Bitcoin Turun Di Bawah $110.000 Setelah Fed Memangkas Suku Bunga

Ethereum dan altcoin utama turun saat investor mempertimbangkan langkah Fed dan ketidakpastian perdagangan.

Pasar cryptocurrency bergerak tajam lebih rendah pada hari Rabu setelah Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar seperempat poin, menandai pengurangan kedua tahun ini.

Bitcoin (BTC) turun 3,6% menjadi $110.663, sementara Ethereum (ETH) turun 5% menjadi $3.921. Koin utama lainnya juga mengalami penurunan, dengan XRP turun 3% menjadi $2,60, BNB turun 2,6% menjadi $1.105, dan Solana (SOL) turun 3,1% menjadi $193.

BTC Chart

Meskipun terjadi penarikan secara keseluruhan, beberapa koin mengalami kenaikan yang kuat. Official Trump (TRUMP) melonjak 17,9% menjadi $8,25, Zcash (ZEC) naik 10% menjadi $344,46, dan pumpfun (PUMP) naik 6%.

Pecundang teratas hari ini termasuk Aster (ASTER), turun 8,8% menjadi $1,05, Cronos (CRO), yang turun 7% menjadi $0,1484, dan Story (IP), turun 5,4% menjadi $4,89.

Kapitalisasi pasar cryptocurrency global turun 2% selama 24 jam terakhir menjadi $3,84 triliun, dengan dominasi Bitcoin pada 57,6% dan dominasi Ethereum pada 12,3%.

Likuidasi dan Arus Pasar

Sekitar $851 juta posisi kripto dilikuidasi selama 24 jam terakhir, menurut Coinglass. Posisi long menyumbang sekitar $658 juta, sementara posisi short menyumbang $193 juta.

Bitcoin memimpin likuidasi dengan hampir $282 juta, Ethereum menyusul dengan $256 juta, dan Solana menyumbang lebih dari $80 juta.

ETF Bitcoin Spot menarik $202 juta arus masuk pada hari Selasa, menandai hari keempat berturut-turut arus masuk dengan total sekitar $462 juta. ETF Ethereum Spot mencatat hampir $246 juta arus masuk, menandai hari kedua berturut-turut arus masuk, menurut SoSoValue.

Keputusan Fed Reserve

Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 0,25% pada hari Rabu, membawa suku bunga di bawah 4% untuk pertama kalinya sejak akhir 2022. Pejabat mengatakan mereka khawatir tentang pasar tenaga kerja, tetapi tidak memiliki data ekonomi lengkap karena pemerintah ditutup.

Dua anggota Fed tidak setuju: Stephen Miran menginginkan pemangkasan yang lebih besar sebesar 0,5%, dan Jeffrey Schmid ingin mempertahankan suku bunga tidak berubah pada 4-4,25%. Fed juga mengatakan akan berhenti menyusutkan neraca $6,6 triliun pada Desember untuk menghindari masalah dalam pinjaman jangka pendek.

Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pasar kerja masih berisiko, dan Fed berusaha membantu pekerja tanpa menyebabkan inflasi naik terlalu banyak.

Sementara itu, Presiden Donald Trump bersiap untuk mengunjungi China pada hari Kamis untuk membahas kemungkinan gencatan senjata perdagangan dengan Presiden Xi Jinping. Ini terjadi setelah berminggu-minggu ketidakpastian atas hubungan perdagangan AS-China, yang telah menambah tekanan pada pasar.