ETF Bitcoin Alami Kerugian $187 Juta saat BTC Turun ke $104 Ribu

Catatan Penting

ETF Bitcoin mengalami arus keluar bersih sebesar $186,5 juta, dipimpin sepenuhnya oleh IBIT milik BlackRock.

Harga BTC anjlok ke $104.500, menandai penurunan mingguan sebesar 8%.

Penurunan lebih lanjut mungkin terjadi jika tekanan jual jangka pendek menyebar ke pemegang jangka panjang.

Bitcoin



BTC

$103 783







Volatilitas 24 jam:

3,8%





Kapitalisasi pasar:

$2,07 T







Vol. 24 jam:

$81,59 B





mengalami awal November yang buruk dan semakin memburuk setelah ETF spot yang melacak cryptocurrency mencatat arus keluar bersih sebesar $186,5 juta pada 3 November. Menurut data terbaru, setiap ETF Bitcoin tidak mengalami arus masuk, dengan hanya IBIT milik BlackRock yang bertanggung jawab atas penarikan hari itu.

Ini menandai hari perdagangan keempat berturut-turut dengan keluarnya modal dari ETF Bitcoin, dengan lebih dari $1,34 miliar ditarik sejak akhir Oktober. Hal ini menunjukkan menurunnya kepercayaan investor karena Bitcoin jatuh tajam ke $104.500 pada saat penulisan, turun lebih dari 8% selama seminggu terakhir.







Penurunan ini memicu likuidasi besar-besaran di seluruh pasar. Data menunjukkan lebih dari 336.000 trader terhapus dalam waktu 24 jam, dengan total posisi leverage senilai $1,36 miliar dilikuidasi. Hal ini semakin mengintensifkan tekanan jual untuk cryptocurrency teratas.

Pemegang Jangka Pendek Di Bawah Tekanan, "Smart Money" Mengakumulasi

Data on-chain dari CryptoQuant mengungkapkan bahwa pemegang Bitcoin jangka pendek adalah penjual paling aktif sejak 10 Oktober.

Basis biaya rata-rata Bitcoin, berdasarkan berapa lama koin tetap tidak bergerak, menunjukkan bahwa harga realisasi untuk pemegang jangka pendek berkisar dari $107.160 untuk yang dipegang 1-3 bulan. Ini menunjukkan bahwa pembeli baru-baru ini sedang melepaskan aset karena harga turun di bawah basis biaya mereka.

Sementara itu, koin yang dipegang untuk periode lebih lama, khususnya kelompok 3-6 bulan dan 6-12 bulan, menunjukkan ketahanan. Pola on-chain menunjukkan bahwa yang disebut "smart money," investor dalam rentang kepemilikan 3-6 bulan, telah mulai mengakumulasi lagi.

Ini bisa menjadi sinyal reposisi awal untuk potensi rebound harga BTC. Namun, seorang kontributor CryptoQuant menjelaskan bahwa proses akumulasi ini tampaknya belum lengkap. Ini berarti pemegang jangka menengah sedang menunggu kapitulasi untuk sepenuhnya terjadi sebelum masuk lebih agresif.

Sementara itu, para ahli juga memperingatkan bahwa penurunan yang lebih dalam bisa mengguncang bahkan pemegang jangka menengah ini. Level dukungan psikologis saat ini berada di sekitar $93.561, basis biaya rata-rata untuk kelompok 6-12 bulan.

Analis teknikal memperingatkan bahwa Bitcoin mungkin segera menguji simple moving average (SMA) 50 minggu di dekat $102.000 untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan. Mereka mengatakan bahwa kehilangan level tersebut bisa memicu koreksi psikologis yang lebih dalam.

selanjutnya

Disclaimer: Coinspeaker berkomitmen untuk memberikan pelaporan yang tidak bias dan transparan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu tetapi tidak boleh dianggap sebagai saran keuangan atau investasi. Karena kondisi pasar dapat berubah dengan cepat, kami mendorong Anda untuk memverifikasi informasi sendiri dan berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan berdasarkan konten ini.



