Bull Besar Tom Lee Mengungkapkan Prediksi Harga Bitcoin Baru Setelah Penurunan

Kepala Riset Fundstrat Global Advisors dan CIO Fundstrat Capital Tom Lee mengevaluasi prospek akhir tahun untuk pasar global dan sektor cryptocurrency pada siaran 'Squawk Box' CNBC.

Mengharapkan reli kuat untuk pasar tradisional, Lee membuat prediksi mencolok, terutama untuk cryptocurrency.

Menurut Lee, Bitcoin bisa mendapatkan momentum menjelang akhir tahun dan mencapai level astronomis. Dia berpendapat bahwa periode konsolidasi setelah salah satu likuidasi terbesar dalam sejarah crypto pada Oktober hampir berakhir, dan fundamental yang kuat, seperti ledakan volume stablecoin di Ethereum dan pendapatan platform yang memecahkan rekor, mendorong harganya.

Berdasarkan indikator fundamental positif ini, Tom Lee memprediksi bahwa Bitcoin bisa naik ke kisaran $150.000 hingga $200.000 pada akhir tahun, sambil juga menetapkan target $7.000 untuk Ethereum.

Lee juga menyatakan bahwa inflasi telah turun jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, terutama berkat pelonggaran biaya perumahan, dan menyarankan bahwa situasi ini akan mendukung pasar dengan membuka jalan bagi Fed untuk membawa pemotongan suku bunga ke agenda.

*Ini bukan nasihat investasi.

