Penambangan Bitcoin Mencapai 1,13 Zh/s saat Biaya Energi Menekan Pendapatan

Hashrate penambangan Bitcoin mencapai rekor 1,13 zettahash per detik pada Oktober 2024.

Pendapatan harian per exahash per detik turun 7% dari $52.000 menjadi $48.000 dibandingkan dengan September.

Ekspansi infrastruktur Amerika Utara mendorong sebagian besar pertumbuhan hashrate selama bulan tersebut.

Kazakhstan dan wilayah Timur Tengah berkontribusi pada peningkatan partisipasi penambangan Bitcoin.

Hashprice turun hampir 12% month-to-date karena harga Bitcoin menurun pada Oktober.

Penambangan Bitcoin mencapai tonggak hashrate baru pada Oktober, tetapi para penambang menghadapi penurunan pendapatan. Jaringan mencatat 1,13 zettahash per detik sementara pendapatan harian turun sebesar 7%. Biaya energi yang meningkat dan volatilitas harga menciptakan tantangan tambahan bagi operasi penambangan.

Hashrate Penambangan Bitcoin Mencapai Level Puncak Historis

Jaringan penambangan Bitcoin mencapai tingkat daya komputasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bulan lalu. Hashrate sempat melampaui 1,13 zettahash per detik, menandai puncak historis bagi industri ini. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan partisipasi dalam aktivitas penambangan Bitcoin di seluruh dunia.

Ekspansi infrastruktur Amerika Utara mendorong sebagian besar peningkatan kapasitas penambangan Bitcoin ini. Kazakhstan dan wilayah Timur Tengah juga berkontribusi pada peningkatan angka hashrate. Analis TeraHash mengkonfirmasi tren geografis ini dalam analisis pasar Oktober mereka.

Namun, daya komputasi yang lebih tinggi tidak diterjemahkan menjadi profitabilitas yang lebih baik bagi para penambang. Pendapatan harian per exahash per detik turun dari $52.000 menjadi $48.000. Penurunan 7% ini mengimbangi keuntungan dari peningkatan partisipasi jaringan.

"Oktober adalah bulan yang luar biasa untuk pasar penambangan Bitcoin," kata para analis di TeraHash. Mereka menyoroti pelampauan singkat 1,13 zettahash per detik sebagai tonggak penting. Pernyataan tersebut menekankan pertumbuhan infrastruktur di berbagai wilayah global.

Biaya Energi dan Penurunan Harga Berdampak pada Pendapatan

Profitabilitas penambangan Bitcoin mengalami berbagai faktor negatif pada Oktober. Hashprice turun hampir 12% sepanjang bulan seiring penurunan harga Bitcoin. Penambang menerima nilai yang lebih rendah untuk kontribusi komputasi mereka terhadap keamanan jaringan.

Biaya energi meningkat bersamaan dengan pendapatan yang menurun untuk operasi penambangan Bitcoin. Kenaikan harga minyak dan gas mempengaruhi penambang yang mengoperasikan fasilitas off-grid. Penambang Eropa dan AS mengalami pembatasan daya di beberapa wilayah.

Kendala terkait cuaca menambah tekanan lebih lanjut pada operasi penambangan Bitcoin. Faktor-faktor lingkungan ini memaksa beberapa fasilitas untuk mengurangi atau menghentikan operasi sementara. Kombinasi biaya yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih rendah secara signifikan menekan margin keuntungan.

Penyesuaian tingkat kesulitan blok terus menantang ekonomi penambangan Bitcoin selama Oktober. Metrik ini menentukan berapa banyak upaya yang harus dikeluarkan penambang untuk memvalidasi transaksi. Kesulitan yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak daya komputasi dan energi untuk imbalan yang sama.

Sektor ini juga menghadapi likuidasi senilai $19 miliar sepanjang bulan. Penjualan paksa ini menambah tekanan pada operasi penambangan yang sudah berjuang. Kondisi pasar menciptakan lingkungan yang menantang meskipun mencapai rekor hashrate.

