Penambang Bitcoin Duduki Aset Daya Utama saat Pivot AI Dipercepat: Canaccord

Penambangan Bitcoin BTC$113.109,29 masih menghasilkan hampir semua pendapatan sektor tersebut meskipun fokus beralih ke kecerdasan buatan (AI), kata broker Canaccord Genuity dalam laporan pada hari Selasa.

Namun, perubahan arah ini masuk akal karena para penambang telah membangun infrastruktur energi yang luas untuk bitcoin yang kini memposisikan mereka untuk menyuplai daya ke gelombang pusat data AI berikutnya, kata analis Canaccord, dipimpin oleh Joseph Vafi.

Evolusi sektor semakin cepat, didorong oleh peningkatan investasi AI, lebih banyak kesepakatan penambang-AI, biaya pembiayaan yang lebih rendah, dan struktur perusahaan baru. Namun, fundamental penambangan bitcoin tetap kuat, dengan harga mendekati rekor tertinggi dan biaya berkisar dari $30.000 hingga $40.000 per koin, tulis para analis.

Peningkatan efisiensi, strategi daya yang lebih baik—terutama di Texas—dan peningkatan armada telah membuat penambang terkemuka tetap menguntungkan dan dominan, kata laporan tersebut.

Canaccord mengatakan modal yang lebih murah dan permintaan investor membuka jalur baru, mulai dari penyewaan GPU hingga penambang membangun cloud AI mereka sendiri.

Cipher Mining (CIFR) dan IREN (IREN) baru-baru ini menerbitkan obligasi konversi tanpa kupon bernilai miliaran dolar, sementara IREN dan Hive Digital (HIVE) sudah mengoperasikan platform cloud GPU.

Pemisahan Hut 8 (HUT) dari American Bitcoin (ABTC) menggarisbawahi pergeseran yang lebih luas menuju pemisahan operasi penambangan dan energi untuk membuka nilai dan memfokuskan pertumbuhan, tambah laporan tersebut.

