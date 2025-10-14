Saham penambangan Bitcoin pulih setelah ancaman tarif Trump memicu gejolak pasar

Analis mengatakan kebingungan mengenai aturan ekspor China sempat mengguncang pasar sebelum penambang Bitcoin memimpin pemulihan cepat pada hari Senin.
Saham perusahaan penambangan Bitcoin naik tajam pada hari Senin, pulih dari kerugian yang dialami selama crash kilat hari Jumat yang menurut analis disebabkan oleh kesalahpahaman Presiden AS Donald Trump yang jelas tentang kontrol ekspor baru China.
Bitfarms (BITF) dan Cipher Mining (CIFR) memimpin reli, masing-masing mencatat keuntungan dua digit. Hut 8 Mining (HUT), IREN (IREN) dan MARA Holdings (MARA) juga naik lebih dari 4%, sementara Core Scientific (CORZ) dan Riot Blockchain (RIOT) diperdagangkan lebih tinggi secara luas pada awal sesi.
Pemulihan ini mengikuti penjualan besar-besaran pada hari Jumat setelah Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 100% pada impor China, memicu ketakutan akan perang dagang yang semakin meningkat. Namun, komentar presiden tersebut kemudian terungkap didasarkan pada kesalahpahaman tentang langkah-langkah ekspor baru China. Trump kemudian menarik kembali pernyataannya selama akhir pekan.
