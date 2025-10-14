Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) Spot ETF Mengalami Arus Keluar Besar! Inilah Data Terbaru

Menurut data dari 14 Oktober, ETF spot Bitcoin mencatat total arus keluar bersih sebesar $327 juta. Menurut data SoSoValue, satu-satunya dana yang positif pada hari itu adalah ETF IBIT milik BlackRock. IBIT melihat arus masuk bersih sebesar $60,36 juta, membawa total arus masuk bersih historisnya menjadi $65,32 miliar.
ETF Spot Bitcoin dan Ethereum Menunjukkan Arus Keluar Bersih Besar: Hanya BlackRock IBIT yang Menghasilkan Pengembalian Positif
Sementara itu, ETF GBTC milik Grayscale mencatat arus keluar tertinggi, dengan arus keluar bersih sebesar $145 juta. Total arus keluar bersih historis GBTC mencapai $24,35 miliar.
Menurut data tersebut, total nilai aset bersih ETF spot Bitcoin berdiri di angka $157,18 miliar, setara dengan 6,81% dari total kapitalisasi pasar Bitcoin. Total arus masuk bersih historis diukur pada $62,44 miliar.
Selama periode yang sama, ETF spot Ethereum juga mengalami tekanan penjualan. Dana-dana tersebut mencatat arus keluar bersih sebesar $429 juta pada 13 Oktober.
Arus keluar terbesar terjadi pada ETF ETHA milik BlackRock, dengan $310 juta, diikuti oleh dana mini Ethereum (ETH) milik Grayscale, yang melihat arus keluar bersih sebesar $49,67 juta.
Secara total, nilai aset bersih ETF spot Ethereum ditentukan sebesar $28,75 miliar, dengan pangsa pasar 5,56%.
*Ini bukan nasihat investasi.
Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-btc-and-ethereum-eth-spot-etfs-see-massive-outflows-heres-the-latest-data/