Bitcoin ETF Inflows Return — MAGACOIN FINANCE dan SUI Dinilai sebagai Permata Tersembunyi dengan Potensi Kenaikan 25x

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/20 18:07

Disclaimer: Konten ini adalah artikel yang disponsori. Bitcoinsistemi.com tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hal negatif yang mungkin timbul dari informasi di atas atau produk atau layanan yang disebutkan dalam artikel. Bitcoinsistemi.com menyarankan pembaca untuk melakukan penelitian individual tentang perusahaan yang disebutkan dalam artikel dan mengingatkan bahwa semua tanggung jawab ada pada individu.

Pasar kripto sedang pulih setelah salah satu minggu paling tidak stabil, karena investor institusional menunjukkan minat baru pada ETF Bitcoin. Bitcoin stabil sekitar $106.000 setelah likuidasi hampir $19 miliar di pasar futures. BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) senilai $90 miliar berada di pusat pemulihan ini, dan memegang kepercayaan institusional.

Dengan arus masuk ETF yang kembali, dan optimisme penurunan suku bunga yang berkembang, pasar mulai melihat generasi baru altcoin di MAGACOIN FINANCE dan SUI, yang bisa mengalami kenaikan 25x dan menandai awal siklus baru.

Arus ETF Bitcoin Menandakan Kepercayaan Pasar yang Diperbaharui

Sentimen institusional tampaknya mulai stabil setelah penjualan besar-besaran minggu lalu. Statistik menunjukkan bahwa meskipun ada arus keluar ETF Bitcoin AS secara agregat sebesar $536 juta, BlackRock IBIT mengalami sedikit penebusan dan bahkan memperoleh modal baru sebesar $134 juta dalam sesi berikutnya. Dana tersebut saat ini mengendalikan lebih dari 1,3 juta BTC, yang mengkonsolidasikan pengaruhnya dengan aset, hampir empat kali lipat dari pesaing terdekatnya, Fidelity FBTC.

Pemulihan dalam perdagangan ETF ini terjadi setelah guncangan sementara dari perselisihan tarif baru AS-China yang menjatuhkan Bitcoin ke $104.000, dari $122.000. Analis sekarang merujuk pada antisipasi tinggi terhadap pemotongan suku bunga Federal Reserve akhir bulan ini sebagai pemicu arus masuk likuiditas. Secara tradisional, perubahan makro ini konsisten dengan periode bullish di Bitcoin, dengan penurunan suku bunga merangsang perilaku risk-on oleh institusi.

Selain stabilitas harga Bitcoin, statistik on-chain menunjukkan bahwa pemegang jangka panjang masih meningkat. Minggu lalu, lebih dari $169 juta BTC ditransfer keluar dari bursa ke penyimpanan dingin, yang menunjukkan bahwa investor percaya pada arah jangka panjang aset tersebut. Pola baru arus masuk membuktikan bahwa permintaan institusional tetap tangguh bahkan di masa volatilitas tinggi.

Yang lebih penting, analis mengamati bahwa Bitcoin lambat bahkan setelah pemulihan minggu lalu. Mereka mengantisipasi potensi penurunan ke wilayah $95.000-$98.000 sebelum reli yang bertahan lama. Yang lain memperkirakan kenaikan hingga $150.000 setelah koreksi berakhir, mengutip akumulasi berkelanjutan oleh pemegang jangka panjang.

Grafik BTCUSD 1-Minggu | Sumber: X

SUI Mendapatkan Momentum saat Smart Money Terdiversifikasi

Meskipun Bitcoin telah membuat headline institusional, SUI telah menjadi salah satu altcoin paling menjanjikan dalam pemulihan pasar saat ini. Kebangkitan tajam aktivitas perdagangan di jaringan Layer 1 telah melihat total nilai terkunci (TVL) naik lebih dari 30% selama minggu terakhir. Statistik on-chain di DeFiLlama menunjukkan penyedia likuiditas kembali ke ekosistem SUI, tertarik oleh biaya rendah, pemrosesan transaksi paralel, dan peningkatan aktivitas pengembang.

Pemulihan harga terbaru SUI menunjukkan kepercayaan investor yang meningkat. Analis percaya bahwa rotasi modal sedang berjalan penuh dengan smart money yang berpindah dari aset besar ke protokol Layer 1 yang dapat diskalakan. Pertumbuhan multi-minggu yang kuat telah mengikuti pergeseran seperti itu di masa lalu dalam ekosistem baru. Saat ETF Bitcoin stabil, likuiditas kembali ke proyek yang diarahkan untuk utilitas jangka panjang dalam jaringan.

Selain itu, kenaikan jangka panjang keterlibatan ekosistem SUI bukan sekadar permintaan spekulatif. Pengembang sibuk meningkatkan infrastruktur DeFi dengan integrasi jaringan dengan bursa utama, membuatnya lebih terbuka untuk investor internasional. Dengan likuiditas yang kembali mengalir ke pasar kripto yang lebih luas, analis percaya SUI akan terus menjadi penerima manfaat utama dari pemulihan Q4 yang akan datang.

Terutama, dengan kebangkitan ini, permata tersembunyi potensial lain dengan potensi tahap awal adalah MAGACOIN FINANCE, perusahaan tahap awal, sebelum pencatatan utama pertamanya di bursa.

MAGACOIN FINANCE Menargetkan ROI 25x Menjelang Pencatatan di Bursa

Setelah pencapaian presale lebih dari $16 juta, MAGACOIN FINANCE diakui sebagai salah satu dari sedikit presale 2025 yang menggabungkan transparansi dan audit terverifikasi, di antara eksekusi strategis lainnya. Proyek berbasis Ethereum ini telah diaudit secara independen oleh Hashex dan CertiK, yang mengkonfirmasi bahwa kontrak pintarnya tidak memiliki kerentanan dan menyediakan transparansi on-chain untuk semua transaksi.

Aspek kunci dari MAGACOIN FINANCE adalah desain pre-sale sistematis dan mekanisme anti-whale yang mencegah distribusi token yang tidak merata. Tim pengembang telah mengirimkan sesuai roadmap, langkah yang telah meningkatkan kepercayaan saat proyek berkembang menuju pencatatan di bursa pada Q4 2025.

Analis pasar percaya inklusi dalam daftar dapat menyebabkan reli pasar yang signifikan, seperti token tahap awal, yang telah memberikan pengembalian secara eksponensial dalam lonjakan pasar masa lalu.

Utilitas token proyek tidak terbatas pada spekulasi perdagangan. MAGACOIN FINANCE adalah ekosistem staking terdesentralisasi dengan insentif likuiditas tertanam untuk pemegangnya. Desainnya berfokus pada transparansi dan hadiah pengguna melalui analitik on-chain, dan ini memungkinkan investor untuk memiliki pandangan real-time tentang kinerja token mereka.

Model ini menjadikan MAGACOIN FINANCE investasi jangka panjang yang layak dengan proyeksi potensi ROI 25x ketika likuiditas mengalir ke ekosistem blockchain baru.

Kesimpulan Akhir

Saat ketahanan ETF Bitcoin kembali dan volatilitas pasar mereda, modal institusional tampaknya siap untuk kembali memasuki dunia kripto. SUI dan MAGACOIN FINANCE telah menjadi dua area menjanjikan dengan pengembalian tinggi saat investor mencari kelompok pemenang berikutnya. Ekspansi ekosistem SUI dan legitimasi MAGACOIN FINANCE yang didukung audit menciptakan perpaduan langka antara inovasi dan keamanan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang MAGACOIN FINANCE, kunjungi:

Website: https://magacoinfinance.com

Access: https://magacoinfinance.com/access

Twitter/X: https://x.com/magacoinfinance

Telegram: https://t.me/magacoinfinance

Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoin-etf-inflows-return-magacoin-finance-and-sui-ranked-hidden-gems-for-25x-upside/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

