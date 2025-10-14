Bitcoin (BTC) Menghadapi Deleveraging Besar saat Pasar Mereset

Timothy Morano
13 Okt 2025 16:06
Pasar kripto mengalami peristiwa deleveraging yang signifikan, dengan lebih dari $19 miliar dalam open interest terhapus, menandakan perubahan posisi pasar Bitcoin (BTC).
Pasar cryptocurrency telah mengalami salah satu peristiwa deleveraging paling parah, menurut Glassnode. Lebih dari $19 miliar dalam open interest terhapus, dan tingkat pendanaan futures anjlok ke level yang mengingatkan pada pasar bearish 2022. Pembubaran leverage yang cepat ini menyebabkan likuidasi meluas dan penyesuaian tajam dalam posisi pasar.
Ikhtisar Pasar
Indikator momentum, seperti Relative Strength Index (RSI) dan spot Cumulative Volume Delta (CVD), menunjukkan pergeseran signifikan karena tekanan pembelian berkurang, dan penjualan agresif mengambil alih transaksi jangka pendek. Kontraksi dalam open interest futures mencerminkan pengurangan risiko yang luas di pasar derivatif. Sementara itu, metrik profit-loss yang terealisasi menunjukkan periode realisasi kerugian dan sentimen pasar yang mendingin.
Meskipun intensitas deleveraging tinggi, struktur pasar yang lebih luas tetap utuh. Volume perdagangan spot masih tinggi, arus masuk ETF terus berlanjut tanpa henti, dan volume transfer yang disesuaikan entitas menunjukkan aktivitas on-chain yang kuat. Dinamika ini menyiratkan bahwa meskipun trader dengan leverage terpaksa keluar, modal struktural dan permintaan institusional tetap ada di bawah permukaan.
Opsi dan Metrik On-Chain
Di pasar opsi, open interest mengalami peningkatan saat trader menyesuaikan diri dengan rezim volatilitas baru. Kenaikan moderat dalam skew menunjukkan permintaan baru untuk perlindungan terhadap penurunan harga. Metrik on-chain mencerminkan normalisasi ini, dengan rasio profitabilitas yang menurun dari level euforia tetapi masih menunjukkan pasar yang sebagian besar dipegang oleh peserta yang menguntungkan.
Deleveraging ini menandai reset yang signifikan namun diperlukan untuk pasar Bitcoin. Leverage berlebihan telah dibersihkan, posisi spekulatif telah dikurangi, dan sentimen jangka pendek telah dikalibrasi ulang. Karena likuiditas dan partisipasi pasar yang lebih luas tetap stabil, pasar kini memasuki fase konsolidasi yang ditandai dengan kehati-hatian yang diperbarui, pengambilan risiko selektif, dan pembangunan kembali kepercayaan yang lebih terukur di pasar spot dan derivatif.
