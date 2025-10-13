Bitcoin Core Versi 30.0 Dirilis

Bitcoin Core versi 30.0 telah dirilis dan membawa fitur-fitur baru, perbaikan bug, peningkatan kinerja, dan pembaruan terjemahan. Perubahan penting termasuk batas 2.500 pada operasi tanda tangan warisan yang berpotensi dieksekusi per transaksi standar, peningkatan datacarriersize default dengan dukungan untuk beberapa output OP_RETURN, penurunan relay default dan feerates inkremental (0,1 sat/vB), peningkatan mempool dan relay paket 1p1c […]
Sumber: https://news.bitcoin.com/bitcoin-core-version-30-0-released/