Analisis Harga Bitcoin (BTC) untuk 1 November

Harga Bitcoin (BTC) telah turun sebesar 0,16% sejak kemarin.

Pada grafik per jam, nilai BTC berada di tengah saluran lokal antara support $110.478 dan resistance $109.370.

Namun, jika bar harian ditutup mendekati level atas, ada peluang tinggi untuk breakout yang diikuti oleh pertumbuhan lebih lanjut ke level $111.000.

Pada kerangka waktu yang lebih besar, tidak ada pihak yang mendominasi karena harga kripto utama jauh dari level-level kunci. Dalam kasus ini, perdagangan sideways di sekitar harga saat ini adalah skenario yang lebih mungkin terjadi.

Dari sudut pandang jangka menengah, gambarannya serupa. Volume telah menurun, yang berarti peluang untuk melihat pergerakan tajam dalam waktu dekat rendah.

Bitcoin diperdagangkan pada $109.970 pada waktu penulisan.