Investasi ETF Bitcoin dan Ethereum Sudah Melampaui 2024—Akankah Bertahan?

Secara singkat ETP kripto menarik arus masuk sebesar $3,17 miliar minggu lalu, mendorong total tahun 2025 mencapai rekor $48,7 miliar.

Crash pasar pada hari Jumat hanya menyebabkan arus keluar ETF minimal sebesar $159 juta, menunjukkan investor ritel tetap mempertahankan posisi sementara trader institusional sebagian besar tidak terpengaruh.

Bitcoin sempat turun di bawah $110.000 selama akhir pekan tetapi sedang pulih, dengan Ethereum menunjukkan keuntungan lebih besar selama 24 jam terakhir.

Bitcoin dan Ethereum produk yang diperdagangkan di bursa menarik dana senilai $3,17 miliar minggu lalu sebelum pasar spot anjlok pada hari Jumat selama pembicaraan dagang yang tegang antara AS dan Tiongkok.

Dana Bitcoin menarik $2,6 miliar dan dana Ethereum melihat deposit baru senilai $338 juta, menurut laporan dari manajer aset kripto CoinShares.

Arus masuk minggu lalu telah membawa deposit dana kripto tahun berjalan ke rekor $48,7 miliar, artinya ETP kripto sudah melampaui rekor arus tahun lalu.

Ada beberapa bukti bahwa crash tersebut berdampak pada kepemilikan ETF, tetapi tidak banyak. "Jumat melihat sedikit reaksi dengan arus keluar yang kecil sebesar $159 juta," catat Kepala Riset CoinShares James Butterfill.

Dia menambahkan bahwa tidak mungkin trader ritel adalah yang menjual saham ETF Bitcoin dan Ethereum mereka pada hari Jumat.

"Kami menemukan bahwa pemegang ritel ETP cenderung jauh lebih 'lengket' daripada investor institusional, yang sering terlibat dalam perdagangan basis," katanya kepada Decrypt, mengacu pada trader yang membeli spot jangka panjang dan futures jangka pendek. "Oleh karena itu, saya berharap sebagian besar arus keluar berasal dari investor institusional yang kemungkinan terhapus dari perdagangan basis setelah penjualan besar-besaran baru-baru ini, bukan dari pemegang ritel—meskipun tidak ada bukti tentang hal ini pada arus Jumat, jadi sepertinya perdagangan basis institusional (yang benar-benar menggerakkan arus) tidak terlalu terpengaruh."

Pada saat penulisan, pengguna di Myriad, pasar prediksi yang dimiliki oleh perusahaan induk Decrypt Dastan, berpikir ada sedikit peluang optimisme akan kembali dalam dua hari ke depan. Sekitar 62% prediktor berpikir Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto masih akan berada di bawah 55 pada 15 Oktober. Angka itu telah melonjak lebih dari 13% dalam sehari terakhir.

Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto turun hingga 24 pada hari Minggu, berada dalam kisaran "ketakutan ekstrem". Pada Senin pagi, indeks berada di 38 dan kembali ke zona "ketakutan".

Bahkan sebelum flash crash, Butterfill mengatakan ada banyak sekali saham ETF yang berpindah tangan minggu lalu.

"Volume mingguan pada ETP aset digital adalah yang terbesar yang pernah tercatat dengan jumlah besar $53 miliar untuk minggu ini, dua kali lipat rata-rata mingguan 2025, dengan volume Jumat menjadi harian terbesar yang pernah tercatat sebesar $15,3 miliar," tulisnya. "Total aset di bawah manajemen setelah pengumuman tarif turun 7% dari puncak minggu lalu menjadi $242 miliar."

Pada saat penulisan, Bitcoin telah pulih hampir 3% dalam sehari terakhir menjadi sekitar $114.200. Selama akhir pekan, harganya sempat turun di bawah $110.000—level yang belum dilihat BTC dalam dua minggu.

Pemulihan untuk Ethereum bahkan lebih terlihat. Pada Senin pagi, ETH telah melonjak lebih dari 7% menjadi $4.118 setelah menghabiskan sebagian besar akhir pekan di bawah $4.000, menurut agregator harga kripto CoinGecko.

Trader dengan leverage pada kontrak perpetual di bursa terpusat menanggung beban terberat dari crash Jumat, menurut Marcin Kazmierczak, co-founder perusahaan oracle kripto RedStone.

"Dalam hitungan jam, total kapitalisasi pasar cryptocurrency turun dari sekitar $4,3 triliun menjadi sekitar $2,7 triliun, menghapus hampir $600 miliar dalam nilai kertas," katanya kepada Decrypt. "Flash crash dalam harga token menyebabkan nilai jaminan anjlok sesaat, memicu kaskade likuidasi besar-besaran."

Dia menunjukkan bahwa kerusakan tersebut tidak terlalu parah di bursa terdesentralisasi dan proyek DeFi.

"Pertama, oracle utama seperti Chainlink dan RedStone terus melaporkan feed harga dari berbagai tempat, kebal dari flash crash di beberapa bursa," katanya. "Kedua, ada lebih sedikit posisi on-chain dengan leverage."