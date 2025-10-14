Pemisahan Derivatif Bitcoin: Futures yang Menyusut, Opsi yang Tetap Berat

Selama satu jam terakhir, bitcoin (BTC) diperdagangkan antara $114.861 hingga $115.275 per koin sekitar pukul 2:50 sore EST saat meja derivatif menunjukkan risiko futures yang lebih ringan dan eksposur opsi yang masih tinggi. Futures BTC Mendingin Sementara Trader Opsi Bitcoin Tetap Penuh Dengan Call Selain itu, bitcoin diperdagangkan antara $113.696 dan $115.792 intraday antara Minggu dan Senin setelah terakhir [...]
Sumber: https://news.bitcoin.com/bitcoin-derivatives-split-shrinking-futures-stubbornly-heavy-options/