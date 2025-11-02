Berita Bitcoin: Taruhan Institusional Memicu Krisis Pasokan, BTC akan Reli?

Berita Bitcoin terbaru telah menarik perhatian para trader, karena menunjukkan kelangkaan pasokan besar akan segera terjadi untuk crypto unggulan ini.

Dengan kata lain, institusi dan perusahaan yang membeli jauh melampaui produksi para penambang tahun ini, menciptakan kelangkaan pasokan untuk aset tersebut.

Hal ini juga menunjukkan bahwa harga BTC sedang bersiap untuk reli besar ke depan. Mempertimbangkan analisis permintaan dan pasokan, peningkatan permintaan dapat membantu mendorong harga lebih tinggi jika pasokan gagal mencapai keseimbangan.

Meskipun demikian, tampaknya Bitcoin USD telah berjuang untuk mencapai level tertinggi baru sejak crash crypto pada 10 Oktober.

Dengan demikian, para pakar pasar telah menyoroti level resistensi dan support utama yang perlu diperhatikan untuk harga BTC USD.

Berita Bitcoin: Institusi Melampaui Pasokan Penambang BTC

Menurut berita Bitcoin terbaru, investor institusional terus mendorong permintaan Bitcoin, memicu kelangkaan pasokan besar.

Menurut data terbaru, ETF dan perusahaan publik telah membeli sekitar 975.000 BTC tahun ini saja, jauh melampaui 136.000 BTC yang dihasilkan oleh para penambang.

Berita Bitcoin: Permintaan Institusional Vs Pasokan Penambang | Sumber: Coin Bureau, X

Permintaan besar ini telah menyebabkan ketidakseimbangan signifikan dalam dinamika penawaran-permintaan, menyiapkan panggung untuk potensi reli harga BTC.

Menurut data BiTBO, penerbit ETF kini memegang 1.545.128 BTC, sementara negara, perusahaan publik, dan perusahaan swasta masing-masing memegang 517.296, 983.189, dan 26.337 BTC.

Sebaliknya, perusahaan penambangan Bitcoin dan perusahaan DeFi memegang jauh lebih sedikit, masing-masing dengan 120.114 dan 267.236 BTC.

Berita Bitcoin ini menyoroti minat institusional yang berkembang terhadap crypto, dengan perusahaan seperti MicroStrategy yang sudah memegang sekitar 3% dari total pasokan Bitcoin.

Seiring berkurangnya pasokan BTC, para ahli memprediksi bahwa hal itu dapat memicu lonjakan harga BTC. Dengan semakin sedikitnya koin yang tersedia di bursa, peserta pasar dibiarkan dengan pilihan terbatas, berpotensi memicu pergerakan harga yang tajam.

Apa Selanjutnya untuk Harga BTC?

Meskipun berita Bitcoin menunjukkan kelangkaan pasokan, tren pasar saat ini telah menyebabkan hambatan bagi harga BTC untuk menyaksikan breakout besar baru-baru ini. Saat penulisan, harga Bitcoin naik tipis sebesar 0,5% dan bergerak di sekitar level $110 ribu.

Di tengah hal ini, para analis telah menyoroti level resistensi utama untuk Bitcoin USD yang harus ditembus crypto ini untuk melanjutkan momentum naik ke depan.

Dalam postingan X terbaru, analis Michael van de Poppe mencatat bahwa harga BTC harus menembus penghalang $112 ribu untuk pergerakan naik ke depan.

Analisis Harga Bitcoin | Sumber: Michael van de Poppe, X

Selain itu, Ali Martinez mencatat bahwa resistensi utama untuk aset tersebut berada di $120.880. Di sisi lain, dua support penting untuk Bitcoin berada di $98.070 dan $75.250, katanya.

Hal ini telah menakuti para investor akan potensi penurunan ke $80 ribu, terutama di tengah ketidakpastian pasar yang sedang berlangsung. Namun, melihat tren historis aset tersebut, tampaknya crypto ini sedang bersiap untuk pergerakan besar ke depan.

Aksi Harga BTC | Sumber: Ali Martinez, X

Selain itu, berita Bitcoin tentang kelangkaan pasokan mungkin juga membantu keuntungan dalam crypto. Meskipun demikian, investor disarankan untuk melakukan penelitian menyeluruh tentang aspek fundamental pasar saat memasang taruhan mereka pada aset tersebut.