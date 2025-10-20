BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Bitcoin Baru Saja Putus dengan Nasdaq — Dan Tidak Ada yang Melihatnya Datang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Di tengah minggu di mana aset utama, termasuk Emas dan Nasdaq 100, mencatat keuntungan, Bitcoin tertinggal secara signifikan. Pemutusan hubungan Bitcoin baru-baru ini menunjukkan bahwa aset tersebut bukan merupakan aset berisiko maupun aset safe-haven. Menurut Coingecko, harga Bitcoin telah menurun sekitar 2,09% selama tujuh hari terakhir. Ini terjadi sementara emas safe-haven melonjak 4,85% dan Indeks Nasdaq 100 yang berisiko naik 1,34%. Disponsori Disponsori Apa yang Menyebabkan Pemutusan Hubungan BTC-Nasdaq? Selama sebagian besar tahun ini, Bitcoin telah mempertahankan korelasi tinggi dengan Nasdaq 100, umumnya naik dan turun secara bersamaan. Hubungan ini bertahan pada awal minggu lalu. Suasana positif berlangsung hingga Selasa setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan potensi penurunan suku bunga pada pertemuan FOMC Oktober dan kemungkinan berakhirnya Pengetatan Kuantitatif (QT). Pernyataan ini menyebabkan keuntungan kecil untuk Nasdaq dan Bitcoin. Namun, korelasi mulai pecah tajam mulai pukul 9 pagi UTC pada 15 Oktober. Dari titik itu, Nasdaq 100 mengakhiri minggu naik 0,44%, sementara Bitcoin anjlok 3,71%. Pencucian Leverage Disebut sebagai Penyebab Utama Analis on-chain menunjuk ke crash kripto besar pada 10 Oktober—peristiwa yang melihat lebih dari $19 miliar dalam likuidasi dan menyuntikkan ketakutan ke pasar—sebagai tersangka yang mungkin. TeddyVision, seorang analis di CryptoQuant, menyoroti dua tren berbeda antara 1 Agustus dan pertengahan Oktober. Menganalisis Simple Moving Average (SMA) 30 hari dari arus masuk bersih stablecoin ke bursa, dia menemukan bahwa arus masuk USDC ke bursa spot (biasanya digunakan untuk pembelian spot) menurun. Sementara itu, arus masuk USDT ke bursa derivatif (sering digunakan sebagai jaminan) meningkat. Ini menunjukkan bahwa modal yang digunakan untuk pembelian aset sebenarnya menurun. Sementara itu, likuiditas yang mendukung derivatif berleverage, seperti kontrak futures dan perpetual, melonjak. Disponsori Disponsori Peran Permintaan Sintetis Menurut analisis ini, mungkin bukan permintaan spot organik yang telah mendorong...Postingan Bitcoin Baru Saja Putus dengan Nasdaq — Dan Tidak Ada yang Melihatnya Datang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Di tengah minggu di mana aset utama, termasuk Emas dan Nasdaq 100, mencatat keuntungan, Bitcoin tertinggal secara signifikan. Pemutusan hubungan Bitcoin baru-baru ini menunjukkan bahwa aset tersebut bukan merupakan aset berisiko maupun aset safe-haven. Menurut Coingecko, harga Bitcoin telah menurun sekitar 2,09% selama tujuh hari terakhir. Ini terjadi sementara emas safe-haven melonjak 4,85% dan Indeks Nasdaq 100 yang berisiko naik 1,34%. Disponsori Disponsori Apa yang Menyebabkan Pemutusan Hubungan BTC-Nasdaq? Selama sebagian besar tahun ini, Bitcoin telah mempertahankan korelasi tinggi dengan Nasdaq 100, umumnya naik dan turun secara bersamaan. Hubungan ini bertahan pada awal minggu lalu. Suasana positif berlangsung hingga Selasa setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan potensi penurunan suku bunga pada pertemuan FOMC Oktober dan kemungkinan berakhirnya Pengetatan Kuantitatif (QT). Pernyataan ini menyebabkan keuntungan kecil untuk Nasdaq dan Bitcoin. Namun, korelasi mulai pecah tajam mulai pukul 9 pagi UTC pada 15 Oktober. Dari titik itu, Nasdaq 100 mengakhiri minggu naik 0,44%, sementara Bitcoin anjlok 3,71%. Pencucian Leverage Disebut sebagai Penyebab Utama Analis on-chain menunjuk ke crash kripto besar pada 10 Oktober—peristiwa yang melihat lebih dari $19 miliar dalam likuidasi dan menyuntikkan ketakutan ke pasar—sebagai tersangka yang mungkin. TeddyVision, seorang analis di CryptoQuant, menyoroti dua tren berbeda antara 1 Agustus dan pertengahan Oktober. Menganalisis Simple Moving Average (SMA) 30 hari dari arus masuk bersih stablecoin ke bursa, dia menemukan bahwa arus masuk USDC ke bursa spot (biasanya digunakan untuk pembelian spot) menurun. Sementara itu, arus masuk USDT ke bursa derivatif (sering digunakan sebagai jaminan) meningkat. Ini menunjukkan bahwa modal yang digunakan untuk pembelian aset sebenarnya menurun. Sementara itu, likuiditas yang mendukung derivatif berleverage, seperti kontrak futures dan perpetual, melonjak. Disponsori Disponsori Peran Permintaan Sintetis Menurut analisis ini, mungkin bukan permintaan spot organik yang telah mendorong...

Bitcoin Baru Saja Putus dengan Nasdaq — Dan Tidak Ada yang Melihatnya Datang

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/20 08:29
COM
COM$0.006173-19.73%
Major
MAJOR$0.10211+4.36%
GAINS
GAINS$0.01693+0.71%
Safe Token
SAFE$0.2111-1.99%
4
4$0.06065-2.28%

Di tengah minggu di mana aset-aset utama, termasuk Emas dan Nasdaq 100, mencatat keuntungan, Bitcoin tertinggal secara signifikan. Pemutusan hubungan Bitcoin baru-baru ini menunjukkan bahwa aset tersebut bukan merupakan aset berisiko maupun aset safe-haven.

Menurut Coingecko, harga Bitcoin telah menurun sekitar 2,09% selama tujuh hari terakhir. Ini terjadi sementara emas safe-haven melonjak 4,85% dan Indeks Nasdaq 100 yang berisiko naik 1,34%.

Disponsori

Disponsori

Apa yang Menyebabkan Pemutusan Hubungan BTC-Nasdaq?

Selama sebagian besar tahun ini, Bitcoin telah mempertahankan korelasi tinggi dengan Nasdaq 100, umumnya naik dan turun secara bersamaan. Hubungan ini bertahan pada awal minggu lalu.

Suasana positif berlangsung hingga hari Selasa setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan potensi pemotongan suku bunga pada pertemuan FOMC Oktober dan kemungkinan berakhirnya Quantitative Tightening (QT). Pernyataan ini menyebabkan keuntungan kecil baik untuk Nasdaq maupun Bitcoin.

Namun, korelasi mulai terputus tajam mulai pukul 9 pagi UTC pada 15 Oktober. Dari titik itu, Nasdaq 100 mengakhiri minggu naik 0,44%, sementara Bitcoin anjlok 3,71%.

Pembersihan Leverage Disebut sebagai Penyebab Utama

Analis on-chain menunjuk pada crash kripto besar pada 10 Oktober—peristiwa yang menyaksikan lebih dari $19 miliar dalam likuidasi dan menyuntikkan ketakutan ke pasar—sebagai tersangka utama.

TeddyVision, seorang analis di CryptoQuant, menyoroti dua tren berbeda antara 1 Agustus dan pertengahan Oktober. Menganalisis Simple Moving Average (SMA) 30 hari dari arus masuk bersih stablecoin ke bursa, dia menemukan bahwa arus masuk USDC ke bursa spot (biasanya digunakan untuk pembelian spot) menurun.

Sementara itu, arus masuk USDT ke bursa derivatif (sering digunakan sebagai jaminan) meningkat. Ini menunjukkan bahwa modal yang digunakan untuk pembelian aset aktual menurun. Sementara itu, likuiditas yang mendukung derivatif berleverage, seperti kontrak futures dan perpetual, melonjak.

Disponsori

Disponsori

Peran Permintaan Sintetis

Menurut analisis ini, mungkin bukan permintaan spot organik yang mendorong apresiasi harga baru-baru ini. Sebaliknya, kemungkinan disebabkan oleh leverage spekulatif dan eksposur sintetis yang terkait dengan derivatif dan rotasi modal terkait ETF.

Crash 10 Oktober mungkin telah langsung menguapkan tekanan pembelian spekulatif pasar, menjelaskan mengapa Bitcoin gagal rally bersama dengan pemulihan Nasdaq 100.

Harapan Geopolitik dan Kekuatan Altcoin

Bitcoin menunjukkan sedikit pemulihan pada hari Minggu, melewati batas $108.000 untuk pertama kalinya sejak penurunan. Agar Bitcoin berhasil mengejar pemulihan Nasdaq minggu ini, perhatian harus beralih kembali ke potensi de-eskalasi perang tarif AS-China, yang awalnya menyebabkan harga anjlok dari level $122.000 ke $100.000.

Suasana tampak sementara optimis. Dalam wawancara hari Jumat, Presiden Donald Trump mengindikasikan bahwa dia tidak percaya tarif 100% terhadap China "berkelanjutan," menunjukkan bahwa tarif tinggi hanyalah taktik negosiasi untuk mendapatkan konsesi pada ekspor logam tanah jarang.

Menteri Keuangan Scott Besent dijadwalkan mengadakan pembicaraan tingkat kerja dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng minggu ini di Malaysia. Diskusi ini bertujuan untuk mempersiapkan panggung bagi potensi KTT AS-China pada pertemuan APEC tanggal 31 Oktober di Gyeongju, Korea Selatan.

Meskipun Bitcoin mengalami kemerosotan dua minggu, sentimen investor tetap tangguh. Pemulihan cepat altcoin membuktikan hal ini. Sementara BTC turun sekitar 2%, ETH naik 5,96% dan SOL naik 7,12% selama periode yang sama, menandakan bahwa altcoin dengan kapitalisasi lebih rendah pulih lebih cepat daripada aset acuan.

Melihat ke Depan: Indikator Makro dan Pendapatan

Minggu ini, kita juga akan melihat rilis indikator makroekonomi penting, termasuk data CPI yang tertunda pada hari Jumat karena penutupan pemerintah AS. Angka PMI manufaktur dan jasa serta Ekspektasi Inflasi Universitas Michigan akan dirilis secara bersamaan.

Sumber: https://beincrypto.com/bitcoin-just-broke-up-with-nasdaq-and-no-one-saw-it-coming/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003343+0.26%
XRP
XRP$2.2739-0.82%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2739-0.82%
FINANCE
FINANCE$0.000294-14.46%
DeFi
DEFI$0.000789+1.67%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Sebaliknya, ICP telah mengalami penurunan tajam setelah reli terbaru.
Zcash
ZEC$610.72+11.54%
Monero
XMR$448.13+23.21%
Bitcoin
BTC$102,127.15+0.06%
Bagikan
CryptoPotato2025/11/09 18:40

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,387.56
$102,387.56$102,387.56

+0.66%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,460.60
$3,460.60$3,460.60

+2.48%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.75
$159.75$159.75

+1.96%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2819
$2.2819$2.2819

+1.13%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$613.38
$613.38$613.38

+20.01%