Bitcoin melemah di 'Uptober' – Apakah reli November masih mungkin terjadi?

Poin-poin penting

Mengapa Bitcoin gagal pada Oktober 2025

BTC turun karena minat ritel menurun, aktivitas jaringan melambat, dan tekanan makro membebani pasar.

Bisakah November membawa reli?

Secara historis kuat untuk BTC, November bisa melihat kenaikan dengan katalis makro.

'Uptober' tidak muncul tahun ini.

Alih-alih kenaikan seperti biasanya, Bitcoin [BTC] merosot, dan minat ritel memudar bersamanya. Aktivitas jaringan melambat saat ketakutan menguasai.

Bisakah reli berlanjut di November?

BTC berjuang, semua mata tertuju pada November

Harga Bitcoin turun dari sekitar $118K ke mendekati $110K pada akhir Oktober, dengan lilin merah pertengahan bulan dan lonjakan volume menunjukkan pengambilan keuntungan.

RSI berada di bawah netral, dan BTC diperdagangkan di bawah EMA utama, pada saat penulisan, mengkonfirmasi kelelahan tren.

Sumber: TradingView

Faktor makro menambah tekanan. Harapan untuk pemotongan Fed Desember telah memudar, menghilangkan beberapa dukungan dari pasar.

Pada saat yang sama, ekuitas AS berkinerja lebih baik, China tetap mempertahankan pembatasan kripto, dan kekhawatiran tentang "perusahaan DAT" di Washington menambah narasi.

Sumber: CoinGlass

Melihat ke depan, November secara historis telah menjadi salah satu bulan terkuat Bitcoin. CoinGlass menunjukkan pengembalian median 8,81% sejak 2013, dengan keuntungan dua digit pada 2020, 2021, dan 2023.

Sumber: CME FedWatch

Beberapa katalis pasar positif mulai terbentuk.

Pertama, ketegangan perdagangan antara Presiden Donald Trump dan Xi Jinping telah mereda, mengurangi ketidakpastian geopolitik.

Sementara itu, data dari CME FedWatch menunjukkan peluang lebih dari 60% untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve pada Desember, yang dapat meningkatkan sentimen investor.

Selain itu, pengetatan kuantitatif (QT) dijadwalkan berakhir pada tanggal 1 Desember, berpotensi meningkatkan likuiditas di pasar.

Akhirnya, potensi persetujuan untuk ETF baru ada di cakrawala, menambah optimisme yang berkembang di seluruh sektor keuangan.

Arus mungkin berbalik.

Ketakutan ritel dalam angka

Open Interest melonjak hampir 10% dalam basis 7 hari, naik dari $7,95 miliar menjadi $8,65 miliar saat BTC diperdagangkan mendekati $110K, tetapi CVD turun tajam pada saat yang sama.

Sumber: CryptoQuant

Biasanya, kombinasi itu berarti short baru dibuka, bukan long. Ritel bertaruh pada penurunan lain.

Sumber: CryptoQuant

Alamat aktif juga turun dari 1,18M pada November 2024 menjadi 872K per 30 Oktober – penurunan sebesar 26,1%.

Sumber: CryptoQuant

Biaya transaksi turun tajam dari $8,44 menjadi $0,56 selama periode yang sama, menunjukkan blok yang terisi sebagian dan aktivitas yang berkurang dari pengguna ritel.

Sumber: CryptoQuant

Kehadiran ritel yang memudar inilah yang memperpanjang siklus, sehingga reli akan membutuhkan waktu lebih lama untuk matang.