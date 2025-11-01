BursaDEX+
Berita Terbaru Bitcoin: Bitcoin Melemah Mendekati $106K saat Analis Memperhatikan Zona Support $88K

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/01 19:24

 Bitcoin mendekati $106K saat analisis teknikal mengidentifikasi area support 88K. Penulis menyebutkan prospek volatilitas karena indikator on-chain mempengaruhi pergerakan jangka pendek.

Perilaku harga Bitcoin pada Oktober menggambarkan skenario pergerakan ekstrem dalam bulan tersebut dan kemudian penutupan akhir bulan yang mengejutkan datar di sekitar level $106.000. 

Analis menunjuk dinamika on-chain sebagai kunci interpretasi pergerakan selanjutnya. Pasar sekarang berfokus pada area support on-chain kritis sekitar $88.000, dan pemegang jangka pendek berjuang untuk mempertahankan basis biaya mereka. 

Pergerakan seperti ini menunjukkan potensi volatilitas baru memasuki November, karena BTC akan mampu stabil pada harga yang lebih tinggi daripada harga realisasi jangka pendek, atau mencapai support yang lebih rendah.

Saga Oktober Bitcoin

Bitcoin mengalami Oktober yang bergejolak, melonjak ke ketinggian baru sebelum terjun selama periode likuidasi. 

Sumber- X

Aksi harga sangat volatil, tetapi bulan tersebut ditutup dengan pergerakan bersih minimal karena tetap berada di sekitar level 106k, dan momentum mungkin mulai berkurang setelah lonjakan ATH dan likuidasi historis. 

Aksi roller coaster ini membuat para trader mempertimbangkan kembali risiko langsung dan kemungkinan level support saat kita memasuki November. 

Episode ini menyoroti kecepatan perubahan sentimen dalam pasar di mana ketidakpastian makro dan permintaan ETF secara aktif bergeser, dan harga pasar terikat pada kombinasi rumit indikator on-chain dan katalis eksternal.​

Dinamika on-chain dan risiko jangka pendek

Indikator on-chain terpenting menunjukkan tarik-menarik antara pembeli baru dan pasar. 

Pemegang jangka pendek (mereka yang membeli BTC dalam sekitar 5 bulan terakhir) berdagang pada harga realisasi sekitar $113.100. 

Bitcoin sementara jatuh di bawah level ini setelah beberapa hari kekuatan awal Oktober dan sejak itu tidak mampu mempertahankan penutupan mingguan di atas level tersebut dalam minggu-minggu berikutnya, yang menunjukkan tekanan basis biaya jangka pendek yang berkelanjutan. 

Jika BTC tidak mampu bertahan di atas tingkat perputaran ini, sentimen risiko mungkin memburuk dalam jangka pendek.​​

Support on-chain yang menentukan berada di sekitar $88.000

Selain harga realisasi jangka pendek, analis mencatat support on-chain yang lebih tinggi sekitar $88.000, di mana harga realisasi aktif berada. 

Angka ini mengabaikan koin tidak aktif dan lebih menekankan pada koin yang aktif dipertukarkan di pasar. 

Jika Bitcoin tidak mendapatkan kembali harga yang dicapai STH, para trader mungkin mempertimbangkan area $88k sebagai batas bawah potensial sebelum upaya kenaikan lebih lanjut. 

Pemegang jangka panjang, yang basis biayanya jauh lebih rendah dari harga yang berlaku, tampaknya kebal terhadap level ini, menyiratkan bahwa tekanan jual dapat dibatasi pada kepemilikan durasi lebih pendek untuk sementara waktu.​

Prospek pasar saat November dimulai

Tes langsung pada sekitar $113k masih tetap menjadi sorotan momentum, dan aksi kenaikan jangka panjang di atas level ini dapat membuka jalan menuju ketinggian yang lebih besar. 

Di sisi lain, penurunan di bawah level $88k mungkin mendorong koreksi lebih lanjut, yang akan menguji support dan kemungkinan level likuiditas. 

Investor akan memantau tanda-tanda makro, arus, dan likuiditas yang sebelumnya mempengaruhi volatilitas BTC dan peluangnya untuk mencapai level tertinggi sebelumnya.

Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-latest-news-bitcoin-weakens-near-106k-as-analysts-eye-88k-support-zone/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktulan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

