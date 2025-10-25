BursaDEX+
Berita Bitcoin: Tucker Carlson - Asal CIA Bitcoin Memicu Kecurigaan Mendalam

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/25 12:38

Tucker Carlson percaya Bitcoin adalah ciptaan CIA. Dia tidak bersedia berinvestasi karena takut akan sistem totaliter. Konspirasi ini sudah berumur beberapa tahun.

Tucker Carlson, salah satu analis politik dan presenter Amerika, baru-baru ini mengungkapkan keraguan tentang Bitcoin, mengatakan bahwa mungkin itu dikembangkan oleh CIA. Dalam sebuah wawancara pada acara Turning Point USA, Carlson menjelaskan alasan mengapa dia tidak akan pernah berinvestasi di Bitcoin meskipun menghargai konsep kebebasan finansial yang sangat penting.​

Carlson bercanda bahwa dia memiliki musuh, tetapi menekankan bahwa dia tidak akan menaruh uang pada sesuatu yang tidak dia ketahui dengan baik. 

Dia menunjukkan sifat rahasia dari pencipta Bitcoin, Satoshi Nakamoto, yang dikatakan memiliki miliaran koin yang tidak digunakan. 

Carlson, yang memiliki latar belakang keluarga yang terhubung dengan pemerintah di Washington, D.C., merasa curiga bahwa CIA mungkin berada di balik penciptaan Bitcoin.​

Asal-usul Misterius Bitcoin: CIA, Konspirasi & Kontrol

Teori bahwa Bitcoin adalah produk dari lembaga pemerintah, khususnya CIA, bukanlah hal baru. Teori ini telah menyebar selama beberapa tahun tetapi kembali mendapatkan momentum karena komentar yang dibuat oleh Carlson. 

Dia menarik perhatian pada fakta bahwa mata uang digital mungkin digunakan sebagai sarana pemerintahan totaliter yang lengkap dan bahwa pemerintah dapat dengan mudah menghukum atau membatasi orang dengan menyita aset digital.​

Carlson mengakui bahwa dia adalah penggemar Bitcoin dengan prospek kemandirian finansial dan privasi, dan dia tidak ingin transaksinya dipantau. 

Namun, dia khawatir tentang fakta bahwa ada risiko Bitcoin akan menjadi sarana pengawasan dan kontrol yang tidak masuk akal terhadap orang-orang, yang terkait dengan dugaan asal-usul CIA.​

Dia lebih lanjut membandingkan Bitcoin dengan emas, menyiratkan bahwa dia akan berinvestasi lebih banyak di emas karena dia tidak tahu siapa yang menemukannya, dan fakta bahwa tidak ada yang tahu bagaimana Bitcoin muncul. 

Alasan mengapa Carlson tidak suka berinvestasi di Bitcoin terkait dengan kurangnya kepercayaan pada penulis yang tidak teridentifikasi ini dan konsep intervensi pemerintah yang tidak nyaman yang bersembunyi sebagai inovator cryptocurrency.​

Kontroversi Seputar Identitas Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto adalah salah satu orang paling misterius di dunia kripto, dan bahkan setelah hampir 20 tahun sejak pendirian Bitcoin, identitas orang tersebut belum teridentifikasi dengan benar. 

Ini adalah sumber dari sejumlah teori, seperti hipotesis CIA oleh Carlson. Meskipun beberapa orang tidak akan menggantungkan identitas pendiri pada masalah tersebut, Carlson berpendapat bahwa itu penting. 

Dia bertanya-tanya mengapa bisa menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan mata uang digital dan tidak tahu siapa jenius di baliknya atau alasan mengapa itu dirancang.​

Source: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-news-tucker-carlson-bitcoin-cia-origin-sparks-deep-suspicion/

