak tata kelola yang memungkinkan mereka membentuk masa depan platform.

Dengan lebih dari 70K pengikut sosial dan tingkat pertumbuhan pengguna bulanan 50% (diklaim sendiri), momentum di balik token tersebut mencerminkan ledakan likuiditas yang mendorong keuntungan Tether.

Di dunia di mana stablecoin mendominasi arus uang, $BEST bisa menjadi pintu depan ke seluruh ekosistem.

Bergabunglah dengan presale sekarang dan jadilah bagian dari gelombang digital-dollar.

2. SUBBD Token ($SUBBD) – Mesin AI Ekonomi Kreator

Saat stablecoin seperti $USDT berubah menjadi digital dollar dunia, langkah logis berikutnya adalah membangun aplikasi yang menggunakannya, dan di sinilah SUBBD Token ($SUBBD) berperan.

Dengan harga $0,056825 dan telah mengumpulkan lebih dari $1,2M dalam presale, $SUBBD mendukung platform langganan kreator berbasis AI yang menyatukan pembayaran, konten, dan identitas on-chain di bawah satu atap.

Platform ini menargetkan ekonomi kreator yang sedang booming senilai $85B, di mana influencer sering kehilangan hingga 50% pendapatan mereka ke perantara.

$SUBBD memperbaiki hal tersebut dengan menghilangkan perantara dan mengotomatisasi keterlibatan penggemar melalui asisten AI-nya, yang menangani obrolan, pengeditan, penjadwalan, dan monetisasi.

Kreator dapat menerima pembayaran kripto instan dengan biaya rendah langsung dari penggemar, dengan pilihan pembayaran dalam fiat atau kripto – cocok sempurna untuk masa depan yang dibangun di atas digital dollar.

Yang membuat $SUBBD menonjol adalah sentuhan AI-nya: pengguna dapat menghasilkan foto dan video pendek realistis yang mereferensikan kreator asli (dengan persetujuan mereka), sementara kreator dapat meningkatkan output tanpa kehilangan kendali.

Dengan audiens gabungan lebih dari 250M pengikut di seluruh jaringan merek dan duta besarnya, SUBBD diposisikan untuk membawa kreator mainstream ke Web3.

Investor awal dapat melakukan staking selama presale untuk APY 20%, menghasilkan sambil mendukung pertumbuhan ekosistem. Saat Tether membuktikan bahwa kripto bisa menguntungkan dan stabil, $SUBBD menunjukkan bagaimana likuiditas yang sama dapat mendorong ekonomi kreator.

Bergabunglah dengan presale hari ini dan manfaatkan masa depan keuangan kreator berbasis AI.

3. Nexchain ($NEX) – Layer AI-Native untuk Keuangan Digital-Dollar

Kenalkan Nexchain ($NEX) – token utilitas yang mendukung Nexchain, blockchain berbasis AI yang dibangun dari awal untuk menangani generasi berikutnya dari aliran nilai on-chain.

Dengan harga presale $0,112 per token dan telah mengumpulkan lebih dari $11,3M sejauh ini, NEX memposisikan dirinya sebagai lapisan infrastruktur yang akan membawa 'digital dollar' yang dicetak oleh stablecoin.

Begini cara kerjanya: Nexchain mengintegrasikan kecerdasan buatan langsung ke dalam protokol intinya melalui kontrak pintar yang ditingkatkan AI dan oracle data terdesentralisasi.

Sistem ini memungkinkan pemrosesan data real-time dan analitik prediktif on-chain, meningkatkan cara aplikasi terdesentralisasi membuat keputusan. Arsitektur modular dan desain terfragmentasi jaringan memungkinkan pengembang menerapkan dApps yang dapat diskalakan yang menangani komputasi kompleks tanpa mengorbankan kecepatan atau keamanan.

Alih-alih hanya merekam transaksi secara pasif, blockchain menjadi proaktif, memproses inferensi AI dan memberikan wawasan langsung on-chain.

Arsitektur Nexchain mendukung aplikasi terdesentralisasi yang membutuhkan logika otonom, data real-time, deteksi penipuan, optimasi hasil dan banyak lagi.

Dengan Tether International menghasilkan keuntungan $10B dan duduk di atas cadangan $181B, banjir likuiditas stablecoin adalah nyata. Likuiditas tersebut membutuhkan rel cerdas dengan throughput tinggi.

Nexchain menawarkan infrastruktur yang memungkinkan digital dollar tersebut mengalir (dan dikelola secara cerdas) di seluruh keuangan on-chain, identitas, pembayaran dan layanan. Jika dompet dan langganan adalah pintu depan, Nexchain adalah fondasi di bawah lantai.

Bergabunglah dengan presale dan tunggangi gelombang infrastruktur dengan $NEX.

Jadi, Anda memiliki tiga pilihan – $BEST untuk dompet, $SUBBD untuk keuangan kreator, dan $NEX untuk infrastruktur blockchain – semuanya diposisikan untuk menunggangi gelombang keuntungan stablecoin $10B yang mendorong kebangkitan keuangan digital-dollar.

