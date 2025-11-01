BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Bitcoin melemah di 'Uptober' - Apakah reli November masih mungkin terjadi? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin-poin utama Mengapa Bitcoin gagal di Oktober 2025 BTC turun karena minat ritel menurun, aktivitas jaringan melambat, dan tekanan makro membebani pasar. Bisakah November membawa reli? Secara historis kuat untuk BTC, November bisa melihat kenaikan dengan katalis makro. 'Uptober' tidak muncul tahun ini. Alih-alih kenaikan seperti biasanya, Bitcoin [BTC] tergelincir, dan minat ritel memudar bersamanya. Aktivitas jaringan melambat saat ketakutan menguasai. Bisakah reli berlanjut di November? BTC berjuang, semua mata tertuju pada November Harga Bitcoin turun dari sekitar $118K ke mendekati $110K pada akhir Oktober, dengan lilin merah pertengahan bulan dan lonjakan volume menunjukkan pengambilan keuntungan. RSI berada di bawah netral, dan BTC diperdagangkan di bawah EMA utama, pada saat penulisan, mengkonfirmasi kelelahan tren. Sumber: TradingView Faktor makro menambah tekanan. Harapan untuk pemotongan Fed Desember telah memudar, mengurangi beberapa dukungan dari pasar. Pada saat yang sama, ekuitas AS berkinerja lebih baik, China tetap mempertahankan pembatasan kripto, dan kekhawatiran tentang "perusahaan DAT" di Washington menambah narasi. Sumber: CoinGlass Melihat ke depan, November secara historis telah menjadi salah satu bulan terkuat Bitcoin. CoinGlass menunjukkan pengembalian median 8,81% sejak 2013, dengan keuntungan dua digit pada 2020, 2021, dan 2023. Sumber: CME FedWatch Beberapa katalis pasar positif mulai terbentuk. Pertama, ketegangan perdagangan antara Presiden Donald Trump dan Xi Jinping telah mereda, mengurangi ketidakpastian geopolitik. Sementara itu, data dari CME FedWatch menunjukkan peluang lebih dari 60% untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve pada Desember, yang dapat meningkatkan sentimen investor. Selain itu, pengetatan kuantitatif (QT) dijadwalkan berakhir pada tanggal 1 Desember, berpotensi meningkatkan likuiditas di pasar. Akhirnya, potensi persetujuan untuk ETF baru ada di cakrawala, menambah optimisme yang berkembang di seluruh sektor keuangan. Keadaan mungkin berubah. Ketakutan ritel berdasarkan angka Open Interest melonjak hampir 10% dalam basis 7 hari, naik dari...Postingan Bitcoin melemah di 'Uptober' - Apakah reli November masih mungkin terjadi? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin-poin utama Mengapa Bitcoin gagal di Oktober 2025 BTC turun karena minat ritel menurun, aktivitas jaringan melambat, dan tekanan makro membebani pasar. Bisakah November membawa reli? Secara historis kuat untuk BTC, November bisa melihat kenaikan dengan katalis makro. 'Uptober' tidak muncul tahun ini. Alih-alih kenaikan seperti biasanya, Bitcoin [BTC] tergelincir, dan minat ritel memudar bersamanya. Aktivitas jaringan melambat saat ketakutan menguasai. Bisakah reli berlanjut di November? BTC berjuang, semua mata tertuju pada November Harga Bitcoin turun dari sekitar $118K ke mendekati $110K pada akhir Oktober, dengan lilin merah pertengahan bulan dan lonjakan volume menunjukkan pengambilan keuntungan. RSI berada di bawah netral, dan BTC diperdagangkan di bawah EMA utama, pada saat penulisan, mengkonfirmasi kelelahan tren. Sumber: TradingView Faktor makro menambah tekanan. Harapan untuk pemotongan Fed Desember telah memudar, mengurangi beberapa dukungan dari pasar. Pada saat yang sama, ekuitas AS berkinerja lebih baik, China tetap mempertahankan pembatasan kripto, dan kekhawatiran tentang "perusahaan DAT" di Washington menambah narasi. Sumber: CoinGlass Melihat ke depan, November secara historis telah menjadi salah satu bulan terkuat Bitcoin. CoinGlass menunjukkan pengembalian median 8,81% sejak 2013, dengan keuntungan dua digit pada 2020, 2021, dan 2023. Sumber: CME FedWatch Beberapa katalis pasar positif mulai terbentuk. Pertama, ketegangan perdagangan antara Presiden Donald Trump dan Xi Jinping telah mereda, mengurangi ketidakpastian geopolitik. Sementara itu, data dari CME FedWatch menunjukkan peluang lebih dari 60% untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve pada Desember, yang dapat meningkatkan sentimen investor. Selain itu, pengetatan kuantitatif (QT) dijadwalkan berakhir pada tanggal 1 Desember, berpotensi meningkatkan likuiditas di pasar. Akhirnya, potensi persetujuan untuk ETF baru ada di cakrawala, menambah optimisme yang berkembang di seluruh sektor keuangan. Keadaan mungkin berubah. Ketakutan ritel berdasarkan angka Open Interest melonjak hampir 10% dalam basis 7 hari, naik dari...

Bitcoin melemah di 'Uptober' – Apakah reli November masih mungkin terjadi?

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/01 22:27
WHY
WHY$0.00000002379--%
Bitcoin
BTC$102,345.43+0.43%
Threshold
T$0.01258-3.45%
USUAL
USUAL$0.03328-3.14%
NEAR
NEAR$2.703-9.35%

Poin-poin penting

Mengapa Bitcoin gagal pada Oktober 2025

BTC turun karena minat ritel menurun, aktivitas jaringan melambat, dan tekanan makro membebani pasar.

Bisakah November membawa reli?

Secara historis kuat untuk BTC, November bisa melihat kenaikan dengan katalis makro.

'Uptober' tidak muncul tahun ini.

Alih-alih kenaikan seperti biasanya, Bitcoin [BTC] merosot, dan minat ritel memudar bersamanya. Aktivitas jaringan melambat saat ketakutan menguasai.

Bisakah reli berlanjut di November?

BTC berjuang, semua mata tertuju pada November

Harga Bitcoin turun dari sekitar $118K ke mendekati $110K pada akhir Oktober, dengan lilin merah pertengahan bulan dan lonjakan volume menunjukkan pengambilan keuntungan.

RSI berada di bawah netral, dan BTC diperdagangkan di bawah EMA utama, pada saat penulisan, mengkonfirmasi kelelahan tren.

Sumber: TradingView

Faktor makro menambah tekanan. Harapan untuk pemotongan Fed Desember telah memudar, menghilangkan beberapa dukungan dari pasar.

Pada saat yang sama, ekuitas AS berkinerja lebih baik, China tetap mempertahankan pembatasan kripto, dan kekhawatiran tentang "perusahaan DAT" di Washington menambah narasi.

Sumber: CoinGlass

Melihat ke depan, November secara historis telah menjadi salah satu bulan terkuat Bitcoin. CoinGlass menunjukkan pengembalian median 8,81% sejak 2013, dengan keuntungan dua digit pada 2020, 2021, dan 2023.

Sumber: CME FedWatch

Beberapa katalis pasar positif mulai terbentuk.

Pertama, ketegangan perdagangan antara Presiden Donald Trump dan Xi Jinping telah mereda, mengurangi ketidakpastian geopolitik.

Sementara itu, data dari CME FedWatch menunjukkan peluang lebih dari 60% untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve pada Desember, yang dapat meningkatkan sentimen investor.

Selain itu, pengetatan kuantitatif (QT) dijadwalkan berakhir pada tanggal 1 Desember, berpotensi meningkatkan likuiditas di pasar.

Akhirnya, potensi persetujuan untuk ETF baru ada di cakrawala, menambah optimisme yang berkembang di seluruh sektor keuangan.

Arus mungkin berbalik.

Ketakutan ritel dalam angka

Open Interest melonjak hampir 10% dalam basis 7 hari, naik dari $7,95 miliar menjadi $8,65 miliar saat BTC diperdagangkan mendekati $110K, tetapi CVD turun tajam pada saat yang sama.

Sumber: CryptoQuant

Biasanya, kombinasi itu berarti short baru dibuka, bukan long. Ritel bertaruh pada penurunan lain.

Sumber: CryptoQuant

Alamat aktif juga turun dari 1,18M pada November 2024 menjadi 872K per 30 Oktober – penurunan sebesar 26,1%.

Sumber: CryptoQuant

Biaya transaksi turun tajam dari $8,44 menjadi $0,56 selama periode yang sama, menunjukkan blok yang terisi sebagian dan aktivitas yang berkurang dari pengguna ritel.

Sumber: CryptoQuant

Kehadiran ritel yang memudar inilah yang memperpanjang siklus, sehingga reli akan membutuhkan waktu lebih lama untuk matang.

Selanjutnya: Pembekuan aset $150M, jejak Bitcoin $14,4B – Di balik skandal kripto Chen Zhi

Sumber: https://ambcrypto.com/bitcoin-fizzles-in-uptober-is-a-november-rally-still-possible/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003343+0.26%
XRP
XRP$2.2739-0.82%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2739-0.82%
FINANCE
FINANCE$0.000294-14.46%
DeFi
DEFI$0.000789+1.67%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Sebaliknya, ICP telah mengalami penurunan tajam setelah reli terbaru.
Zcash
ZEC$610.72+11.54%
Monero
XMR$448.13+23.21%
Bitcoin
BTC$102,127.15+0.06%
Bagikan
CryptoPotato2025/11/09 18:40

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,345.43
$102,345.43$102,345.43

+0.62%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,455.95
$3,455.95$3,455.95

+2.34%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.60
$159.60$159.60

+1.87%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2805
$2.2805$2.2805

+1.06%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$614.03
$614.03$614.03

+20.14%