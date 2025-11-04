Bitcoin berjuang untuk mempertahankan bull run-nya sementara biaya turun 56% YTD

Bitcoin mengalami tahun yang aneh dengan aktivitas on-chain yang tenang. Setelah gelombang arus spekulatif pada 2024, jaringan kini bergerak dengan efisiensi yang hampir seperti jam.

Ukuran blok rata-rata telah berkurang, biaya harian kurang dari setengah dari yang ada pada Januari, dan rasio biaya-ke-reward telah turun ke level yang terakhir terlihat pada tahun sebelum booming Ordinals dan Inscription.

Harga, bagaimanapun, tidak mengikuti ritme yang sama. Harga telah bergerak menyamping selama berminggu-minggu, berjuang untuk bertahan di atas $110.000.

Melihat lebih dalam menunjukkan jaringan yang berjalan dingin meskipun pasarnya berusaha tetap hangat. Total biaya harian telah turun dari sekitar 4,7 BTC pada awal Januari menjadi sedikit di atas 2 BTC bulan ini, penurunan 56% sejak awal tahun.

Grafik yang menunjukkan total biaya transaksi Bitcoin harian dari 1 Jan. hingga 2 Nov. 2025 (Sumber: CryptoQuant)

Setiap rata-rata bergerak menceritakan kisah yang sama. EMA 30 hari dan 90 hari telah menunjuk ke bawah sejak Maret, dengan hanya sedikit kenaikan di sekitar lonjakan aktivitas inscription yang terisolasi.

Rasio biaya-ke-reward, ukuran yang jelas tentang seberapa banyak pendapatan penambang yang berasal dari pengguna daripada subsidi, telah turun dari 1,35% di Q1 menjadi 0,78% selama tiga bulan terakhir.

Grafik yang menunjukkan rasio biaya-ke-reward Bitcoin dan SMA 30 harinya dari 1 Jan. hingga 2 Nov. 2025 (Sumber: CryptoQuant)

Rasio ini penting karena menunjukkan bagaimana keamanan Bitcoin didanai. Ketika pengguna membayar biaya lebih tinggi, mereka secara efektif berbagi dalam biaya pemeliharaan jaringan. Ketika biaya menipis, beban itu beralih kembali ke subsidi: 3,125 BTC yang dibuat dengan setiap blok. Dengan reward blok yang tetap, penambang lebih bergantung pada nilai tukar BTC/USD itu sendiri. Pada $110.000, jaringan tetap menguntungkan, tetapi korelasinya jelas: penurunan harga sekarang langsung diterjemahkan menjadi tekanan pada margin penambang.

Ketenangan on-chain memiliki konsekuensi lain. Ukuran blok rata-rata telah menurun sekitar 10% sejak Q1, menjadi sekitar 1,53 MB, sementara kemacetan mempool hampir menghilang, kecuali untuk beberapa lonjakan singkat.

Ini positif bagi para trader. Penyelesaian yang lebih murah dan dapat diprediksi memperpendek jendela konfirmasi untuk bursa, pembuatan ETF, dan pembuat pasar yang mengelola arus di berbagai tempat. Pengguna individu juga melihat transaksi yang diselesaikan lebih cepat dengan biaya lebih rendah. Dalam praktiknya, lapisan dasar Bitcoin berkinerja seperti jaringan penyelesaian latensi rendah daripada lelang yang ramai.

Namun, data yang sama juga menunjukkan pergeseran struktural.

Korelasi 30 hari antara biaya dan harga telah negatif untuk sebagian besar tahun ini. Secara historis, kenaikan harga cenderung datang dengan mempool yang lebih sibuk karena pengguna baru berdatangan. Siklus ini, likuiditas tampaknya telah berpindah ke tempat lain: teragregasi, dikelompokkan, atau off-chain. Pemutusan hubungan ini menunjukkan bahwa mikrostruktur pasar Bitcoin telah berkembang. Aktivitas yang dulunya terlihat on-chain kini tersebar melalui bursa dan kustodian, membuat blockchain itu sendiri lebih tenang, bahkan ketika kapitalisasi pasar berkembang.

Ini adalah bisnis berisiko bagi penambang. Penurunan volume biaya yang kita lihat sejak awal tahun, dari sekitar $576.000 per hari di Q1 menjadi sekitar $410.000 sekarang, menunjukkan bahwa penyangga terhadap penurunan harga semakin tipis. Jika Bitcoin turun di bawah $100.000, pendapatan bisa terkompresi tajam. Itu bisa mengubah ekonomi era halving menjadi taruhan yang lebih besar pada harga spot, terutama saat kontribusi biaya tetap rendah.

Namun, ada sisi positifnya. Keadaan jaringan saat ini stabil, dapat diprediksi, dan murah untuk digunakan. Biaya rata-rata tetap rendah bahkan pada throughput tinggi, yang berarti daya tarik Bitcoin sebagai lapisan penyelesaian tetap tidak terpengaruh. Jika pasar terus konsolidasi di dekat $110.000 tanpa lonjakan biaya baru, itu bisa menandai ekuilibrium baru untuk Bitcoin, menjadikannya aset langka yang diperdagangkan pada skala institusional, didukung oleh lapisan dasar yang luar biasa efisien.

Apakah itu bertahan tergantung pada permintaan. Kebangkitan lalu lintas tingkat inscription atau arus masuk ritel lainnya dapat mengembalikan rata-rata biaya ke level Q1 mereka. Untuk saat ini, blockchain tetap tenang. Mempool berjalan dengan tenang, blok lebih kecil, dan jaringan stabil, sementara harganya, setidaknya untuk saat ini, sama sekali tidak.