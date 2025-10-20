Presale Kripto Terbaik untuk Dibeli: Snorter Token Mencapai Tonggak $5M saat ICO Memasuki Hari Terakhirnya

Waktu semakin menipis untuk salah satu presale yang paling banyak dibicarakan bulan ini. Dengan kurang dari 24 jam tersisa sebelum Snorter Token menutup jendela presalenya, para trader kripto bergegas untuk mengamankan bagian mereka dalam proyek bot berbasis Solana yang sedang naik daun ini.

Kampanye ini telah mengumpulkan $5 juta, menarik perhatian di seluruh scene trading Telegram dan mempersiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi salah satu peluncuran meme utilitas terkuat tahun 2025.

Sementara sebagian besar pasar masih pulih dari volatilitas awal Oktober, Snorter Token tetap mempertahankan momentumnya.

Konsepnya sederhana namun kuat, memadukan humor dan branding koin meme dengan mesin trading nyata yang dibangun langsung di dalam Telegram.

Bot Trading Solana yang Siap Mengalahkan Banana Gun dan BonkBot

Snorter Token dirancang untuk satu tujuan: membantu trader menangkap token baru sebelum kerumunan.

Dibangun di jaringan super cepat Solana, bot ini mengeksekusi snipe token dan swap dalam hitungan milidetik, memberikan pengguna keunggulan dibandingkan alat populer seperti Banana Gun dan Maestro di Ethereum atau BonkBot di Solana, yang dapat menghadapi biaya lebih tinggi atau kinerja lebih lambat tergantung pada kemacetan jaringan.

Snorter Token menonjol berkat desainnya yang tanpa gesekan. Bot ini beroperasi sepenuhnya melalui Telegram, memungkinkan trader menempatkan order limit, mengunci keuntungan, atau mengotomatisasi pembelian hanya dengan beberapa ketukan. Tidak ada ekstensi browser, tidak ada dashboard tambahan, dan tidak ada waktu yang terbuang.

Model biayanya juga menambah daya tarik. Perdagangan hanya dikenakan biaya 0,85%, diskon yang tersedia secara eksklusif untuk pemegang $SNORT. Ini mendorong pengguna untuk menyimpan token mereka dalam jangka panjang untuk menikmati biaya lebih rendah dan imbalan masa depan setelah proyek terdaftar secara publik.

Analis Melihat Potensi 100x untuk Snorter Token

Analis kripto di X dan YouTube telah ramai membicarakan potensi Snorter Token.

Saluran YouTube seperti 99Bitcoins dan Crypto Boy menyebutnya sebagai salah satu presale kripto terbaik untuk dibeli, mencatat perpaduan antara kegembiraan komunitas dan utilitas trading yang berfungsi, dengan beberapa menyarankan bahwa token ini dapat memberikan keuntungan tingkat 100x setelah mencapai bursa.

Optimisme itu berasal dari kesuksesan bot trading berbasis Telegram lainnya. Pada 2023, proyek seperti Banana Gun dan BonkBot mendapatkan momentum besar setelah peluncuran, memberi imbalan kepada pengguna awal dan membuktikan seberapa cepat bot trading Telegram dapat membentuk kembali pasar di berbagai blockchain.

Sekarang, dengan Snorter Token mencapai tonggak baru $5 juta yang terkumpul dan hanya tinggal beberapa jam tersisa dalam presalenya, trader melihatnya sebagai pesaing utama berikutnya dalam ekosistem bot trading Solana yang berkembang.

Pengembang Snorter Token juga memperkenalkan perlindungan MEV, filter honeypot, dan alat copy-trading yang memungkinkan pengguna meniru dompet berkinerja terbaik secara real time. Fitur-fitur ini memposisikan Snorter Token sebagai salah satu suite trading Telegram paling lengkap di Solana.

Presale Snorter Token Menentang Kemerosotan Pasar Dengan Pertumbuhan Eksplosif

Sementara aset utama seperti Bitcoin telah berfluktuasi, presale Snorter Token terus meningkat.

Investor telah mempertaruhkan lebih dari 23 juta token, menghasilkan imbalan hingga 105% APY. Partisipasi yang kuat ini mencerminkan kepercayaan investor pada roadmap tim dan rencana ekspansi lintas rantai.

Pengembangan untuk Ethereum, BNB Chain, dan Base sudah dalam proses, memberikan komunitas Snorter Token eksposur ke berbagai ekosistem.

Presale Snorter Token secara resmi berakhir pada 20 Oktober, dan setelah timer habis, akses ditutup sampai listing bursa aktif.

Investor masih dapat membeli token di situs web resmi Snorter Token menggunakan $SOL, $ETH, $BNB, $USDT, $USDC, atau bahkan kartu kredit dan debit. Metode termudah adalah melalui aplikasi Best Wallet, yang mendukung pembelian cepat dan klaim satu ketukan setelah peluncuran.

Tetap ikuti saluran Telegram dan X resmi Snorter Token untuk berita terbaru dan update real-time langsung dari tim.

Kesimpulan

Kenaikan cepat Snorter Token ke presale $5 juta bukan hanya cerita sukses token lainnya. Ini menyoroti bagaimana ekosistem Solana sedang matang menjadi ruang di mana kecepatan, otomatisasi, dan fungsionalitas nyata sekarang mendorong perhatian investor.

Pasar telah berkembang melampaui meme spekulatif; trader menginginkan alat yang benar-benar memberi mereka keunggulan. Snorter Token memberikan keunggulan itu.

Jika bot Telegramnya diluncurkan dengan lancar, ini bisa menandai titik balik di mana energi meme Solana akhirnya bergabung dengan kinerja DeFi nyata.

Proyek ini tidak hanya mengikuti tren; ini mendefinisikan seperti apa generasi token trading berikutnya seharusnya: cepat, praktis, dan dibangun untuk menang di pasar nyata.

