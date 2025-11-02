Postingan Bitcoin (BTC) Menghadapi Oktober Negatif Pertama dalam Tujuh Tahun di Tengah Ketidakpastian Pasar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Tony Kim 01 Nov 2025 10:39 Bitcoin (BTC) akan mengalami Oktober negatif pertamanya sejak 2018, dengan penurunan harga 5,51% yang dikaitkan dengan ketidakpastian makroekonomi dan arus keluar ETF. Bitcoin (BTC) siap mencatat Oktober negatif pertamanya dalam tujuh tahun, menandai penyimpangan signifikan dari kinerja positif historis cryptocurrency selama periode ini, yang biasa disebut sebagai 'Uptober'. Menurut CoinMarketCap, harga Bitcoin telah menurun sebesar 5,51% bulan ini. Kinerja Pasar dan Konteks Historis Per 31 Oktober, Bitcoin diperdagangkan pada $110,155, penurunan yang signifikan dari harga 30 September sebesar $122,870. Penurunan ini mewakili penurunan 5,5% dan diperparah dengan penurunan hampir 13% dari rekor tertingginya $126,198 yang tercatat pada 6 Oktober. Kinerja ini memutus rentetan keuntungan Oktober selama tujuh tahun, terakhir terganggu pada 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tren Penurunan Tren penurunan saat ini dikaitkan dengan meningkatnya ketidakpastian makroekonomi dan arus keluar ETF yang signifikan. Analis menyarankan bahwa faktor-faktor ini secara kolektif telah mempengaruhi sentimen investor, menyebabkan perilaku pengambilan keuntungan yang semakin menekan harga Bitcoin. Kekhawatiran Makroekonomi Kondisi ekonomi global telah menjadi pengaruh signifikan pada trajektori pasar Bitcoin. Ketidakpastian seputar kebijakan makroekonomi, tingkat inflasi, dan potensi perubahan suku bunga semuanya berkontribusi pada lingkungan pasar yang hati-hati. Faktor-faktor ini tidak hanya mempengaruhi Bitcoin tetapi juga sangat mempengaruhi pasar cryptocurrency yang lebih luas. Arus Keluar ETF Arus keluar terbaru dari exchange-traded funds (ETF) yang berfokus pada Bitcoin juga menjadi faktor yang berkontribusi. ETF, yang memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham yang mewakili sekelompok aset, telah mengalami pengurangan arus masuk, menunjukkan potensi pergeseran dalam kepercayaan investor. Melihat ke Depan Saat pasar beradaptasi dengan tantangan ini, prospek untuk Bitcoin tetap tidak pasti. Investor dan analis akan mengawasi dengan cermat untuk melihat bagaimana Bitcoin dan lainnya... Postingan Bitcoin (BTC) Menghadapi Oktober Negatif Pertama dalam Tujuh Tahun di Tengah Ketidakpastian Pasar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Tony Kim 01 Nov 2025 10:39 Bitcoin (BTC) akan mengalami Oktober negatif pertamanya sejak 2018, dengan penurunan harga 5,51% yang dikaitkan dengan ketidakpastian makroekonomi dan arus keluar ETF. Bitcoin (BTC) siap mencatat Oktober negatif pertamanya dalam tujuh tahun, menandai penyimpangan signifikan dari kinerja positif historis cryptocurrency selama periode ini, yang biasa disebut sebagai 'Uptober'. Menurut CoinMarketCap, harga Bitcoin telah menurun sebesar 5,51% bulan ini. Kinerja Pasar dan Konteks Historis Per 31 Oktober, Bitcoin diperdagangkan pada $110,155, penurunan yang signifikan dari harga 30 September sebesar $122,870. Penurunan ini mewakili penurunan 5,5% dan diperparah dengan penurunan hampir 13% dari rekor tertingginya $126,198 yang tercatat pada 6 Oktober. Kinerja ini memutus rentetan keuntungan Oktober selama tujuh tahun, terakhir terganggu pada 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tren Penurunan Tren penurunan saat ini dikaitkan dengan meningkatnya ketidakpastian makroekonomi dan arus keluar ETF yang signifikan. Analis menyarankan bahwa faktor-faktor ini secara kolektif telah mempengaruhi sentimen investor, menyebabkan perilaku pengambilan keuntungan yang semakin menekan harga Bitcoin. Kekhawatiran Makroekonomi Kondisi ekonomi global telah menjadi pengaruh signifikan pada trajektori pasar Bitcoin. Ketidakpastian seputar kebijakan makroekonomi, tingkat inflasi, dan potensi perubahan suku bunga semuanya berkontribusi pada lingkungan pasar yang hati-hati. Faktor-faktor ini tidak hanya mempengaruhi Bitcoin tetapi juga sangat mempengaruhi pasar cryptocurrency yang lebih luas. Arus Keluar ETF Arus keluar terbaru dari exchange-traded funds (ETF) yang berfokus pada Bitcoin juga menjadi faktor yang berkontribusi. ETF, yang memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham yang mewakili sekelompok aset, telah mengalami pengurangan arus masuk, menunjukkan potensi pergeseran dalam kepercayaan investor. Melihat ke Depan Saat pasar beradaptasi dengan tantangan ini, prospek untuk Bitcoin tetap tidak pasti. Investor dan analis akan mengawasi dengan cermat untuk melihat bagaimana Bitcoin dan lainnya...