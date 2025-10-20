BursaDEX+
Waktu hampir habis untuk salah satu penjualan awal yang paling banyak dibicarakan bulan ini. Dengan kurang dari 24 jam tersisa sebelum Snorter Token menutup jendela penjualan awalnya, para trader kripto bergegas untuk mengamankan bagian mereka dalam proyek bot berbasis Solana yang sedang naik daun ini. Kampanye ini telah mengumpulkan $5 juta, menarik perhatian di seluruh komunitas trading Telegram dan [...]

Presale Kripto Terbaik untuk Dibeli: Snorter Token Mencapai Tonggak $5M saat ICO Memasuki Hari Terakhirnya

Oleh: The Cryptonomist
2025/10/20 01:03
Presale Kripto Terbaik untuk Dibeli: Snorter Token Mencapai Tonggak $5M saat ICO Memasuki Hari Terakhirnya

Waktu semakin menipis untuk salah satu presale yang paling banyak dibicarakan bulan ini. Dengan kurang dari 24 jam tersisa sebelum Snorter Token menutup jendela presalenya, para trader kripto bergegas untuk mengamankan bagian mereka dalam proyek bot berbasis Solana yang sedang naik daun ini.

Kampanye ini telah mengumpulkan $5 juta, menarik perhatian di seluruh scene trading Telegram dan mempersiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi salah satu peluncuran meme utilitas terkuat tahun 2025.

Sementara sebagian besar pasar masih pulih dari volatilitas awal Oktober, Snorter Token tetap mempertahankan momentumnya.

Konsepnya sederhana namun kuat, memadukan humor dan branding koin meme dengan mesin trading nyata yang dibangun langsung di dalam Telegram.

Sumber – Saluran YouTube Crypto Gains

Bot Trading Solana yang Siap Mengalahkan Banana Gun dan BonkBot

Snorter Token dirancang untuk satu tujuan: membantu trader menangkap token baru sebelum kerumunan.

Dibangun di jaringan super cepat Solana, bot ini mengeksekusi snipe token dan swap dalam hitungan milidetik, memberikan pengguna keunggulan dibandingkan alat populer seperti Banana Gun dan Maestro di Ethereum atau BonkBot di Solana, yang dapat menghadapi biaya lebih tinggi atau kinerja lebih lambat tergantung pada kemacetan jaringan.

Snorter Token menonjol berkat desainnya yang tanpa gesekan. Bot ini beroperasi sepenuhnya melalui Telegram, memungkinkan trader menempatkan order limit, mengunci keuntungan, atau mengotomatisasi pembelian hanya dengan beberapa ketukan. Tidak ada ekstensi browser, tidak ada dashboard tambahan, dan tidak ada waktu yang terbuang.

Model biayanya juga menambah daya tarik. Perdagangan hanya dikenakan biaya 0,85%, diskon yang tersedia secara eksklusif untuk pemegang $SNORT. Ini mendorong pengguna untuk menyimpan token mereka dalam jangka panjang untuk menikmati biaya lebih rendah dan imbalan masa depan setelah proyek terdaftar secara publik.

Analis Melihat Potensi 100x untuk Snorter Token

Analis kripto di X dan YouTube telah ramai membicarakan potensi Snorter Token.

Saluran YouTube seperti 99Bitcoins dan Crypto Boy menyebutnya sebagai salah satu presale kripto terbaik untuk dibeli, mencatat perpaduan antara kegembiraan komunitas dan utilitas trading yang berfungsi, dengan beberapa menyarankan bahwa token ini dapat memberikan keuntungan tingkat 100x setelah mencapai bursa.

Optimisme itu berasal dari kesuksesan bot trading berbasis Telegram lainnya. Pada 2023, proyek seperti Banana Gun dan BonkBot mendapatkan momentum besar setelah peluncuran, memberi imbalan kepada pengguna awal dan membuktikan seberapa cepat bot trading Telegram dapat membentuk kembali pasar di berbagai blockchain.

Sekarang, dengan Snorter Token mencapai tonggak baru $5 juta yang terkumpul dan hanya tinggal beberapa jam tersisa dalam presalenya, trader melihatnya sebagai pesaing utama berikutnya dalam ekosistem bot trading Solana yang berkembang.

Pengembang Snorter Token juga memperkenalkan perlindungan MEV, filter honeypot, dan alat copy-trading yang memungkinkan pengguna meniru dompet berkinerja terbaik secara real time. Fitur-fitur ini memposisikan Snorter Token sebagai salah satu suite trading Telegram paling lengkap di Solana.

Presale Snorter Token Menentang Kemerosotan Pasar Dengan Pertumbuhan Eksplosif

Sementara aset utama seperti Bitcoin telah berfluktuasi, presale Snorter Token terus meningkat.

Investor telah mempertaruhkan lebih dari 23 juta token, menghasilkan imbalan hingga 105% APY. Partisipasi yang kuat ini mencerminkan kepercayaan investor pada roadmap tim dan rencana ekspansi lintas rantai.

Pengembangan untuk Ethereum, BNB Chain, dan Base sudah dalam proses, memberikan komunitas Snorter Token eksposur ke berbagai ekosistem.

Presale Snorter Token secara resmi berakhir pada 20 Oktober, dan setelah timer habis, akses ditutup sampai listing bursa aktif.

Investor masih dapat membeli token di situs web resmi Snorter Token menggunakan $SOL, $ETH, $BNB, $USDT, $USDC, atau bahkan kartu kredit dan debit. Metode termudah adalah melalui aplikasi Best Wallet, yang mendukung pembelian cepat dan klaim satu ketukan setelah peluncuran.

Tetap ikuti saluran Telegram dan X resmi Snorter Token untuk berita terbaru dan update real-time langsung dari tim.

Kesimpulan

Kenaikan cepat Snorter Token ke presale $5 juta bukan hanya cerita sukses token lainnya. Ini menyoroti bagaimana ekosistem Solana sedang matang menjadi ruang di mana kecepatan, otomatisasi, dan fungsionalitas nyata sekarang mendorong perhatian investor.

Pasar telah berkembang melampaui meme spekulatif; trader menginginkan alat yang benar-benar memberi mereka keunggulan. Snorter Token memberikan keunggulan itu.

Jika bot Telegramnya diluncurkan dengan lancar, ini bisa menandai titik balik di mana energi meme Solana akhirnya bergabung dengan kinerja DeFi nyata.

Proyek ini tidak hanya mengikuti tren; ini mendefinisikan seperti apa generasi token trading berikutnya seharusnya: cepat, praktis, dan dibangun untuk menang di pasar nyata.

Kunjungi Snorter Token

Artikel ini telah disediakan oleh salah satu mitra komersial kami dan tidak mencerminkan pendapat Cryptonomist. Harap diketahui bahwa mitra komersial kami mungkin menggunakan program afiliasi untuk menghasilkan pendapatan melalui tautan di artikel ini.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003343+0.26%
XRP
XRP$2.2739-0.82%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2739-0.82%
FINANCE
FINANCE$0.000294-14.46%
DeFi
DEFI$0.000789+1.67%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Sebaliknya, ICP telah mengalami penurunan tajam setelah reli terbaru.
Zcash
ZEC$610.72+11.54%
Monero
XMR$448.13+23.21%
Bitcoin
BTC$102,127.15+0.06%
Bagikan
CryptoPotato2025/11/09 18:40

