Peningkatan Bitcoin Core v30 Dilanjutkan Dengan Kontroversial Kenaikan Batas Data OP_RETURN Dari 80 menjadi 100.000 Byte

Para pengembang Bitcoin Core mengumumkan rilis upgrade versi 30.0 yang sangat kontroversial, yang memperkenalkan berbagai perubahan pada arsitektur node, kinerja, dan keamanan. Yang terpenting, upgrade ini meningkatkan batas data OP_RETURN dari 80 menjadi 100.000 byte, memungkinkan data non-finansial yang lebih besar untuk ditambahkan ke blockchain.

Namun, hal ini telah memecah komunitas Bitcoin menjadi dua faksi: pendukung inovasi dan kaum puris Satoshi.

Pengembang Core Mengklaim Ekspansi Batas Data OP_RETURN Mendukung DApps yang Lebih Canggih di Bitcoin

Upgrade terbesar yang dihadirkan dalam Bitcoin Core 30.0 adalah peluncuran koneksi terenkripsi opsional antar node untuk meningkatkan privasi dan peningkatan batas data OP_RETURN dalam perangkat lunak menjadi 100.000 byte. Ini memungkinkan data non-finansial yang jauh lebih besar untuk disematkan dalam transaksi Bitcoin.

Ekspansi OP_RETURN memungkinkan aplikasi terdesentralisasi yang lebih canggih dan layanan lapisan data untuk menggunakan lapisan penyelesaian Bitcoin untuk stempel waktu, bukti, dan blog status. Namun, ini telah menimbulkan pertanyaan tentang pertumbuhan blockchain, kebutuhan penyimpanan yang lebih tinggi, dan kebutuhan bandwidth untuk node penuh, serta potensi risiko hukum bagi operator jaringan yang meng-host konten arbitrer.

Proposal ini diajukan sebagai perubahan kebijakan tingkat perangkat lunak node daripada hard fork protokol lapisan konsensus, yang berarti bahwa penambang dan dompet tidak diharuskan menerima output OP_RETURN yang lebih besar kecuali mereka menjalankan perangkat lunak Core v30 yang diperbarui. Oleh karena itu, perubahan bergantung pada pola adopsi di antara relay dan operator arsip.

Catatan rilis hari Minggu menunjukkan bahwa dengan versi Core utama baru yang sekarang aktif, versi sebelumnya, seperti v27.x dan yang lebih lama, telah mencapai akhir masa pakainya dan tidak akan lagi menerima pembaruan.

Kaum Puris Bitcoin Berpendapat Core v30 Menyimpang dari Visi Satoshi

Pembaruan Bitcoin Core v30 juga mencakup perbaikan bug, peningkatan kinerja, dan perubahan pada tarif biaya transaksi; namun, langkah untuk meningkatkan batas OP_RETURN telah menyebabkan perpecahan dalam komunitas Bitcoin. Pergeseran besar dalam batas data memungkinkan penerapan aplikasi terdesentralisasi (DApps) yang lebih canggih dan intensif data pada jaringan Bitcoin, tetapi ini telah membuat marah kaum puris yang berpendapat bahwa blockchain hanya boleh digunakan untuk melakukan transaksi keuangan.

Tanggapan terhadap pembaruan ini beragam, dengan beberapa pengembang dan pemimpin ekosistem menyambut baik fleksibilitas data. Pemimpin ekosistem Ark Labs, Alex Bergeron, menulis dalam postingan X bahwa perusahaan berencana menggunakan ruang OP_RETURN tambahan untuk membuat Bitcoin lebih mirip dengan Ethereum, "kecuali lebih baik," sementara co-founder Satoshi Labs, Pavol Rusnak, mengatakan bahwa dia memilih Bitcoin Core v30 karena memiliki tim pengembangan yang "hebat", kode yang ditinjau oleh rekan sejawat, dan keputusan teknis yang "masuk akal".

Namun, kritikus berpendapat bahwa Core v30 sangat menyimpang dari prinsip-prinsip fundamental Bitcoin sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer, mengakibatkan pembengkakan blockchain, peningkatan biaya operasi node, dan masalah hukum. Sebagai solusi, sejumlah besar node yang menentang pembaruan telah menggunakan perangkat lunak alternatif yang dikenal sebagai "Bitcoin Knot", yang memungkinkan mereka untuk menerapkan batas ukuran 80-byte pada transaksi.

Kriptografer perintis Nick Szabo merekomendasikan agar operator menjalankan Knots sebagai "tindakan sementara" dan menentang upgrade ke Core v30, memperingatkan tentang risiko hukum jika "data ilegal" di-hosting.

Luke Dashir, pendiri Knots, telah mengkritik pembaruan Bitcoin Core terbaru, berbagi kekhawatiran yang diungkapkan oleh operator node terhadap hosting data non-finansial. Menurut data BitRef, saat ini ada 5.114 node yang menggunakan perangkat lunak Knots, mewakili 21,48% dari semua node yang menjalankan jaringan Bitcoin.

Core vs Knots adalah Kedatangan Kedua dari Perang Ukuran Blok 2017

Perdebatan yang sedang berlangsung telah memicu kenangan tentang perang ukuran blok tahun 2017, ketika operator berdebat tentang bagaimana menskalakan Bitcoin untuk menangani volume transaksi yang meningkat. Masalah utama saat itu adalah apakah akan meningkatkan batas ukuran blok 1 MB, yang awalnya ditetapkan oleh penemu Bitcoin, Satoshi Nakamoto, untuk mencegah serangan spam. Tetapi ini menjadi hambatan bagi jaringan seiring dengan popularitasnya yang meningkat dan berkembang.

Para "Big Blockers" mengadvokasi blok yang lebih besar untuk memungkinkan transaksi yang lebih cepat, lebih murah dan mempromosikan adopsi massal Bitcoin sebagai sistem pembayaran global. Sementara itu, "Small Blockers" berpendapat bahwa mempertahankan ukuran blok yang kecil sangat penting untuk menjaga desentralisasi blockchain, keamanan, dan kemampuan bagi pengguna individu untuk menjalankan node penuh.

Perdebatan ini mengarah pada beberapa solusi yang diusulkan, termasuk hard forking blockchain untuk menciptakan Bitcoin Cash (batas blok 8 MB) dan Bitcoin Classic (batas 2 MB), dan akhirnya implementasi teknologi Segregated Witness (SegWit) untuk meningkatkan kapasitas melalui soft fork tanpa mengubah batas ukuran blok standar.

Bitcoin Core v30 kompatibel dengan versi jaringan sebelumnya, dan semua binari ditandatangani dan tersedia melalui bitcoincore.org dan GitHub. Pengembang telah mulai bekerja pada versi berikutnya, yang disebut Bitcoin Core 31.0, yang diharapkan akan memperkenalkan fitur manajemen peer-to-peer dan UTXO pada tahun 2026.

Pada saat penulisan, Bitcoin (BTC) diperdagangkan pada $115.050 – naik 2,97% dalam 24 jam terakhir.

Postingan Bitcoin Core v30 Upgrade Goes Ahead With Controversial OP_RETURN Data Limit Increase From 80 to 100,000 Bytes pertama kali muncul di BiteMyCoin.