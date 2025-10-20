Bitcoin Menghadapi Minggu Kritis Dengan Ketegangan Tarif dan Acara Altcoin Penting di Depan

Minggu lalu telah membuat investor kripto gelisah. Penurunan Bitcoin di bawah tekanan ketegangan tarif AS memicu kemerosotan pasar yang lebih luas, yang sempat terhenti oleh lonjakan akhir pekan yang gagal mengembalikan kepercayaan.
Dengan tanggal 1 November yang semakin dekat tanpa adanya resolusi perdagangan, para trader bersiap menghadapi periode tegang lainnya yang dapat menentukan bulan ke depan.
Analis pasar memperingatkan bahwa indikator ekonomi global dan acara kripto yang akan datang akan sangat mempengaruhi sentimen minggu ini, terutama karena volatilitas mulai merayap kembali ke pasar tradisional dan digital.
Minggu Penuh dengan Pemicu Pasar
Minggu perdagangan baru dimulai dengan Solana yang menarik perhatian—timnya telah menggoda "pembaruan besar," memicu spekulasi tentang kemungkinan pengumuman jaringan. Pada saat yang sama, jendela komentar untuk GENIUS Act ditutup, bertepatan dengan diskusi publik baru dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS tentang serangkaian aturan pengawasan kripto baru.
Pada hari Selasa, sorotan beralih ke Washington saat Federal Reserve menyelenggarakan Konferensi Inovasi Pembayaran, di mana pembuat kebijakan dan pemimpin teknologi akan berdebat tentang bagaimana sistem penyelesaian generasi berikutnya dapat membentuk kembali keuangan.
Kemudian dalam minggu ini, kalender semakin padat. Kamis membawa dua perkembangan penting: debut token MET Meteora dan keputusan yang ditunggu-tunggu dari SEC tentang proposal Cardano (ADA) Spot ETF. Kedua acara tersebut diperkirakan akan memicu reaksi kuat di seluruh pasar altcoin. Departemen Tenaga Kerja AS juga akan merilis data klaim pengangguran—diperkirakan sebanyak 223.000—memberikan ukuran lain tentang ketahanan ekonomi.
Jumat diakhiri dengan angka inflasi yang dapat kembali menggerakkan pasar. Investor akan mengawasi Indeks Harga Konsumen (CPI) dengan cermat, dengan proyeksi menunjukkan tingkat tahunan 3,1% dan kenaikan bulanan yang stabil sebesar 0,4%. Kejutan positif apa pun dapat memicu kembali volatilitas baik pada dolar maupun aset digital.
Persimpangan Kritis untuk Kripto
Saat trader menavigasi campuran risiko makro dan perkembangan spesifik blockchain, minggu ke depan mungkin menentukan apakah Bitcoin akan stabil atau terus menurun. Pertemuan kebijakan ekonomi, debat regulasi, dan katalis altcoin memastikan bahwa lanskap kripto tetap tidak tenang.
Informasi yang disediakan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.
Related stories
Next article
Source: https://coindoo.com/bitcoin-faces-critical-week-with-tariff-tensions-and-key-altcoin-events-ahead/