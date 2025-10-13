Miliaran Mengalir Kembali ke Bitcoin

Bitcoin

Badai yang mengguncang pasar kripto global tampaknya mulai mereda – dan investor tidak membuang waktu untuk kembali masuk.

Data baru dari CoinShares menunjukkan bahwa uang institusional telah melonjak ke aset digital, dengan arus masuk lebih dari $3,17 miliar hanya dalam minggu lalu.

Pemulihan ini mengikuti minggu-minggu volatilitas yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan perdagangan, tetapi analis mengatakan angka-angka baru mengungkapkan satu pesan yang jelas: kepercayaan terhadap kripto kembali lebih cepat dari yang diharapkan. Total modal yang masuk ke dana aset digital tahun ini kini mencapai rekor $48,7 miliar, menegaskan bagaimana investor institusional terus memandang kripto sebagai taruhan jangka panjang meskipun ada guncangan jangka pendek.

Bitcoin Kembali Menjadi Sorotan

Jika arus terbaru menjadi indikasi, Bitcoin tetap menjadi jangkar pasar. Cryptocurrency terkemuka ini menyerap $2,67 miliar modal baru selama minggu lalu, mengecilkan setiap aset digital lainnya dan mengangkat arus masuk tahunannya menjadi $30,2 miliar. Itu masih di bawah $41,7 miliar yang tercatat pada 2024 – tetapi tren pemulihan tidak bisa disangkal.

Ethereum berhasil menarik $338 juta, namun juga menghadapi kemunduran tajam pada akhir minggu dengan arus keluar besar pada hari Jumat. Beberapa analis menafsirkan ini sebagai keraguan di antara trader yang masih melihat ETH lebih terpapar volatilitas dibandingkan Bitcoin.

Altcoin Masih Tertinggal

Di luar dua raksasa tersebut, arus masuk lebih kecil tetapi signifikan. Solana terus menarik perhatian institusional dengan $93 juta, sementara XRP menyusul dengan $61,6 juta. Chainlink dan Sui masing-masing melihat alokasi moderat, dengan $3,2 juta dan $2,3 juta – menunjukkan bahwa meskipun minat semakin meluas, investor tetap selektif dalam eksposur altcoin mereka.

Sebagian besar modal berasal dari Amerika Serikat, yang mendominasi dengan arus masuk $3 miliar. Swiss dan Jerman menyusul dengan $132 juta dan $53 juta, sementara Swedia dan Hong Kong melawan tren, mencatat arus keluar kecil namun signifikan.

Pasar Menemukan Pijakannya

Setelah berminggu-minggu ketidakpastian dan penjualan panik, kripto tampaknya memasuki fase stabilisasi. Analis di CoinShares menyarankan bahwa trader memperlakukan penurunan baru-baru ini sebagai peluang pembelian daripada tanda masalah yang lebih dalam. Dengan Bitcoin merebut kembali momentum dan arus masuk institusional mencapai level multi-miliar, pasar mungkin sedang menyiapkan panggung untuk akhir tahun yang lebih kuat.

Seperti yang dikatakan seorang ahli strategi, "Uang tidak mengalir ke pasar yang sekarat – ia mengalir ke tempat di mana investor melihat gelombang berikutnya."

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Author

Kosta bergabung dengan tim pada tahun 2021 dan dengan cepat memantapkan dirinya dengan kehausannya akan pengetahuan, dedikasi luar biasa, dan pemikiran analitis. Dia tidak hanya membahas berbagai topik terkini, tetapi juga menulis ulasan, artikel PR, dan materi pendidikan yang sangat baik. Artikelnya juga dikutip oleh agensi berita lainnya.

Cerita terkait







Artikel berikutnya