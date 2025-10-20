Postingan Bitcoin Menghadapi Minggu Kritis Dengan Ketegangan Tarif dan Acara Altcoin Penting di Depan muncul di BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBitcoin Minggu lalu membuat investor kripto gelisah. Penurunan Bitcoin di bawah tekanan ketegangan tarif A.S. memicu kemerosotan pasar yang lebih luas, sempat terganggu oleh lonjakan akhir pekan yang gagal mengembalikan kepercayaan. Dengan tanggal 1 November yang semakin dekat tanpa resolusi perdagangan yang terlihat, para pedagang bersiap menghadapi periode tegang lainnya yang dapat menentukan bulan ke depan. Analis pasar memperingatkan bahwa indikator ekonomi global dan acara kripto yang akan datang akan sangat mempengaruhi sentimen minggu ini, terutama karena volatilitas mulai merayap kembali ke pasar tradisional dan digital. Minggu Penuh Dengan Pemicu Pasar Minggu perdagangan baru dimulai dengan Solana menarik perhatian—timnya telah menggoda "pembaruan besar," memicu spekulasi tentang kemungkinan pengumuman jaringan. Pada saat yang sama, jendela komentar untuk GENIUS Act ditutup, bertepatan dengan diskusi publik baru dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas A.S. tentang serangkaian aturan pengawasan kripto baru. Pada hari Selasa, sorotan beralih ke Washington saat Federal Reserve menyelenggarakan Konferensi Inovasi Pembayaran, di mana pembuat kebijakan dan pemimpin teknologi akan berdebat tentang bagaimana sistem penyelesaian generasi berikutnya dapat membentuk kembali keuangan. Kemudian dalam minggu ini, kalender semakin padat. Kamis membawa dua perkembangan penting: debut token MET Meteora dan keputusan yang ditunggu-tunggu dari SEC tentang proposal Cardano (ADA) Spot ETF. Kedua acara tersebut diperkirakan akan menarik reaksi kuat di seluruh pasar altcoin. Departemen Tenaga Kerja A.S. juga akan merilis data klaim pengangguran—diperkirakan sebesar 223.000—memberikan ukuran lain tentang ketahanan ekonomi. Jumat diakhiri dengan angka inflasi yang dapat kembali menggerakkan pasar. Investor akan mengawasi Indeks Harga Konsumen (CPI) dengan cermat, dengan proyeksi menunjukkan tingkat tahunan 3,1% dan kenaikan bulanan yang stabil sebesar 0,4%. Kejutan positif apa pun dapat menyulut kembali volatilitas baik pada dolar maupun aset digital. Persimpangan Kritis untuk Kripto Saat pedagang menavigasi campuran risiko makro dan spesifik blockchain... Postingan Bitcoin Menghadapi Minggu Kritis Dengan Ketegangan Tarif dan Acara Altcoin Penting di Depan muncul di BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBitcoin Minggu lalu membuat investor kripto gelisah. Penurunan Bitcoin di bawah tekanan ketegangan tarif A.S. memicu kemerosotan pasar yang lebih luas, sempat terganggu oleh lonjakan akhir pekan yang gagal mengembalikan kepercayaan. Dengan tanggal 1 November yang semakin dekat tanpa resolusi perdagangan yang terlihat, para pedagang bersiap menghadapi periode tegang lainnya yang dapat menentukan bulan ke depan. Analis pasar memperingatkan bahwa indikator ekonomi global dan acara kripto yang akan datang akan sangat mempengaruhi sentimen minggu ini, terutama karena volatilitas mulai merayap kembali ke pasar tradisional dan digital. Minggu Penuh Dengan Pemicu Pasar Minggu perdagangan baru dimulai dengan Solana menarik perhatian—timnya telah menggoda "pembaruan besar," memicu spekulasi tentang kemungkinan pengumuman jaringan. Pada saat yang sama, jendela komentar untuk GENIUS Act ditutup, bertepatan dengan diskusi publik baru dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas A.S. tentang serangkaian aturan pengawasan kripto baru. Pada hari Selasa, sorotan beralih ke Washington saat Federal Reserve menyelenggarakan Konferensi Inovasi Pembayaran, di mana pembuat kebijakan dan pemimpin teknologi akan berdebat tentang bagaimana sistem penyelesaian generasi berikutnya dapat membentuk kembali keuangan. Kemudian dalam minggu ini, kalender semakin padat. Kamis membawa dua perkembangan penting: debut token MET Meteora dan keputusan yang ditunggu-tunggu dari SEC tentang proposal Cardano (ADA) Spot ETF. Kedua acara tersebut diperkirakan akan menarik reaksi kuat di seluruh pasar altcoin. Departemen Tenaga Kerja A.S. juga akan merilis data klaim pengangguran—diperkirakan sebesar 223.000—memberikan ukuran lain tentang ketahanan ekonomi. Jumat diakhiri dengan angka inflasi yang dapat kembali menggerakkan pasar. Investor akan mengawasi Indeks Harga Konsumen (CPI) dengan cermat, dengan proyeksi menunjukkan tingkat tahunan 3,1% dan kenaikan bulanan yang stabil sebesar 0,4%. Kejutan positif apa pun dapat menyulut kembali volatilitas baik pada dolar maupun aset digital. Persimpangan Kritis untuk Kripto Saat pedagang menavigasi campuran risiko makro dan spesifik blockchain...