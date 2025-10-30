Bitcoin Anjlok Kemudian Pulih Selama Pidato Ketua Fed Powell! Inilah Alasannya

Setelah pernyataan pers Ketua FED Jerome Powell mengikuti pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin, terjadi penurunan signifikan pada harga Bitcoin pada awalnya.

Penurunan tersebut berasal dari pernyataan Jerome Powell pada Desember bahwa pemotongan suku bunga bukanlah kepastian. Sebelumnya, semua pasar keuangan mengharapkan pemotongan 25 basis poin lainnya pada Desember.

Powell menambahkan bahwa mereka tidak dapat mengakses data dan melihat apa yang ada di depan karena penutupan pemerintah. Anda dapat melihat semua detail pidato Powell dalam laporan berita kami di bawah ini:

Grafik yang menunjukkan volatilitas harga BTC.

Setelah penurunan dan pemulihan, terjadi likuidasi sebesar $304 juta di pasar cryptocurrency dalam satu jam terakhir, $264 juta di antaranya berada dalam posisi long.

*Ini bukan nasihat investasi.

