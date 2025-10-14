Bitcoin Hyper Bertahan dari Kejatuhan Pasar dan Mendapatkan Kembali Kekuatannya saat Presale $23,3 Juta Melonjak

Memenuhi syarat sebagai salah satu presale terpanas tahun 2025, Bitcoin Hyper ($HYPER) berhasil mengumpulkan angka yang mengesankan, dengan harga token hanya $0.013105.

Sebagai upgrade Layer 2 resmi Bitcoin, Hyper menjanjikan transaksi on-chain yang lebih cepat dan murah, pada dasarnya membuat ekosistem Bitcoin lebih berkinerja dan skalabel. Dalam jangka panjang, tujuannya adalah membuat jaringan Bitcoin lebih menarik bagi investor institusional.

Fakta bahwa proyek ini bertahan dari crash pasar baru-baru ini adalah bukti reputasinya di kalangan investor dan mendukung mantra resminya: '2025 akan diingat sebagai tahun BTC Hyper mengubah segalanya'.

Tapi mari kita mulai dari awal.

Masalah Bitcoin

Masalah utama Bitcoin adalah kinerjanya yang terbatas, secara alami dibatasi pada tujuh transaksi per detik (TPS). Masalah ini menempatkan Bitcoin di urutan ke-26 dalam daftar blockchain tercepat berdasarkan TPS.

Dengan Solana di posisi pertama, membanggakan lebih dari 1.000 TPS praktis, BNB Chain di peringkat ke-4, dan Ethereum di urutan ke-19, jelas bahwa Bitcoin sangat membutuhkan upgrade.

Tapi mengapa TPS penting? Ini penting karena secara langsung mewakili kinerja keseluruhan rantai. Sebagai referensi, kinerja Bitcoin yang terbatas menimbulkan beberapa masalah inti:

Kurangnya skalabilitas : Dengan TPS yang rendah, jaringan Bitcoin kekurangan skalabilitas yang dibutuhkan untuk memproses beberapa transaksi per detik, yang membuatnya tidak layak bagi investor skala besar.

: Dengan TPS yang rendah, jaringan Bitcoin kekurangan skalabilitas yang dibutuhkan untuk memproses beberapa transaksi per detik, yang membuatnya tidak layak bagi investor skala besar. Waktu konfirmasi yang lama : Kurangnya skalabilitas bertanggung jawab menciptakan waktu antrian yang panjang, dengan beberapa transaksi sering membutuhkan waktu berjam-jam untuk dikonfirmasi.

: Kurangnya skalabilitas bertanggung jawab menciptakan waktu antrian yang panjang, dengan beberapa transaksi sering membutuhkan waktu berjam-jam untuk dikonfirmasi. Biaya tinggi: Semakin besar transaksi, semakin tinggi biayanya. Ini menciptakan sistem yang tidak ramah bagi investor besar, yang mungkin perlu memproses transaksi besar secara sering.

Di atas segalanya, sistem prioritas berbasis biaya – konsekuensi langsung dari kinerja Bitcoin yang terbatas dan yang menahan jaringan dari mencapai status global.

Sistem prioritas berbasis biaya bekerja seperti kedengarannya: memprioritaskan transaksi dengan biaya besar selama antrian konfirmasi dengan merugikan yang lebih kecil. Selama jam sibuk, ini dapat sangat meningkatkan waktu konfirmasi untuk transaksi kecil dan murah.

Lightning Network Layer 2 berusaha mengubah sistem yang merugikan ini, tetapi akhirnya gagal karena berbagai masalah, termasuk biaya tinggi, sentralisasi, dan aspek teknis yang terlalu kompleks.

Kemudian ada masalah seperti kapasitas Lightning Network yang hanya 5.000 $BTC dan masalah keamanannya, yang akhirnya mengarah pada munculnya penipuan Fraudulent Channel Close.

Perubahan diperlukan, dan Hyper berjanji untuk membawanya.

Solusi Hyper

Bitcoin Hyper berjanji untuk menyelesaikan semua masalah ini dengan bantuan alat seperti Solana Virtual Machine (SVM) dan Canonical Bridge.

SVM sudah merupakan peningkatan kinerja yang besar, memungkinkan eksekusi ultra-cepat aplikasi DeFi dan kontrak pintar. Namun, Canonical Bridge-lah yang mengatasi sebagian besar masalah kinerja Bitcoin.

Bridge menghubungkan Layer 1 Bitcoin ke Layer 2 Hyper dengan bantuan Program Relay Bitcoin, yang mengkonfirmasi transaksi masuk hampir secara instan.

Canonical Bridge kemudian mencetak token ke dalam layer Hyper, memungkinkan pengguna untuk menggunakannya di sana atau menariknya ke layer asli sesuai keinginan.

Bersama dengan SVM, Canonical Bridge meningkatkan jaringan Bitcoin dengan membuatnya lebih cepat, lebih murah, lebih skalabel, dan lebih berkinerja di seluruh aspek.

Dalam jangka panjang, Hyper bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bitcoin ke angka setingkat Solana, yang akan mengarah pada adopsi mainstream, terutama di tingkat institusional.

Ekosistem Hyper juga kompatibel dengan berbagai aplikasi dan alat, termasuk peminjaman, pertukaran, staking, platform NFT, dApps game, dan alat pengembang seperti SDK dan API.

Dengan janji-janji seperti itu, whitepaper yang jelas, dan peta pengembangan, tidak heran bahwa presale telah mendapatkan begitu banyak perhatian.

Angka Presale $HYPER

Presale $HYPER telah mengumpulkan lebih dari $23,4 juta sejauh ini, dan terus tumbuh dengan kecepatan yang stabil, dengan hanya sedikit periode stagnasi selama crash pasar 24 jam.

Dengan $HYPER dihargai $0,013105, presale tampaknya menjadi peluang investasi sempurna bagi mereka yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka. APY staking dinamis 50% hanya menambah daya tarik tersebut.

Plus, harga token meningkat setiap tiga hari saat presale mencapai tonggak baru, yang mendorong partisipasi awal. Sebagai referensi, harga awal $HYPER adalah $0,011500, yang menandai pertumbuhan hampir 14% berdasarkan harga hari ini.

Mengingat bahwa tanggal rilis Hyper yang diproyeksikan adalah Q1 2026, rasa urgensi tidak bisa lebih tinggi lagi. Terutama , karena tanggal rilis proyek bergantung pada 'kondisi pasar yang berlaku dan permintaan', yang berarti Q4 2025 juga menjadi pilihan.

Jika Anda ingin berinvestasi, kunjungi halaman presale resmi dan beli $HYPER Anda hari ini.

