Bitcoin Memecahkan Tradisi 'Uptober' Dengan Penurunan 5% Setelah Likuidasi Rekor

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/03 19:29
  • Kerugian "Uptober" pertama Bitcoin sejak 2018 menyoroti ketidakpastian makro yang meningkat dan kerapuhan pasar yang menggunakan leverage.
  • Meskipun dengan kelemahan jangka pendek, minat institusional dan arus masuk ETF mendukung pemulihan jangka menengah jika likuiditasnya stabil.

Oktober sering disebut "Uptober" di dunia cryptocurrency. Karena ini adalah bulan dengan reli besar dan keuntungan Bitcoin yang kuat. Dari 2019 hingga 2024, Bitcoin naik rata-rata lebih dari 21% setiap Oktober, dibantu dengan optimisme trader dan hype musiman. Namun, pada 2025, Bitcoin mengakhiri bulan dengan penurunan sekitar 5%, menetap di sekitar $110.000 setelah pertama kali mencapai rekor tertinggi $126.080.

Menurut laporan terbaru Crypto News Flash (CNF), Bitcoin Cash (BCH) menghidupkan kembali energi Uptober, dengan spekulasi apakah $600 akan menjadi target berikutnya. Sementara itu, Adam McCarthy, Analis Riset Senior Kaiko, menjelaskan:

Ini sedikit menjelaskan mengapa kekuatan Oktober Bitcoin yang biasanya gagal — menghubungkan penurunan dengan sentimen pasar yang lebih luas dan keraguan investor. Penurunan 5% Bitcoin pada Oktober diikuti oleh hampir $19 miliar dalam likuidasi, didorong oleh posisi long yang terlalu banyak menggunakan leverage, guncangan geopolitik (seperti ancaman tarif Trump), kegagalan oracle bursa, dan jeda Fed yang hawkish meskipun ada harapan untuk pemotongan suku bunga lebih lanjut.

Faktor-faktor ini memicu kaskade yang menghapus keuntungan awal Uptober, mengekspos kerapuhan sistemik di pasar futures yang sangat leverage. Tidak seperti siklus masa lalu yang didorong oleh hype ritel, koreksi ini membersihkan spekulasi berlebihan — berpotensi mengatur ulang panggung untuk pemulihan yang lebih dipimpin institusi.

Bagi investor, risiko mungkin tetap dibatasi di bawah $100K; modal keyakinan menang — hindari FOMO, masuk secara bertahap, dan HODL melalui volatilitas.

Implikasi Pasar untuk BTC: Reset untuk "Moonvember"

Seperti yang ditunjukkan laporan pasar, ujian sebenarnya dari penurunan Oktober adalah bagaimana hal itu juga entah bagaimana membentuk langkah berikutnya Bitcoin. Dalam jangka pendek, pasar terlihat lemah tetapi stabil, dengan BTC masih bertahan di atas level dukungan historis sekitar $110.000. Seperti yang diperingatkan Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase:

Namun, jika Bitcoin jatuh di bawah $100.000, ketakutan bisa muncul kembali, berpotensi menyebabkan penurunan 10-15% lagi, terutama jika Fed mempertahankan jedanya atau ketegangan perdagangan global meningkat.

Saat ini, Bitcoin (BTC) diperdagangkan sebagai fakta, sekitar $107.247,62, turun 2,85% dalam 24 jam terakhir dan 7,12% selama minggu terakhir. Oleh karena itu, menandai tradisi, turun sekitar 5% untuk bulan ini setelah likuidasi rekor.

Selanjutnya, pandangan jangka pendek cenderung bearish karena volatilitas tinggi, tekanan likuidasi, dan investor yang diam berotasi ke BTC. Namun, karena Bitcoin tetap berada di level enam digit dengan beberapa arus institusional masih mungkin. Lihat grafik harga BTC di bawah ini.

