Hashrate Penambangan Bitcoin Menandakan Jalan yang Lebih Sulit di Depan untuk Para Penambang

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/20 06:19
Tingkat kesulitan penambangan Bitcoin (BTC) turun menjadi 146,7 triliun pada hari Jumat saat hashrate jaringan, rata-rata dari total daya komputasi yang didedikasikan untuk mengamankan protokol terdesentralisasi, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa yaitu lebih dari 1,2 triliun hash per detik.

Tingkat kesulitan penambangan BTC turun sekitar 2,7% dari level kesulitan tertinggi sepanjang masa yaitu lebih dari 150,8 triliun yang dicapai selama periode penyesuaian sebelumnya, menurut CoinWarz.

Tingkat kesulitan penambangan Bitcoin menurun. Sumber: CryptoQuant

Namun, hashrate jaringan mencapai rekor tertinggi pada hari Selasa, dan tetap tinggi di atas 1,2 triliun, meskipun ada sedikit penurunan dari rekor tertinggi hari Selasa, data dari CryptoQuant menunjukkan. CoinWarz juga memperkirakan:

Peningkatan hashrate menandakan bahwa para penambang harus mengeluarkan sumber daya komputasi yang lebih besar untuk menambahkan blok ke buku besar Bitcoin, memberikan tekanan lebih besar pada para penambang yang sudah kesulitan, yang sedang bergulat dengan kebijakan perdagangan, pengurangan hadiah blok, dan persaingan.

Hashrate jaringan Bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa yaitu lebih dari 1,2 triliun hash per detik. Sumber: CryptoQuant

Terkait: Bitdeer meningkatkan penambangan Bitcoin mandiri saat permintaan rig menurun

Penambang beralih ke sumber pendapatan alternatif, tetapi masalah potensial rantai pasokan mengancam

Perusahaan penambangan terus mencari sumber pendapatan alternatif untuk menutupi kekurangan dari penambangan mata uang digital, termasuk diversifikasi ke pusat data AI dan bentuk komputasi kinerja tinggi lainnya.

Core Scientific, Hut 8, dan IREN semua mengalokasikan ulang sumber daya mereka ke pusat data AI pada tahun 2024 untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan yang dihasilkan dari penambangan kripto.

Namun, peralihan ke pusat data AI telah menciptakan ketegangan antara penambang dan penyedia infrastruktur AI, karena kedua industri yang haus energi bersaing untuk mendapatkan akses ke sumber energi murah untuk menjalankan operasi mereka.

Meskipun ada penambahan sumber pendapatan baru, industri penambangan terus menghadapi tantangan regulasi dan masalah rantai pasokan yang memanas, yang terakhir berasal dari tarif perdagangan yang luas dari Presiden AS Donald Trump.

Tarif meningkatkan biaya perolehan perangkat keras penambangan di yurisdiksi yang terkena tarif pada produk-produk tersebut, menempatkan penambang di area tersebut pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan penambang yang dapat memperoleh rig tanpa biaya tarif tambahan.

Selain itu, jika ketegangan perdagangan antara AS dan China terus meningkat, kontrol ekspor pada prosesor komputer, chip, dan elektronik lainnya dapat membuat perangkat keras lebih sulit diperoleh.

Majalah: 7 alasan mengapa penambangan Bitcoin adalah ide bisnis yang buruk

Sumber: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-mining-easier-not-long-hashrate-roars-back?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

