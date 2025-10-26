Postingan Bitcoin (BTC) Menghadapi Potensi Penurunan Di Bawah $60.000 Di Tengah Pola Bearish muncul di BitcoinEthereumNews.com. Zach Anderson 24 Okt 2025 08:47 Harga Bitcoin berada di bawah tekanan karena pengambilan keuntungan dan pola teknis bearish, berpotensi mendorongnya di bawah $60.000, menurut CoinMarketCap. Bitcoin (BTC), yang saat ini diperdagangkan pada $109.500, telah mengalami penarikan yang signifikan dari level tertinggi tahun berjalan yaitu $126.200. Penurunan ini telah menghapus miliaran dolar dalam nilai pasar, karena para trader terus mengambil keuntungan di tengah risiko perdagangan yang persisten. Menurut CoinMarketCap, harga cryptocurrency tersebut mungkin menghadapi tekanan penurunan lebih lanjut. Pola Teknis Bearish Muncul Analisis teknis mengungkapkan bahwa Bitcoin telah membentuk pola wedge naik pada grafik mingguan, sinyal yang sering dikaitkan dengan tren bearish. Selain itu, pola divergensi bearish telah muncul, menunjukkan bahwa momentum naik saat ini mungkin melemah. Pola-pola ini menunjukkan potensi untuk mean reversion, yang dapat mendorong harga Bitcoin di bawah ambang $60.000 dalam waktu dekat. Sentimen Pasar dan Pengambilan Keuntungan Penjualan baru-baru ini sejalan dengan sentimen pasar yang lebih luas, di mana para trader memilih untuk mengamankan keuntungan setelah reli substansial pada awal tahun ini. Keputusan untuk mencairkan keuntungan dapat berkontribusi pada tekanan penurunan lebih lanjut pada harga Bitcoin, terutama jika indikator teknis bearish terus menguat. Konteks Pasar yang Lebih Luas Dalam konteks yang lebih luas, pasar cryptocurrency telah mengalami volatilitas yang meningkat. Faktor eksternal seperti perkembangan regulasi, kekhawatiran makroekonomi, dan pergeseran sentimen investor memainkan peran penting dalam membentuk dinamika pasar. Karena Bitcoin tetap menjadi barometer untuk pasar crypto, pergerakan harganya diawasi secara ketat oleh investor di seluruh dunia. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, beberapa analis tetap optimis tentang potensi jangka panjang Bitcoin, mengutip faktor-faktor seperti adopsi institusional dan kemajuan teknologi. Namun, dalam jangka pendek, para trader dan investor mungkin perlu bersiap menghadapi potensi fluktuasi saat pasar bereaksi terhadap perkembangan yang sedang berlangsung. Sumber gambar: Shutterstock Sumber: https://blockchain.news/news/bitcoin-btc-faces-potential-drop-below-60000 Postingan Bitcoin (BTC) Menghadapi Potensi Penurunan Di Bawah $60.000 Di Tengah Pola Bearish muncul di BitcoinEthereumNews.com. Zach Anderson 24 Okt 2025 08:47 Harga Bitcoin berada di bawah tekanan karena pengambilan keuntungan dan pola teknis bearish, berpotensi mendorongnya di bawah $60.000, menurut CoinMarketCap. Bitcoin (BTC), yang saat ini diperdagangkan pada $109.500, telah mengalami penarikan yang signifikan dari level tertinggi tahun berjalan yaitu $126.200. Penurunan ini telah menghapus miliaran dolar dalam nilai pasar, karena para trader terus mengambil keuntungan di tengah risiko perdagangan yang persisten. Menurut CoinMarketCap, harga cryptocurrency tersebut mungkin menghadapi tekanan penurunan lebih lanjut. Pola Teknis Bearish Muncul Analisis teknis mengungkapkan bahwa Bitcoin telah membentuk pola wedge naik pada grafik mingguan, sinyal yang sering dikaitkan dengan tren bearish. Selain itu, pola divergensi bearish telah muncul, menunjukkan bahwa momentum naik saat ini mungkin melemah. Pola-pola ini menunjukkan potensi untuk mean reversion, yang dapat mendorong harga Bitcoin di bawah ambang $60.000 dalam waktu dekat. Sentimen Pasar dan Pengambilan Keuntungan Penjualan baru-baru ini sejalan dengan sentimen pasar yang lebih luas, di mana para trader memilih untuk mengamankan keuntungan setelah reli substansial pada awal tahun ini. Keputusan untuk mencairkan keuntungan dapat berkontribusi pada tekanan penurunan lebih lanjut pada harga Bitcoin, terutama jika indikator teknis bearish terus menguat. Konteks Pasar yang Lebih Luas Dalam konteks yang lebih luas, pasar cryptocurrency telah mengalami volatilitas yang meningkat. Faktor eksternal seperti perkembangan regulasi, kekhawatiran makroekonomi, dan pergeseran sentimen investor memainkan peran penting dalam membentuk dinamika pasar. Karena Bitcoin tetap menjadi barometer untuk pasar crypto, pergerakan harganya diawasi secara ketat oleh investor di seluruh dunia. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, beberapa analis tetap optimis tentang potensi jangka panjang Bitcoin, mengutip faktor-faktor seperti adopsi institusional dan kemajuan teknologi. Namun, dalam jangka pendek, para trader dan investor mungkin perlu bersiap menghadapi potensi fluktuasi saat pasar bereaksi terhadap perkembangan yang sedang berlangsung. Sumber gambar: Shutterstock Sumber: https://blockchain.news/news/bitcoin-btc-faces-potential-drop-below-60000