Bitcoin Baru Saja Putus dengan Nasdaq — Dan Tidak Ada yang Melihatnya Datang

Di tengah minggu di mana aset-aset utama, termasuk Emas dan Nasdaq 100, mencatat keuntungan, Bitcoin tertinggal secara signifikan. Pemutusan hubungan Bitcoin baru-baru ini menunjukkan bahwa aset tersebut bukan merupakan aset berisiko maupun aset safe-haven.

Menurut Coingecko, harga Bitcoin telah menurun sekitar 2,09% selama tujuh hari terakhir. Ini terjadi sementara emas safe-haven melonjak 4,85% dan Indeks Nasdaq 100 yang berisiko naik 1,34%.

Apa yang Menyebabkan Pemutusan Hubungan BTC-Nasdaq?

Selama sebagian besar tahun ini, Bitcoin telah mempertahankan korelasi tinggi dengan Nasdaq 100, umumnya naik dan turun secara bersamaan. Hubungan ini bertahan pada awal minggu lalu.

Suasana positif berlangsung hingga hari Selasa setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan potensi pemotongan suku bunga pada pertemuan FOMC Oktober dan kemungkinan berakhirnya Quantitative Tightening (QT). Pernyataan ini menyebabkan keuntungan kecil baik untuk Nasdaq maupun Bitcoin.

Namun, korelasi mulai terputus tajam mulai pukul 9 pagi UTC pada 15 Oktober. Dari titik itu, Nasdaq 100 mengakhiri minggu naik 0,44%, sementara Bitcoin anjlok 3,71%.

Pembersihan Leverage Disebut sebagai Penyebab Utama

Analis on-chain menunjuk pada crash kripto besar pada 10 Oktober—peristiwa yang menyaksikan lebih dari $19 miliar dalam likuidasi dan menyuntikkan ketakutan ke pasar—sebagai tersangka utama.

TeddyVision, seorang analis di CryptoQuant, menyoroti dua tren berbeda antara 1 Agustus dan pertengahan Oktober. Menganalisis Simple Moving Average (SMA) 30 hari dari arus masuk bersih stablecoin ke bursa, dia menemukan bahwa arus masuk USDC ke bursa spot (biasanya digunakan untuk pembelian spot) menurun.

Sementara itu, arus masuk USDT ke bursa derivatif (sering digunakan sebagai jaminan) meningkat. Ini menunjukkan bahwa modal yang digunakan untuk pembelian aset aktual menurun. Sementara itu, likuiditas yang mendukung derivatif berleverage, seperti kontrak futures dan perpetual, melonjak.

Peran Permintaan Sintetis

Menurut analisis ini, mungkin bukan permintaan spot organik yang mendorong apresiasi harga baru-baru ini. Sebaliknya, kemungkinan disebabkan oleh leverage spekulatif dan eksposur sintetis yang terkait dengan derivatif dan rotasi modal terkait ETF.

Crash 10 Oktober mungkin telah langsung menguapkan tekanan pembelian spekulatif pasar, menjelaskan mengapa Bitcoin gagal rally bersama dengan pemulihan Nasdaq 100.

Harapan Geopolitik dan Kekuatan Altcoin

Bitcoin menunjukkan sedikit pemulihan pada hari Minggu, melewati batas $108.000 untuk pertama kalinya sejak penurunan. Agar Bitcoin berhasil mengejar pemulihan Nasdaq minggu ini, perhatian harus beralih kembali ke potensi de-eskalasi perang tarif AS-China, yang awalnya menyebabkan harga anjlok dari level $122.000 ke $100.000.

Suasana tampak sementara optimis. Dalam wawancara hari Jumat, Presiden Donald Trump mengindikasikan bahwa dia tidak percaya tarif 100% terhadap China "berkelanjutan," menunjukkan bahwa tarif tinggi hanyalah taktik negosiasi untuk mendapatkan konsesi pada ekspor logam tanah jarang.

Menteri Keuangan Scott Besent dijadwalkan mengadakan pembicaraan tingkat kerja dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng minggu ini di Malaysia. Diskusi ini bertujuan untuk mempersiapkan panggung bagi potensi KTT AS-China pada pertemuan APEC tanggal 31 Oktober di Gyeongju, Korea Selatan.

Meskipun Bitcoin mengalami kemerosotan dua minggu, sentimen investor tetap tangguh. Pemulihan cepat altcoin membuktikan hal ini. Sementara BTC turun sekitar 2%, ETH naik 5,96% dan SOL naik 7,12% selama periode yang sama, menandakan bahwa altcoin dengan kapitalisasi lebih rendah pulih lebih cepat daripada aset acuan.

Melihat ke Depan: Indikator Makro dan Pendapatan

Minggu ini, kita juga akan melihat rilis indikator makroekonomi penting, termasuk data CPI yang tertunda pada hari Jumat karena penutupan pemerintah AS. Angka PMI manufaktur dan jasa serta Ekspektasi Inflasi Universitas Michigan akan dirilis secara bersamaan.