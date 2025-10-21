Penambang Bitcoin CleanSpark Ekspansi ke Pusat Data AI, Saham Melonjak 14%

Catatan Penting

Perusahaan mempekerjakan Jeffrey Thomas, yang memimpin inisiatif pusat data AI multi-miliar Arab Saudi, untuk memimpin operasi.

CleanSpark mengamankan daya dan real estate di College Park untuk penerapan komputasi AI di area Atlanta dengan lebih banyak fasilitas yang direncanakan.

Saham penambangan Bitcoin teratas naik rata-rata 9,72% meskipun penurunan kripto yang lebih luas, dengan proyeksi pengeluaran AI global mencapai $2 triliun pada 2026.

perusahaan penambangan CleanSpark mengumumkan rencana untuk memperluas ke pengembangan dan pengoperasian pusat data kecerdasan buatan dan infrastruktur AI.

Menurut siaran pers 20 Oktober, perusahaan berusaha memanfaatkan pengalaman yang telah diperolehnya dalam membangun fasilitas penambangan Bitcoin untuk melakukan operasi pembangunan cepat di sektor AI.







Ekspansi ke AI

CleanSpark telah mempekerjakan Jeffrey Thomas sebagai Senior Vice President Pusat Data AI untuk mengawasi ekspansi tersebut. Menurut siaran pers, Thomas sebelumnya mengorkestrasi program pusat data AI multi-miliar Kerajaan Arab Saudi.

Kepala pengembangan Scott Garrison mengatakan, dalam sebuah pernyataan, perusahaan telah "baru-baru ini mengontrak daya tambahan dan real estate di College Park untuk memberikan komputasi bernilai tinggi ke area metro Atlanta yang lebih besar." Dia menambahkan bahwa CleanSpark sedang mengevaluasi peluang lebih lanjut untuk membangun fasilitas skala besar.

Penambang Bitcoin Menunjukkan Sinyal Pemulihan

Ekspansi CleanSpark terjadi di tengah momen turbulensi bagi pasar cryptocurrency dan aset digital. Setelah mencapai rekor tertinggi baru di kisaran $125.000 pada awal Oktober, Bitcoin turun ke sekitar $105.000, saat seluruh pasar kripto jatuh. Bitcoin berada di sekitar $111.000 pada saat publikasi artikel ini.

Meskipun pasar mengalami penurunan, para penambang tampaknya menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang kuat untuk memulai minggu 20 Oktober. Menurut data dari Companiesmarketcap, hampir setiap perusahaan penambangan Bitcoin di 20 besar berdasarkan kapitalisasi pasar menunjukkan pola pemulihan yang meningkat.

Lima perusahaan penambangan Bitcoin teratas berdasarkan kapitalisasi, IREN, Riot, Cipher, Marathon, dan CleanSpark, naik rata-rata 9,72% selama 24 jam terakhir, per 20 Oktober, dengan CleanSpark naik hampir 14%.

Sementara itu, ukuran pasar untuk pusat data AI tampaknya tumbuh dengan laju eksponensial. Meskipun didominasi oleh perusahaan seperti Nvidia, Microsoft, Meta, Google, Amazon, dan IBM, masih ada permintaan kuat untuk lebih banyak pendatang baru ke ruang ini.

Menurut analis di Gartner, pengeluaran AI global diperkirakan akan mencapai $2 triliun pada 2026, dengan pertumbuhan sebagian besar didorong oleh investasi pusat data dan infrastruktur AI.

