Bitcoin (BTC) Menghadapi Oktober Negatif Pertama dalam Tujuh Tahun di Tengah Ketidakpastian Pasar

Tony Kim
01 Nov 2025 10:39
Bitcoin (BTC) akan mengalami Oktober negatif pertamanya sejak 2018, dengan penurunan harga 5,51% yang disebabkan oleh ketidakpastian makroekonomi dan arus keluar ETF.
Bitcoin (BTC) siap mencatat Oktober negatif pertamanya dalam tujuh tahun, menandai perubahan signifikan dari kinerja positif historis cryptocurrency selama periode ini, yang biasa disebut sebagai 'Uptober'. Menurut CoinMarketCap, harga Bitcoin telah menurun sebesar 5,51% bulan ini.
Kinerja Pasar dan Konteks Historis
Per 31 Oktober, Bitcoin diperdagangkan pada $110.155, penurunan signifikan dari harga 30 September sebesar $122.870. Penurunan ini mewakili penurunan 5,5% dan diperparah oleh penurunan hampir 13% dari rekor tertingginya $126.198 yang tercatat pada 6 Oktober. Kinerja ini memutus rentetan kenaikan Oktober selama tujuh tahun, terakhir terganggu pada 2018.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tren Penurunan
Tren penurunan saat ini disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian makroekonomi dan arus keluar ETF yang signifikan. Analis menyarankan bahwa faktor-faktor ini secara kolektif telah mempengaruhi sentimen investor, menyebabkan perilaku pengambilan keuntungan yang semakin menekan harga Bitcoin.
Kekhawatiran Makroekonomi
Kondisi ekonomi global telah menjadi pengaruh signifikan pada trajektori pasar Bitcoin. Ketidakpastian seputar kebijakan makroekonomi, tingkat inflasi, dan potensi perubahan suku bunga semuanya berkontribusi pada lingkungan pasar yang hati-hati. Faktor-faktor ini tidak hanya mempengaruhi Bitcoin tetapi juga sangat mempengaruhi pasar cryptocurrency yang lebih luas.
Arus Keluar ETF
Arus keluar terbaru dari exchange-traded funds (ETF) yang berfokus pada Bitcoin juga menjadi faktor yang berkontribusi. ETF, yang memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham yang mewakili sekelompok aset, telah mengalami pengurangan arus masuk, menunjukkan potensi pergeseran dalam kepercayaan investor.
Melihat ke Depan
Saat pasar beradaptasi dengan tantangan ini, prospek Bitcoin tetap tidak pasti. Investor dan analis akan mengawasi dengan cermat untuk melihat bagaimana Bitcoin dan cryptocurrency lainnya merespons perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung. Meskipun kinerja Oktober ini mengecewakan bagi penggemar Bitcoin, ketahanan cryptocurrency dalam penurunan masa lalu memberikan ukuran optimisme untuk prospek jangka panjangnya.
Sumber gambar: Shutterstock
Sumber: https://blockchain.news/news/bitcoin-btc-first-negative-october-in-seven-years