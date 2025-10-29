Analisis Harga Bitcoin (BTC) untuk 28 Oktober

Sebagian besar cryptocurrency berada di zona merah, namun, ada beberapa pengecualian dari aturan tersebut, menurut CoinStats.

CoinStats

BTC/USD

Koin teratas menurut

Harga Bitcoin (BTC) telah turun sebesar 0,24% sejak kemarin.

TradingView

Gambar oleh

Pada grafik per jam, kurs BTC telah menetapkan resistensi lokal sebesar $116.077. Karena sebagian besar ATR harian telah berlalu, peluang untuk melihat pergerakan tajam hingga besok sangat kecil.

TradingView

Gambar oleh

Pada kerangka waktu yang lebih panjang, harga crypto utama sekali lagi memantul dari resistensi $116.035.

Anda Mungkin Juga Suka

Jika bar ditutup jauh dari tanda tersebut, para beruang mungkin kembali merebut inisiatif, yang dapat menyebabkan penurunan ke kisaran $114.000-$115.000.

TradingView

Gambar oleh

Dari sudut pandang jangka menengah, seseorang harus fokus pada penutupan bar dalam hal level $116.035. Jika terjadi breakout, energi yang terakumulasi mungkin cukup untuk pergerakan ke atas lebih lanjut ke level $120.000.

Bitcoin diperdagangkan pada $115.286 pada waktu penulisan.