Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Cardano, Chainlink dan Remittix Diprediksi Akan Melonjak Hingga 2026

Bersama dengan pemain utama seperti Cardano dan Chainlink, Remittix menarik perhatian serius. Melewatkan momen ini dan Anda mungkin menyesalinya ketika gelombang berikutnya datang.

Dengan pasar yang bergerak cepat dan berita baru setiap hari, investor sedang mengamati lonjakan berikutnya. Nama-nama besar seperti Cardano (ADA) dan Chainlink (LINK) sedang mempersiapkan langkah besar, dan pesaing baru sudah menarik uang pintar? Selain itu, setiap hari Anda menunggu bisa berarti menyerahkan posisi kepada mereka yang sudah memposisikan diri.

Cardano: Platform Smart-Contract yang Siap untuk Terobosan

Momentum terbaru Cardano mencerminkan dorongannya ke kategori altcoin besar berikutnya di 2025. Analisis terbaru menunjukkan ADA membentuk pola segitiga simetris, dan satu target harga melihat terobosan menuju level $1 setelah mempertahankan dukungan sekitar $0,67.

Dari sisi fundamental, Cardano mendapatkan daya tarik dalam peningkatan tata kelola dan adopsi smart contract. Investor menunjuk ADA sebagai aset yang berpotensi undervalued dan siap untuk lepas landas. Seorang trader memperkirakan reli hingga $6,50 dalam kondisi ideal.

Jika Anda mencari investasi yang menggabungkan kekokohan dengan potensi kenaikan, Cardano memenuhi kedua kriteria tersebut. Analis menyebutnya sebagai salah satu proyek DeFi teratas menjelang 2026. Pembeli awal sudah meningkat kepercayaan dirinya, dan jika terobosan berikutnya terjadi, ini bisa menjadi momennya.

Chainlink: Layer Oracle yang Mendorong Adopsi Institusional

Chainlink telah diam-diam bergerak dari sekadar "proyek oracle" niche menjadi landasan infrastruktur blockchain-keuangan. Dengan jumlah kemitraan yang terus bertambah, termasuk kolaborasi dengan pemerintah AS untuk mempublikasikan data ekonomi on-chain, LINK sedang melangkah ke wilayah institusional.

Secara teknis, Chainlink juga menunjukkan tanda-tanda terobosan. Analis mencatat pembentukan segitiga simetris dan target harga mendekati level $100 jika resistensi ditembus. Dengan pasokan yang sebagian besar telah terdistribusi dan lembaga-lembaga besar mulai masuk (seperti perusahaan yang terdaftar di Nasdaq yang secara terbuka memegang LINK), peluang investasi kripto tahap awal ini semakin mendapatkan daya tarik.

Chainlink menonjol bukan hanya sebagai altcoin lain tetapi sebagai proyek DeFi lintas-rantai dengan tulang punggung nyata. Jika pasar kripto bergerak ke gelombang berikutnya, ini bisa menjadi salah satu nama proyek kripto undervalued yang bersinar.

Remittix: Infrastruktur Pembayaran Baru dengan Jangkauan Dunia Nyata

Solusi PayFi baru (Remittix) telah mengumpulkan $27,7 juta dalam pendanaan pribadi, sinyal permintaan kuat terhadap modelnya. Anggap ini sebagai lapisan pembayaran baru yang dibangun di latar belakang sementara ADA dan LINK menarik perhatian utama.

Proyek ini bukan sekadar omong kosong. Ini dibangun untuk menghubungkan kripto ke pembayaran sehari-hari dan rel perbankan. Dibandingkan dengan Chainlink dan Cardano, Remittix bertujuan untuk sisi lalu lintas pengguna dari persamaan: pembayaran global yang cepat, penggunaan nyata, dan integrasi perbankan.

Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik

Jangkauan Global: Memungkinkan transfer dari kripto ke rekening bank di lebih dari 30 negara

Utilitas Dunia Nyata: Dirancang untuk pembayaran aktual, bukan sekadar spekulasi

Keamanan Utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka

Peluncuran Dompet Mobile Segera: Konversi FX real-time yang dibangun untuk pengguna sehari-hari

Lebih dari $27,7 Juta terkumpul: Salah satu cerita adopsi kripto dengan pertumbuhan tercepat saat ini

Singkatnya: sementara ADA dan LINK bersiap untuk pergerakan makro, Remittix memposisikan diri untuk menangkap sebagian aliran nilai sehari-hari. Bagi mereka yang memikirkan kripto 100x berikutnya, ini adalah nama yang layak diperhatikan.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan dari penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

