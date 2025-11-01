Data Opsi Bitcoin Menunjukkan Peningkatan Kehati-hatian di Balik Pasar yang Tampak Tenang

Daftar untuk Newsletter Kami!
Untuk pembaruan dan penawaran eksklusif masukkan email Anda.
Semilore Faleti bekerja sebagai jurnalis kripto di Bitconist, menyediakan pembaruan terbaru tentang perkembangan blockchain, regulasi kripto, dan ekosistem DeFi. Dia adalah penggemar kripto yang kuat yang bersemangat dalam meliput jejak teknologi blockchain yang berkembang di dunia keuangan.
Situs web ini menggunakan cookie. Dengan terus menggunakan situs web ini, Anda memberikan persetujuan untuk penggunaan cookie. Kunjungi Pusat Privasi atau Kebijakan Cookie kami. Saya Setuju
Sumber: https://bitcoinist.com/bitcoin-option-rising-caution-beneath-calm-market/