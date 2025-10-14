Perusahaan Penambangan Bitcoin Canaan Mengubah Gas Flare Menjadi Energi di Kanada

Catatan Penting

Proyek ini mengerahkan lebih dari $2 juta dalam penambang Avalon A15 Pro di lokasi sumur gas, memanfaatkan sumber daya energi terlantar.

Sistem Aurora memungkinkan biaya penambangan di bawah rata-rata sambil menawarkan penjualan kembali daya listrik ke jaringan selama periode puncak.

Canaan menghasilkan 2,5 megawatt dari 700 unit, menargetkan ekspansi seiring pertumbuhan permintaan infrastruktur AI secara global.

Canaan Inc. mengumumkan pada 13 Oktober bahwa mereka telah memulai proyek penambangan percontohan di Calgary, Alberta, mengubah gas alam yang dibakar menjadi daya untuk komputasi berkepadatan tinggi. Upaya ini menunjukkan strategi energi baru dalam Bitcoin



penambangan dan pusat data HPC/AI, mengatasi masalah lingkungan.

Perusahaan penambang Bitcoin ini berkolaborasi dengan Aurora AZ Energy Ltd., perusahaan infrastruktur energi yang mengkhususkan diri dalam daya kepala sumur gas alam untuk pusat data dan penambangan Bitcoin. Kemitraan ini berfokus pada konversi gas kepala sumur menjadi listrik hemat biaya untuk operasi komputasi.







Canaan akan menyediakan jaminan waktu aktif 90%, kecuali selama periode cuaca ekstrem atau pemeliharaan terjadwal.

Berapa Banyak Peralatan yang Akan Dipasang?

Penerapan ini terdiri dari penambang Avalon A15 Pro dan pusat data modular senilai lebih dari $2 juta yang dipasang langsung di lokasi sumur gas, menurut pengumuman tersebut.

Sistem Aurora mengubah gas terlantar atau yang dibakar menjadi listrik, memungkinkan Canaan mengoperasikan peralatan penambangan dengan tarif di bawah rata-rata industri. Ada juga ketentuan untuk menjual kelebihan daya kembali ke jaringan selama periode tertentu.

"Komputasi berkepadatan tinggi – baik untuk penambangan bitcoin, inferensi AI, atau beban kerja HPC – membutuhkan arsitektur daya yang dapat diskalakan dan hemat energi. Dengan mengintegrasikan pembangkit gas alam lokal dengan sistem komputasi modular kami, kami mengubah sumber daya yang sebelumnya terbuang menjadi energi produktif dengan potensi untuk menyalakan generasi berikutnya dari infrastruktur AI terdistribusi," kata Nangeng Zhang, ketua dan CEO Canaan.

Penggunaan Hijau Penambangan Bitcoin?

Proyek ini diharapkan menghilangkan 12.000 hingga 14.000 ton metrik emisi setara CO₂ setiap tahun dengan memanfaatkan gas yang seharusnya dibakar. Model ini menyediakan energi off-grid, mengurangi permintaan pada infrastruktur listrik lokal, dan mempertahankan keuntungan dari penambangan Bitcoin. Inisiatif semacam ini bukanlah hal baru; tahun ini, perusahaan publik Inggris Union Jack Oil mengumumkan program serupa, dan proyek-proyek seperti itu telah berlangsung sejak 2020.

Dalam proyek ini, perusahaan akan mengerahkan 700 unit Avalon A15 Pro. Canaan mengantisipasi kapasitas pembangkitan sekitar 2,5 megawatt di kepala sumur seiring dengan meluasnya permintaan untuk pekerjaan komputasi yang intensif energi, terutama di kalangan hyperscaler – penyedia komputasi awan dalam skala besar – yang berinvestasi secara signifikan dalam AI pada 2025. Model seperti ini siap untuk memperluas kapasitas komputasi dan meningkatkan efisiensi energi.

Jika percontohan ini berhasil, diproyeksikan akan berinvestasi sekitar $350 miliar dalam peluncuran AI pada 2025, mendorong permintaan untuk infrastruktur hemat energi. Canaan dan Aurora bermaksud agar percontohan ini menjadi template untuk ekspansi global aplikasi komputasi di masa depan yang terkait dengan praktik energi yang bertanggung jawab.

