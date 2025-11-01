BursaDEX+
Arus Keluar Bitcoin Menghantam Dompet Galaxy Digital: 1.531 BTC Dipindahkan

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/01 23:51
Mereka bilang jurnalis tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Tapi bagi Christian, itu bukan sekadar metafora, melainkan gaya hidup. Di siang hari, dia menavigasi pasang surut pasar cryptocurrency yang terus berubah, menggunakan kata-kata layaknya editor berpengalaman dan membuat artikel yang menerjemahkan jargon untuk orang banyak. Namun, ketika PC masuk mode hibernasi, kegiatannya beralih ke hal yang lebih mekanis (dan terkadang filosofis).

Perjalanan Christian dengan dunia tulis-menulis dimulai jauh sebelum era Bitcoin. Di aula akademis yang terhormat, dia mengasah keahliannya sebagai penulis fitur untuk koran kampusnya. Kecintaan awal pada storytelling ini membuka jalan untuk karir sukses sebagai editor di perusahaan rekayasa data, di mana kemenangan esai bulan pertamanya membiayai persediaan makanan anjing dan kucing selama berbulan-bulan – bukti dedikasinya pada teman-teman berbulunya (akan dibahas lebih lanjut nanti).

Christian kemudian menjelajahi dunia jurnalisme, bekerja di surat kabar di Kanada dan bahkan Korea Selatan. Akhirnya dia menetap di perusahaan berita lokal besar di kampung halamannya di Filipina selama satu dekade, menjadi pecandu berita total. Tapi kemudian, sesuatu yang baru menarik perhatiannya: cryptocurrency. Itu seperti perburuan harta karun yang dicampur dengan storytelling – tepat sesuai minatnya!

Jadi, dia mendapatkan pekerjaan bagus di NewsBTC, di mana dia menjadi salah satu orang yang diandalkan untuk semua hal tentang crypto. Dia menguraikan hal-hal membingungkan ini menjadi bagian-bagian kecil, membuatnya mudah dipahami oleh siapa pun (dia memberi hormat kepada tim manajemennya yang mengajarinya keterampilan ini).

Berpikir Christian hanya bekerja tanpa bermain? Tidak mungkin! Ketika tidak di depan komputer, Anda akan menemukannya menikmati hasratnya pada sepeda motor. Seorang penggemar otomotif sejati, Christian suka mengutak-atik motornya dan menikmati kegembiraan jalan terbuka dengan Yamaha R3 320-cc miliknya. Dulu seorang pembalap kencang yang mencapai kecepatan 120mph (prestasi yang dia bersumpah tidak akan pernah diulangi), kini dia lebih memilih berkendara santai di sepanjang pantai, menikmati angin di rambutnya yang menipis.

Berbicara tentang santai, Christian memiliki sekumpulan teman berbulu yang menunggunya di rumah. Dua kucing dan seekor anjing. Dia bersumpah kucing jauh lebih pintar daripada anjing (maaf, Grizzly), tapi dia tetap menyayangi mereka semua. Rupanya, menonton hewan peliharaannya yang sedang bersantai membantunya menganalisis dan menulis artikel berformat teliti dengan lebih baik.

Inilah hal tentang pria ini: Dia bekerja banyak, tapi menjaga dirinya tetap berenergi dengan cukup kopi untuk melewati hari – dan beberapa makanan (Filipina) yang sangat lezat. Dia mengatakan makanan yang nikmat adalah bahan rahasia untuk artikel yang bagus. Dan setelah seharian berjuang di dunia crypto, dia bersantai dengan rum (dicampur dengan susu) sambil menonton film-film komedi slapstick.

Melihat ke depan, Christian melihat masa depan cerah bersama NewsBTC. Dia mengatakan dirinya merasa beruntung menjadi bagian dari organisasi yang luar biasa, berbagi keahlian dan hasratnya dengan komunitas yang dia hargai, dan rekan editor – serta bos – yang sangat dia hormati.

Jadi, lain kali Anda melangkah ke dunia cryptocurrency, ingatlah pria di balik kata-kata – sang pejuang crypto, si montir, dan filsuf pecinta kucing, semuanya menyatu dalam satu sosok.

Sumber: https://www.newsbtc.com/news/massive-bitcoin-outflow-hits-galaxy-digital-wallets-1531-btc-moved/

