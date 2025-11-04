Penambang Bitcoin IREN Mendapatkan Kesepakatan AI Besar Senilai $9,7B dengan Microsoft

Poin-Poin Penting Pergeseran besar dari penambangan kripto ke infrastruktur AI.

Meningkatkan peluang untuk lebih banyak kesepakatan antara perusahaan dengan sifat serupa.

Ekspansi infrastruktur besar-besaran untuk Texas.

Kemenangan strategis bagi Microsoft di tengah kelangkaan GPU yang berlaku.

Hanya masalah waktu sebelum AI dan penambangan menjadi usaha patungan. Hal ini menjadi sangat jelas berkat kesepakatan baru yang ditandatangani antara Penambang Bitcoin IREN dan Microsoft. Kesepakatan senilai 9,7 miliar dolar ini memiliki banyak implikasi bagi konvergensi infrastruktur penambangan kripto dan AI yang terus berkembang.

IREN Ltd.(NASDAQ: IREN) adalah perusahaan Australia yang secara tradisional telah beroperasi dalam penambangan Bitcoin skala besar. IREN kini telah mengumumkan kesepakatan terbarunya dengan Microsoft. Kesepakatan ini berlangsung selama lima tahun dan bernilai 9,7 miliar dolar AS.

Detail Kesepakatan yang Tersedia

Berdasarkan informasi yang tersedia tentang kesepakatan ini, dikatakan bahwa kesepakatan tersebut akan memungkinkan Microsoft mengakses kapasitas komputasi AI yang didukung GPU. Daya komputasi dan sumber daya yang besar ini telah dibangun dan dihosting oleh IREN.

Sesuai dengan rincian kesepakatan tersebut, diketahui bahwa Microsoft akan mendapatkan akses ke GPU seri Nvidia GB300 yang dihosting IREN. Kesepakatan ini juga merupakan dorongan signifikan bagi masa depan IREN. Karena alasan inilah IREN telah mengeluarkan tambahan 5,8 miliar dolar AS untuk membeli GPU dan infrastruktur terkait dari Dell Technologies.

IREN memiliki kampus khusus berkapasitas 750 megawatt di Childress, Texas. Di sinilah infrastruktur baru, sesuai dengan kesepakatan, akan dipasang. Tahap awal kesepakatan diperkirakan akan dimulai pada tahun 2026.

Pusat data khusus ini akan menampilkan sistem pendingin cairan yang besar untuk mempertahankan segmen penting dari proyek yang sendirinya akan mengkonsumsi beban 200 megawatt.

Menurut data yang diperoleh mengenai kesepakatan tersebut, Microsoft akan membayar nilai di muka sebesar 20% dari seluruh kesepakatan kepada IREN. Ini berjumlah sekitar 1,94 miliar dolar AS secara total.

Mengapa Kesepakatan Ini Begitu Penting

Kesepakatan baru antara Microsoft dan IREN ini memiliki implikasi yang besar. Ini merupakan indikator pergeseran kematangan infrastruktur penambangan besar untuk memberi ruang bagi pengembangan AI. Beban kerja untuk mengembangkan sistem AI telah melonjak sejak adopsi besar-besaran AI di beberapa segmen industri.

Jadi perusahaan seperti IREN mendapatkan keunggulan kompetitif ketika mereka beralih dari peran tradisional mereka sebagai perusahaan penambangan menjadi fasilitator AI yang jauh lebih canggih. Ini berkat sistem daya komputasi besar mereka, yang sudah diatur khusus untuk penambangan. Komponen perangkat keras dapat dengan mudah menjadi usang mengingat sifat teknologi yang berkembang pesat. Melalui kesepakatan ini, Microsoft dapat meningkatkan pengembangan program AI-nya tanpa harus sepenuhnya membangun stasiun komputasi yang rumit, yang membutuhkan biaya tinggi. Selain itu, dengan menyewa kapasitas komputasi dan perangkat IREN, Microsoft secara langsung terlindungi dari kemungkinan masalah keusangan perangkat keras.

Pengumuman kesepakatan ini telah menyebabkan saham IREN melonjak drastis (+20%). Dukungan semacam itu merupakan elemen kunci dalam memvalidasi model bisnis. Dengan pusat penambangan yang kini memiliki kasus penggunaan tambahan, kemungkinan lebih banyak perusahaan bergabung dalam perlombaan ini telah meningkat secara substansial.

Kesepakatan ini membawa pentingnya signifikan dalam hal pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan infrastruktur IREN yang sudah ada, Microsoft mampu mengurangi biaya dan membangun ekosistem secara berkelanjutan untuk mengembangkan platform AI-nya. Keunggulan teknis IREN dimanfaatkan dengan cerdas, dan kedua belah pihak keluar dari kesepakatan dengan kemenangan.

Karena platform penambangan terkenal dengan sifatnya yang haus daya dan mencemari, transisi ini tampaknya menjadi lompatan besar menuju masa depan yang berkelanjutan. Dengan bermitra dengan Microsoft, IREN telah membuktikan bahwa kekuatan teknis dari dua atau lebih entitas dapat digabungkan dengan integrasi cerdas.

Kesimpulan

Kesepakatan antara IREN dan Microsoft lebih dari sekadar kesepakatan miliaran dolar. Ini membuka pintu ke jalur baru dalam penambangan kripto menuju penskalaan hiper AI. Dengan sistem khusus yang mendorong lonjakan ke depan, kesepakatan ini menandai awal revolusioner baru. Keberhasilan apakah pergeseran semacam itu layak atau tidak masih menjadi ketidakpastian saat ini. Namun, kesepakatan antara IREN dan Microsoft dapat menunjukkan kepada dunia potensi pusat penambangan kripto khusus untuk bertransformasi menjadi pusat data penskalaan hiper AI.

Biaya dan keahlian adalah dua faktor utama yang menghasilkan kesepakatan ini. Dengan kedua belah pihak membawa yang terbaik ke meja, kesepakatan ini dapat menandai awal dari transisi revolusioner.

