Bitcoin Mengakhiri Oktober Lebih Rendah untuk Pertama Kalinya sejak 2018, Memutus Rentetan Tujuh Tahun

Bitcoin mengakhiri bulan Oktober lebih rendah untuk pertama kalinya sejak 2018, memutus rentetan keuntungan tujuh tahun dalam sebulan yang dulu diperlakukan trader seperti musim keuntungan gratis, menurut data dari CoinGecko.

Crypto OG ini menutup bulan dengan penurunan sekitar 5% karena selera risiko melemah, leverage terhapus, dan ketidakpastian melanda pasar global.

Penurunan ini terjadi dalam bulan yang mencatat rekor tertinggi sepanjang masa dan peristiwa likuidasi terbesar dalam sejarah crypto.

Presiden Donald Trump telah mengumumkan tarif 100% pada impor China dan berjanji akan membatasi ekspor perangkat lunak penting yang dibutuhkan untuk AI, kendaraan listrik, dan Robotika.

Likuidasi rekor menekan perdagangan crypto

Bitcoin, yang baru saja menembus di atas $126.000, turun ke $104.782,88 selama periode 10-11 Oktober. Adam McCarthy, analis riset senior di Kaiko, mengatakan mata uang kripto memasuki Oktober sambil mengikuti saham dan emas mendekati level tertinggi, tetapi ketika ketidakpastian melanda, "mereka tidak berotasi kembali ke bitcoin secara massal."

Adam mengatakan ini menunjukkan betapa terkonsentrasinya pasar crypto masih, menjelaskan bahwa "itu bitcoin dan ether, dan bahkan keduanya masih bisa mengalami penurunan 10% dalam 15, 20 menit."

Peristiwa tersebut menghapus posisi leverage di seluruh platform terpusat dan meja perdagangan, memaksa trader ritel dan profesional untuk mengurangi eksposur, membuat dompet crypto terpinggirkan dan buku pesanan lebih tipis dari biasanya.

Kemudian, Federal Reserve menolak ekspektasi pasar untuk pemotongan suku bunga lebih lanjut tahun ini, setelah penutupan pemerintah yang sedang berlangsung memblokir akses ke rilis data ekonomi penting yang biasanya digunakan trader untuk mengukur arah moneter. Tanpa indikator tersebut, trader tetap berhati-hati sementara pembeli besar menahan diri.

Kekhawatiran meluas di luar crypto, karena CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon memprediksi bahwa saham AS akan menghadapi koreksi berarti dalam enam bulan hingga dua tahun.

Jake Ostrovskis, kepala meja over-the-counter di Wintermute, mengatakan, "peserta tetap ragu-ragu saat mereka memproses apa yang telah menjadi peristiwa likuidasi terbesar yang tercatat. Kehati-hatian ini berlanjut di tengah spekulasi yang sedang berlangsung tentang kerentanan spesifik yang mungkin masih ada dalam sistem."

Bitcoin tetap positif untuk tahun ini sementara pasar yang lebih luas tetap tinggi

Bahkan dengan penurunan Oktober, Bitcoin tetap naik lebih dari 16% year-to-date, mempertahankan keuntungan yang terkait dengan sikap Trump terhadap crypto.

Sementara itu, S&P 500 telah naik 16,3% tahun ini menjadi 6.840, mendapatkan hampir 2.000 poin dari titik terendahnya pada 7 April selama periode panik tarif. Termasuk dividen, pengembaliannya berada di atas 17%.

Bahkan portofolio saham-obligasi 60/40 yang stabil, seperti yang diwakili oleh Vanguard Balanced Index Fund, telah mencatat pengembalian total 13,1% tahun ini, mengalahkan rata-rata jangka panjangnya yang hanya di atas 8%.

Berdasarkan trailing tiga tahun, S&P 500 telah melihat pengembalian tahunan sebesar 22,8%, menempatkannya dalam 10% teratas periode tiga tahun historis yang kembali sejauh 1945, menurut data dari CNBC.

S&P kini telah berjalan 130 hari perdagangan tanpa penurunan 5%, menjadikan ini salah satu dari hanya 3 rentang tidak terputus terpanjang dalam 44 tahun.

Dan penurunan 5% pertama, kapan pun itu terjadi, biasanya tidak menandai puncak tertinggi dari pasar bull; biasanya, itu dibeli untuk setidaknya satu gerakan naik terakhir. Rentetan panas saat ini, tentu saja, sekarang berada di titik masuk jendela musiman terbaik tahun ini, rata-rata.

