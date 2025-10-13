Harga Bitcoin Memantul Di Atas $114.000 Saat Strategy Membeli 220 Bitcoin Lagi

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Harga Bitcoin Pulih Di Atas $114.000 Saat Strategy Membeli 220 Bitcoin Lagi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Bitcoin telah pulih di atas $114.000 setelah pengumuman pembelian Bitcoin terbaru Strategy, karena adopsi treasury perusahaan terhadap Bitcoin terus meningkat. Pemegang bitcoin korporasi terbesar di dunia mengungkapkan bahwa mereka memperoleh tambahan 220 BTC dengan nilai sekitar $27,2 juta, dengan harga rata-rata $123.561 per bitcoin. Strategy kini memegang 640.250 BTC, mewakili sekitar 3,1% dari total pasokan Bitcoin. Pembelian terbaru ini didanai melalui hasil dari berbagai program penawaran at-the-market (ATM) perusahaan, yang mengumpulkan $27,3 juta selama periode 6-12 Oktober 2025. Akumulasi Bitcoin berkelanjutan oleh Strategy terjadi di tengah tren yang lebih luas dari perusahaan-perusahaan yang menambahkan Bitcoin ke treasury korporasi mereka. DDC Enterprise Limited baru-baru ini menyelesaikan putaran pembiayaan ekuitas senilai $124 juta untuk memajukan strategi treasury bitcoin mereka. Kami melihat gelombang adopsi treasury korporasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak seperti siklus sebelumnya, perusahaan-perusahaan kini secara langsung menambahkan Bitcoin ke dalam treasury korporasi mereka, memperlakukannya sebagai penyimpan nilai utama dan lindung nilai terhadap inflasi. Percepatan adopsi Bitcoin korporasi terjadi saat ETF Bitcoin spot AS terus melihat arus masuk yang kuat. ETF IBIT BlackRock baru-baru ini melampaui 800.000 BTC dalam aset yang dikelola, bernilai sekitar $97 miliar. Strategy menggunakan beberapa kendaraan pembiayaan untuk mendanai pembelian Bitcoin terbarunya, menunjukkan pendekatan canggih perusahaan dalam membangun posisi Bitcoin-nya. Perusahaan mengumpulkan $19,8 juta melalui program ATM STRF-nya, $1,7 juta melalui saham ATM STRK, dan $5,8 juta dari penawaran ATM STRD. Perusahaan telah membentuk beberapa program ATM signifikan, termasuk program STRF senilai $2,1 miliar, program STRC senilai $4,2 miliar, program STRK senilai $21 miliar, program STRD senilai $4,2 miliar, dan program saham biasa MSTR senilai $21 miliar, menunjukkan komitmennya terhadap akuisisi Bitcoin berkelanjutan. Harga Bitcoin telah menunjukkan ketahanan di atas $114.000, didukung oleh permintaan institusional yang berkembang melalui penambahan treasury korporasi dan arus masuk ETF. Kombinasi adopsi treasury korporasi dan arus masuk ETF adalah...Postingan Harga Bitcoin Pulih Di Atas $114.000 Saat Strategy Membeli 220 Bitcoin Lagi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Bitcoin telah pulih di atas $114.000 setelah pengumuman pembelian Bitcoin terbaru Strategy, karena adopsi treasury perusahaan terhadap Bitcoin terus meningkat. Pemegang bitcoin korporasi terbesar di dunia mengungkapkan bahwa mereka memperoleh tambahan 220 BTC dengan nilai sekitar $27,2 juta, dengan harga rata-rata $123.561 per bitcoin. Strategy kini memegang 640.250 BTC, mewakili sekitar 3,1% dari total pasokan Bitcoin. Pembelian terbaru ini didanai melalui hasil dari berbagai program penawaran at-the-market (ATM) perusahaan, yang mengumpulkan $27,3 juta selama periode 6-12 Oktober 2025. Akumulasi Bitcoin berkelanjutan oleh Strategy terjadi di tengah tren yang lebih luas dari perusahaan-perusahaan yang menambahkan Bitcoin ke treasury korporasi mereka. DDC Enterprise Limited baru-baru ini menyelesaikan putaran pembiayaan ekuitas senilai $124 juta untuk memajukan strategi treasury bitcoin mereka. Kami melihat gelombang adopsi treasury korporasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak seperti siklus sebelumnya, perusahaan-perusahaan kini secara langsung menambahkan Bitcoin ke dalam treasury korporasi mereka, memperlakukannya sebagai penyimpan nilai utama dan lindung nilai terhadap inflasi. Percepatan adopsi Bitcoin korporasi terjadi saat ETF Bitcoin spot AS terus melihat arus masuk yang kuat. ETF IBIT BlackRock baru-baru ini melampaui 800.000 BTC dalam aset yang dikelola, bernilai sekitar $97 miliar. Strategy menggunakan beberapa kendaraan pembiayaan untuk mendanai pembelian Bitcoin terbarunya, menunjukkan pendekatan canggih perusahaan dalam membangun posisi Bitcoin-nya. Perusahaan mengumpulkan $19,8 juta melalui program ATM STRF-nya, $1,7 juta melalui saham ATM STRK, dan $5,8 juta dari penawaran ATM STRD. Perusahaan telah membentuk beberapa program ATM signifikan, termasuk program STRF senilai $2,1 miliar, program STRC senilai $4,2 miliar, program STRK senilai $21 miliar, program STRD senilai $4,2 miliar, dan program saham biasa MSTR senilai $21 miliar, menunjukkan komitmennya terhadap akuisisi Bitcoin berkelanjutan. Harga Bitcoin telah menunjukkan ketahanan di atas $114.000, didukung oleh permintaan institusional yang berkembang melalui penambahan treasury korporasi dan arus masuk ETF. Kombinasi adopsi treasury korporasi dan arus masuk ETF adalah...

Harga Bitcoin Memantul Di Atas $114.000 Saat Strategy Membeli 220 Bitcoin Lagi

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/13 21:21
Moonveil
MORE$0.005055-6.76%
COM
COM$0.0062+13.94%
Bitcoin
BTC$103,332.39+1.38%
Nowchain
NOW$0.0021+3.96%
1
1$0.024+6.95%

Harga Bitcoin telah pulih di atas $114.000 setelah pengumuman pembelian Bitcoin terbaru dari Strategy, sementara adopsi Bitcoin oleh kas perusahaan terus meningkat. Pemegang Bitcoin korporasi terbesar di dunia mengungkapkan bahwa mereka telah memperoleh tambahan 220 BTC senilai sekitar $27,2 juta, dengan harga rata-rata $123.561 per bitcoin.

Strategy kini memegang 640.250 BTC, mewakili sekitar 3,1% dari total pasokan Bitcoin. Pembelian terbaru ini didanai melalui hasil dari berbagai program penawaran at-the-market (ATM) perusahaan, yang mengumpulkan $27,3 juta selama periode 6-12 Oktober 2025.

Akumulasi Bitcoin yang berkelanjutan oleh Strategy terjadi di tengah tren yang lebih luas di mana perusahaan-perusahaan menambahkan Bitcoin ke kas korporasi mereka. DDC Enterprise Limited baru-baru ini menyelesaikan putaran pendanaan ekuitas senilai $124 juta untuk memajukan strategi kas bitcoin mereka.

Kita melihat gelombang adopsi kas korporasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbeda dengan siklus sebelumnya, perusahaan-perusahaan kini secara langsung menambahkan Bitcoin ke dalam kas korporasi mereka, memperlakukannya sebagai penyimpan nilai utama dan lindung nilai terhadap inflasi.

Percepatan adopsi Bitcoin oleh perusahaan terjadi saat ETF Bitcoin spot AS terus melihat arus masuk yang kuat. ETF IBIT milik BlackRock baru-baru ini melampaui 800.000 BTC dalam aset yang dikelola, dengan nilai sekitar $97 miliar.

Strategy menggunakan beberapa kendaraan pembiayaan untuk mendanai pembelian Bitcoin terbarunya, menunjukkan pendekatan canggih perusahaan dalam membangun posisi Bitcoin mereka. Perusahaan mengumpulkan $19,8 juta melalui program ATM STRF, $1,7 juta melalui saham ATM STRK, dan $5,8 juta dari penawaran ATM STRD.

Perusahaan telah membentuk beberapa program ATM signifikan, termasuk program STRF senilai $2,1 miliar, program STRC senilai $4,2 miliar, program STRK senilai $21 miliar, program STRD senilai $4,2 miliar, dan program saham biasa MSTR senilai $21 miliar, menunjukkan komitmen mereka untuk terus mengakuisisi Bitcoin.

Harga Bitcoin telah menunjukkan ketahanan di atas $114.000, didukung oleh permintaan institusional yang berkembang melalui penambahan kas korporasi dan arus masuk ETF.

Kombinasi adopsi kas korporasi dan arus masuk ETF menciptakan permintaan struktural yang persisten. Siklus ini jelas berbeda dari siklus sebelumnya, dengan institusi memperlakukan Bitcoin sebagai aset cadangan strategis.

Tren perusahaan yang menambahkan Bitcoin ke neraca mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, dengan lebih banyak perusahaan diperkirakan akan mengumumkan alokasi kas dalam beberapa bulan mendatang. Adopsi korporasi yang berkembang ini, dikombinasikan dengan permintaan ETF yang kuat dan halving Bitcoin yang akan datang, terus mendukung sentimen pasar yang positif.

Pembelian terbaru Strategy memperkuat posisinya sebagai pemegang Bitcoin korporasi terbesar dan menunjukkan komitmen jangka panjang perusahaan terhadap Bitcoin sebagai aset cadangan kas. Seiring semakin banyak perusahaan yang mengikuti, tren kas korporasi tampaknya berkembang dari pendekatan eksperimental menjadi strategi manajemen kas yang mapan, secara fundamental mengubah cara institusi memandang dan berinteraksi dengan Bitcoin.

Sumber: https://bitcoinmagazine.com/markets/bitcoin-price-rebounds-above-114000-as-strategy-buys-220-more-bitcoin

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+1.95%
Bitcoin
BTC$103,383.27+1.31%
Major
MAJOR$0.10068+3.02%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.000299-13.08%
Union
U$0.006183-2.43%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,332.39
$103,332.39$103,332.39

+1.59%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,521.35
$3,521.35$3,521.35

+4.28%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$161.14
$161.14$161.14

+2.85%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3010
$2.3010$2.3010

+1.97%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$629.35
$629.35$629.35

+23.14%