BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Pengumuman Trump untuk mengenakan tarif 100% pada barang-barang dari China membawa pasar keuangan global serta Bitcoin dan lainnya jauh ke zona merah. Dalam beberapa jam, pasar kehilangan miliaran. Sementara itu, BTC, ETH, dan altcoin lainnya sebagian besar telah pulih kembali. Jumat dimulai dengan tenang - dan berakhir dalam kekacauan. Bitcoin, Ethereum dan banyak [...]Pengumuman Trump untuk mengenakan tarif 100% pada barang-barang dari China membawa pasar keuangan global serta Bitcoin dan lainnya jauh ke zona merah. Dalam beberapa jam, pasar kehilangan miliaran. Sementara itu, BTC, ETH, dan altcoin lainnya sebagian besar telah pulih kembali. Jumat dimulai dengan tenang - dan berakhir dalam kekacauan. Bitcoin, Ethereum dan banyak [...]

Berita Bitcoin: Setelah Guncangan pada Hari Jumat, Kini Datang Pemulihan - Bitcoin Hyper dalam Fokus

Oleh: Bitcoinist
2025/10/14 00:07
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.609+1.84%
Bitcoin
BTC$103,357.17+1.41%
Ethereum
ETH$3,523.09+3.49%
Hyperlane
HYPER$0.17496+2.16%
  • Pengumuman Trump untuk mengenakan tarif 100% pada barang-barang dari China membawa pasar keuangan global serta Bitcoin dan kawan-kawan jauh ke zona merah
  • Dalam beberapa jam saja, pasar kehilangan miliaran dolar.
  • Sementara itu, BTC, ETH dan altcoin lainnya sebagian besar telah pulih kembali

Hari Jumat dimulai dengan tenang – dan berakhir dalam kekacauan. Bitcoin, Ethereum dan banyak cryptocurrency lainnya tiba-tiba jatuh. Dalam beberapa jam saja, investor kehilangan miliaran. Alasannya adalah keputusan politik yang juga mengguncang bursa saham di AS dan China. Namun pada akhir pekan, sudah ada tanda-tanda pemulihan cepat.

Bitcoin jatuh tajam dalam beberapa jam

Pada Jumat pagi, harga Bitcoin masih sekitar 121.000 dolar. Namun selama hari itu, terjadi penurunan yang cepat. Dalam tujuh jam, harga turun menjadi 109.000 dolar. Dengan demikian, semua keuntungan minggu sebelumnya hilang. Ethereum turun ke 3.686 dolar, Solana hanya sedikit di atas 173 dolar. Suasana di pasar berubah drastis.

Indeks saham besar juga merasakan guncangan tersebut. Nasdaq turun 3,6 persen, S&P 500 kehilangan 2,7 persen dan Dow Jones merosot 1,9 persen. Hubungan antara pasar kripto dan pasar saham sekali lagi terlihat jelas. Investor menjual aset berisiko mereka karena takut akan kerugian lebih lanjut.

Likuidasi rekor menyebabkan kepanikan

Ketika harga tiba-tiba jatuh, banyak platform perdagangan mulai menutup posisi secara otomatis. Dalam satu jam saja, hampir tujuh miliar dolar posisi kripto dilikuidasi. Sebagian besar kerugian menimpa investor yang bertaruh pada kenaikan harga. Total hampir 20 miliar dolar dilikuidasi dalam satu hari – rekor negatif baru. Rangkaian cepat penjualan paksa ini memicu reaksi berantai. Semakin banyak investor yang mencoba menyelamatkan posisi mereka secara bersamaan. Harga terus jatuh, sementara robot perdagangan semakin meningkatkan tekanan. Baru pada malam hari pasar perlahan kembali tenang.

Trump mengumumkan tarif baru – pasar bereaksi segera

Alasan crash ini bukan pada teknologi, melainkan pada politik. Presiden AS Trump menyatakan bahwa dia membatalkan pertemuan yang direncanakan dengan Presiden China Xi Jinping. Pada saat yang sama, dia mengumumkan tarif yang jauh lebih tinggi pada barang-barang China. Dia memperingatkan bahwa keputusan ini bisa menyakitkan konsumen Amerika dalam jangka pendek.

Di sini Anda bisa melihat prediksi terperinci kami untuk Bitcoin.

Reaksinya tidak lama datang. China mengumumkan akan lebih ketat mengontrol bahan baku penting seperti logam tanah jarang di masa depan. Ini memperburuk kekhawatiran tentang perang dagang baru. Banyak investor melihat ini sebagai tanda ketidakpastian yang meningkat dan menarik uang mereka dari investasi berisiko seperti cryptocurrency.

China mengirim sinyal menenangkan – pemulihan dimulai

Sudah pada akhir pekan ada tanda-tanda pertama relaksasi. Perwakilan pemerintah China menekankan keinginan mereka untuk melanjutkan dialog dengan AS. Kata-kata ini menenangkan pasar. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya kemudian naik secara signifikan.

Bitcoin naik lima persen menjadi 115.100 dolar, Ethereum bahkan lebih dari sepuluh persen menjadi 4.138 dolar. Solana, BNB dan Dogecoin juga pulih dengan cepat. Banyak ahli berbicara tentang "rally kelegaan", yaitu gerakan balik setelah pesimisme yang terlalu kuat. Penjualan menurun, sementara posisi short dilikuidasi.

Crash adalah kepanikan, bukan kehancuran

Pengamat pasar tidak melihat kejatuhan ini sebagai tanda krisis nyata. Sebaliknya, itu adalah reaksi keras terhadap headline politik dan taruhan yang terlalu tinggi. Segera setelah kejutan pertama berlalu, pembeli dengan cepat kembali ke pasar. Ini menunjukkan betapa kuatnya pasar kripto sekarang meskipun ada fluktuasi.

Baca di sini, mengapa beberapa ahli melihat rally BTC hingga 250k tahun ini. Seorang analis menjelaskan bahwa penjualan tersebut lebih merupakan "refleks emosional" daripada masalah struktural. Namun, investor harus belajar dari hal ini untuk tidak terlalu bereaksi terhadap berita jangka pendek. Peristiwa hari Jumat adalah contoh betapa eratnya hubungan antara politik, ekonomi, dan kripto. Apakah pasar akan melanjutkan pemulihannya sekarang tergantung pada perkembangan politik lebih lanjut.

Bitcoin Hyper: Ketika dunia goyah, Bitcoin tetap kuat

Dengan pengumuman tarif baru Trump terhadap China, banyak orang kembali merasakan betapa cepatnya ketidakpastian menyebar di pasar. Justru di saat-saat seperti inilah terlihat mengapa Bitcoin telah menjadi tempat berlindung yang aman bagi banyak orang – terlepas dari politik atau bank sentral. Namun transaksi Bitcoin klasik lambat dan mahal. Bitcoin Hyper mengubah itu: Melalui koneksi dengan teknologi Solana yang cepat, Bitcoin akhirnya menjadi praktis untuk penggunaan sehari-hari. Cepat, murah dan tetap aman – sempurna untuk masa di mana orang lebih memilih untuk mempercayai teknologi daripada headline berita.

Bitcoin Hyper Presale Oktober 2025

Baca di sini prediksi jangka panjang untuk Bitcoin Hyper!

$HYPER: Turbo untuk masa depan Bitcoin

$HYPER bukan sekadar coin lain – ia adalah penggerak Bitcoin Hyper. Dengannya, transaksi berjalan sangat cepat, staking membawa hadiah, dan aplikasi baru muncul langsung di Bitcoin. Di dunia yang penuh ketidakpastian, Bitcoin Hyper menawarkan manfaat nyata bukan hanya hype. Siapa yang memegang $HYPER, berinvestasi pada sistem yang tidak hanya aman, tetapi juga berfungsi – tidak peduli apa yang sedang dilakukan Trump, China, atau pasar.

Bergabunglah sekarang dan beli $HYPER dalam presale.  

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+1.95%
Bitcoin
BTC$103,383.27+1.31%
Major
MAJOR$0.10068+3.02%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.000299-13.08%
Union
U$0.006183-2.43%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,357.17
$103,357.17$103,357.17

+1.61%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,523.09
$3,523.09$3,523.09

+4.33%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$161.15
$161.15$161.15

+2.85%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3008
$2.3008$2.3008

+1.96%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$628.30
$628.30$628.30

+22.93%