Dominasi pasar Bitcoin telah meningkat menjadi 58%, level tertinggi dalam lebih dari satu tahun. Analis melihat lonjakan ini sebagai [...]

Dominasi Bitcoin Naik Menjadi 58% — Analis Melihat Rotasi ke Solana dan XRP di Masa Depan

Oleh: Coindoo
2025/10/14 14:30
Dominasi pasar Bitcoin telah meningkat menjadi 58%, level tertinggi dalam lebih dari setahun. Analis melihat lonjakan ini sebagai tanda kepercayaan institusional yang diperbarui saat modal mengalir ke Bitcoin selama fase terakhir konsolidasi pasar.

Sementara dominasi yang meningkat terus naik, analis memprediksi pergeseran ke arah altcoin utama seperti Solana (SOL) dan XRP, yang masih dinilai rendah, mengingat puncak mereka pada 2021. Secara historis, lonjakan dominasi Bitcoin yang besar serupa telah diikuti oleh reli altcoin besar karena likuiditas tumbuh di seluruh pasar. Sementara itu, MAGACOIN FINANCE sedang bersiap menghadapi rotasi pasar ke altcoin.

Bitcoin Mempertahankan Kepemimpinan Pasar saat Likuiditas Meningkat

Bitcoin telah populer di kalangan investor institusional, dengan aktivitas dana yang diperdagangkan di bursa yang kuat dan kepemilikan dompet jangka panjang. Kemampuannya untuk bertahan di atas area dukungan utama telah memicu kepercayaan pada dominasinya.

Data on-chain mengungkapkan lebih sedikit koin yang masuk ke bursa, menunjukkan bahwa pemegang memilih posisi jangka panjang. Analis berpikir perilaku ini mewakili periode pematangan dalam siklus, di mana akumulasi mendahului pengambilan risiko yang lebih besar.

Namun, mereka juga mencatat bahwa dominasi Bitcoin yang meningkat biasanya mencapai tingkat kelelahan, memberikan kondisi untuk rotasi modal ke aset beta yang lebih tinggi seperti Solana dan XRP.

Solana Diposisikan untuk Rotasi Pasar Berikutnya

Solana tetap menjadi salah satu jaringan blockchain yang paling aktif dikelola dengan komunitas pengembang yang dinamis. Desainnya yang berbiaya rendah dan throughput tinggi telah mempertahankan momentum meskipun kelemahan pasar yang lebih luas.

Analis percaya ekosistem DeFi Solana yang sedang dibangun dan adopsi institusional yang meningkat menempatkannya dalam posisi yang kuat untuk rotasi modal setelah Bitcoin stabil. Data on-chain mengungkapkan tingkat penggunaan jaringan dan pembuatan dompet baru yang rendah, yang biasanya merupakan pertanda fase akumulasi besar.

Likuiditas dan volume transaksi Solana yang meningkat menjadikannya salah satu penerima manfaat yang paling mungkin dari pergeseran dominasi Bitcoin. Dengan beberapa integrasi yang tertunda dan ekspansi pengembang yang berkelanjutan, jaringan ini masih terus menjadi bagian inti dari model rotasi altcoin analis hingga 2025.

XRP Mendapatkan Daya Tarik saat Spekulasi ETF Tumbuh

XRP menjadi pemimpin lain untuk arus masuk modal. Rumor terbaru tentang kemungkinan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) XRP telah memperbarui minat investor institusional. Analis mengatakan kombinasi perkembangan regulasi dan kemitraan yang berkembang dapat membantu posisi XRP untuk mendapatkan signifikansi dalam pembayaran global.

Akumulasi whale telah meningkat selama sebulan terakhir, menunjukkan kepercayaan dalam prospek jangka menengah mereka untuk XRP. Kemampuan aset untuk mempertahankan dukungan di atas zona dukungan utama selama sesi yang bergejolak telah semakin memperkuat reputasinya sebagai altcoin yang stabil untuk eksposur institusional.

Analis percaya bahwa jika dominasi Bitcoin mulai mendatar, XRP bisa menjadi gelombang pertama rotasi modal bersama dengan Solana. Utilitas jaringan yang berkembang, ditambah infrastruktur yang berfokus pada pembayaran, beresonansi baik dengan minat investor untuk aplikasi blockchain dunia nyata.

MAGACOIN FINANCE Menarik Perhatian Investor di Tengah Rotasi Pasar

Daftar bursa yang akan datang telah memperkuat perhatian seputar MAGACOIN FINANCE, altcoin berbasis Ethereum yang mendapatkan daya tarik di kalangan investor yang mencari eksposur tahap awal. Roadmap terstruktur proyek, model yang digerakkan komunitas, dan fokus pada utilitas jangka panjang telah memposisikannya sebagai salah satu pendatang baru yang paling menjanjikan dalam siklus ini.

Analis mencatat bahwa ketika dominasi Bitcoin mencapai puncaknya, investor biasanya mendiversifikasi ke altcoin yang muncul yang menunjukkan ekosistem berkelanjutan. MAGACOIN FINANCE sesuai dengan narasi ini dengan menawarkan akses awal ke token yang berfokus pada utilitas dengan transparansi audit terverifikasi dan partisipasi komunitas yang berkembang.

Visibilitasnya yang berkembang di forum perdagangan dan laporan pra-listing bursa menunjukkan bahwa baik pemain ritel maupun institusional sedang mempersiapkan debutnya. Analis mengatakan tren ini mencerminkan selera yang lebih luas untuk aset tahap awal yang mampu menggabungkan kredibilitas dengan potensi kenaikan.

Stabilitas Bitcoin Dapat Mendorong Rotasi Altcoin

Kenaikan dominasi Bitcoin adalah tanda konsentrasi modal daripada penolakan jangka panjang terhadap altcoin. Analis mencatat bahwa fase ini mirip dengan siklus sebelumnya di mana kepemimpinan Bitcoin menyusut saat modal berpindah ke token Layer-1 berkinerja tinggi dan yang berfokus pada pembayaran lainnya.

XRP dan Solana muncul sebagai tren terkemuka untuk tahap berikutnya. Utilitas mereka yang meningkat, ekosistem yang hidup, dan sinyal on-chain yang kuat telah membuat mereka tetap dalam radar analis. Sementara itu, pengakuan yang meningkat terhadap MAGACOIN FINANCE menambahkan dimensi lain pada narasi rotasi ini, memadukan kekuatan pasar yang mapan dan inovasi tahap awal.

Analis sepakat bahwa setelah bitcoin stabil di atas zona resistensi utama, kemungkinan modal akan berpindah ke altcoin terkemuka, mengawali gelombang pertumbuhan multi-aset berikutnya menjelang akhir 2025.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang MAGACOIN FINANCE, kunjungi:

Website: https://magacoinfinance.com
Access: https://magacoinfinance.com/access
Twitter/X: https://x.com/magacoinfinance
Telegram: https://t.me/magacoinfinance

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri.

Artikel Bitcoin Dominance Rises to 58% — Analysts See Rotation Into Solana and XRP Ahead pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

