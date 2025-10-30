Harga Bitcoin Menahan Napas Saat Fed Bersiap Memotong Suku Bunga

Reli harga Bitcoin baru-baru ini kemarin menghadapi resistensi tepat di atas $116.000, menetap di bawah $113.000 pada saat penulisan, karena para trader menimbang sinyal makroekonomi yang lebih luas menjelang pengumuman Federal Reserve hari ini.

Kapitalisasi pasar cryptocurrency total telah mundur 1,4% selama 24 jam terakhir menjadi $3,81 triliun, menurut data Bitcoin Magazine Pro, meskipun ekuitas AS terus mencapai rekor tertinggi baru.

Perhatian, baik di bitcoin maupun pasar yang lebih luas, tertuju pada keputusan suku bunga Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan datang nanti hari ini, yang secara luas diperkirakan akan memberikan pemotongan 25 basis poin pada suku bunga acuan.

Inflasi harga konsumen yang lebih rendah dari perkiraan minggu lalu dan pasar tenaga kerja yang melambat telah memicu ekspektasi untuk pengurangan ini, dengan pasar tampaknya memperhitungkan hampir dua pemotongan lagi pada akhir tahun.

Suku bunga yang lebih rendah secara historis meningkatkan selera risiko, termasuk permintaan untuk bitcoin, dengan mengurangi imbal hasil pada uang tunai dan obligasi serta meningkatkan likuiditas di pasar keuangan.

Namun, dampak langsung dari pemotongan suku bunga hari ini mungkin teredam, karena mungkin sudah diperhitungkan.

Investor akan mengamati dengan cermat konferensi pers Ketua Fed Jerome Powell untuk mendapatkan panduan tentang trajektori kebijakan moneter di masa depan.

Pertanyaan kunci tetap apakah Fed akan memberi sinyal berakhirnya program Pengetatan Kuantitatif, langkah dovish yang dapat menyuntikkan momentum kenaikan lebih lanjut ke aset berisiko. Powell sebelumnya telah mengindikasikan bahwa Fed mendekati tahap ini, meskipun ketidakpastian dari penutupan pemerintah yang sedang berlangsung dapat mengaburkan prospek. Jika Pengetatan Kuantitatif berakhir, bitcoin seharusnya bereaksi positif.

Memperumit masalah, pasar tenaga kerja AS menunjukkan tanda-tanda kelemahan meskipun pengangguran rendah, dengan durasi pencarian kerja rata-rata tetap lama secara historis dan aktivitas perekrutan yang lemah.

Inflasi tetap di atas target Fed 2%, sebagian karena tarif yang masih berlaku.

Permintaan Bitcoin Institusional

Permintaan institusional untuk bitcoin tetap mendukung. ETF BTC telah mencatat arus masuk bersih yang konsisten, dengan $202,4 juta ditambahkan pada hari Selasa saja, mencerminkan kepercayaan yang berkembang terhadap aset ini di kalangan investor profesional.

Di sisi teknis, bitcoin terus bertahan di atas trendline naik yang dimulai sejak Mei, dengan resistensi langsung di $114.500 dan dukungan di $112.000.

Penembusan di atas yang pertama bisa menargetkan $120.000, sementara penurunan di bawah yang kedua mungkin melihat penarikan kembali menuju $106.500.

Saat keputusan Fed mendekat, bitcoin tetap berada di persimpangan kebijakan makroekonomi, posisi teknis, dan sentimen investor.

Pada saat penulisan, bitcoin diperdagangkan di $111.200.