Berita Bitcoin: Setelah Guncangan pada Hari Jumat, Kini Datang Pemulihan - Bitcoin Hyper dalam Fokus

Pengumuman Trump untuk mengenakan tarif 100% pada barang-barang dari China membawa pasar keuangan global serta Bitcoin dan kawan-kawan jauh ke zona merah

Dalam beberapa jam saja, pasar kehilangan miliaran dolar.

Sementara itu, BTC, ETH dan altcoin lainnya sebagian besar telah pulih kembali

Hari Jumat dimulai dengan tenang – dan berakhir dalam kekacauan. Bitcoin, Ethereum dan banyak cryptocurrency lainnya tiba-tiba jatuh. Dalam beberapa jam saja, investor kehilangan miliaran. Alasannya adalah keputusan politik yang juga mengguncang bursa saham di AS dan China. Namun pada akhir pekan, sudah ada tanda-tanda pemulihan cepat.

Bitcoin jatuh tajam dalam beberapa jam

Pada Jumat pagi, harga Bitcoin masih sekitar 121.000 dolar. Namun selama hari itu, terjadi penurunan yang cepat. Dalam tujuh jam, harga turun menjadi 109.000 dolar. Dengan demikian, semua keuntungan minggu sebelumnya hilang. Ethereum turun ke 3.686 dolar, Solana hanya sedikit di atas 173 dolar. Suasana di pasar berubah drastis.

Indeks saham besar juga merasakan guncangan tersebut. Nasdaq turun 3,6 persen, S&P 500 kehilangan 2,7 persen dan Dow Jones merosot 1,9 persen. Hubungan antara pasar kripto dan pasar saham sekali lagi terlihat jelas. Investor menjual aset berisiko mereka karena takut akan kerugian lebih lanjut.

Likuidasi rekor menyebabkan kepanikan

Ketika harga tiba-tiba jatuh, banyak platform perdagangan mulai menutup posisi secara otomatis. Dalam satu jam saja, hampir tujuh miliar dolar posisi kripto dilikuidasi. Sebagian besar kerugian menimpa investor yang bertaruh pada kenaikan harga. Total hampir 20 miliar dolar dilikuidasi dalam satu hari – rekor negatif baru. Rangkaian cepat penjualan paksa ini memicu reaksi berantai. Semakin banyak investor yang mencoba menyelamatkan posisi mereka secara bersamaan. Harga terus jatuh, sementara robot perdagangan semakin meningkatkan tekanan. Baru pada malam hari pasar perlahan kembali tenang.

Trump mengumumkan tarif baru – pasar bereaksi segera

Alasan crash ini bukan pada teknologi, melainkan pada politik. Presiden AS Trump menyatakan bahwa dia membatalkan pertemuan yang direncanakan dengan Presiden China Xi Jinping. Pada saat yang sama, dia mengumumkan tarif yang jauh lebih tinggi pada barang-barang China. Dia memperingatkan bahwa keputusan ini bisa menyakitkan konsumen Amerika dalam jangka pendek.

Reaksinya tidak lama datang. China mengumumkan akan lebih ketat mengontrol bahan baku penting seperti logam tanah jarang di masa depan. Ini memperburuk kekhawatiran tentang perang dagang baru. Banyak investor melihat ini sebagai tanda ketidakpastian yang meningkat dan menarik uang mereka dari investasi berisiko seperti cryptocurrency.

China mengirim sinyal menenangkan – pemulihan dimulai

Sudah pada akhir pekan ada tanda-tanda pertama relaksasi. Perwakilan pemerintah China menekankan keinginan mereka untuk melanjutkan dialog dengan AS. Kata-kata ini menenangkan pasar. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya kemudian naik secara signifikan.

Bitcoin naik lima persen menjadi 115.100 dolar, Ethereum bahkan lebih dari sepuluh persen menjadi 4.138 dolar. Solana, BNB dan Dogecoin juga pulih dengan cepat. Banyak ahli berbicara tentang "rally kelegaan", yaitu gerakan balik setelah pesimisme yang terlalu kuat. Penjualan menurun, sementara posisi short dilikuidasi.

Crash adalah kepanikan, bukan kehancuran

Pengamat pasar tidak melihat kejatuhan ini sebagai tanda krisis nyata. Sebaliknya, itu adalah reaksi keras terhadap headline politik dan taruhan yang terlalu tinggi. Segera setelah kejutan pertama berlalu, pembeli dengan cepat kembali ke pasar. Ini menunjukkan betapa kuatnya pasar kripto sekarang meskipun ada fluktuasi.

Seorang analis menjelaskan bahwa penjualan tersebut lebih merupakan "refleks emosional" daripada masalah struktural. Namun, investor harus belajar dari hal ini untuk tidak terlalu bereaksi terhadap berita jangka pendek. Peristiwa hari Jumat adalah contoh betapa eratnya hubungan antara politik, ekonomi, dan kripto. Apakah pasar akan melanjutkan pemulihannya sekarang tergantung pada perkembangan politik lebih lanjut.

