Kepemilikan Bitcoin di bursa turun hampir 209.000 BTC selama enam bulan di tengah volatilitas pasar

Poin-Poin Penting
- Selama enam bulan terakhir, kepemilikan Bitcoin di bursa turun sekitar 209.000 BTC.
- Volatilitas pasar dan perdagangan dengan leverage mendorong peserta untuk memindahkan Bitcoin dari bursa.
Kepemilikan Bitcoin di bursa cryptocurrency menurun sekitar 209.000 BTC selama enam bulan karena peserta pasar memindahkan aset dari platform perdagangan di tengah volatilitas harga yang meningkat, menurut Santiment.
Arus keluar ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas oleh pedagang dan pemegang jangka panjang menuju penyimpanan di luar bursa selama periode gejolak pasar. Bitcoin telah menghadapi volatilitas tinggi yang didorong oleh aktivitas perdagangan dengan leverage dan rotasi portofolio institusional.
Spekulan semakin banyak memasuki posisi futures dengan leverage menjelang peristiwa pasar besar, berkontribusi pada ayunan harga berkelanjutan dan siklus likuidasi di pasar derivatif.
