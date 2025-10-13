Harga Bitcoin Memantul Di Atas $114.000 Saat Strategy Membeli 220 Bitcoin Lagi

Harga Bitcoin telah pulih di atas $114.000 setelah pengumuman pembelian Bitcoin terbaru dari Strategy, sementara adopsi Bitcoin oleh kas perusahaan terus meningkat. Pemegang Bitcoin korporasi terbesar di dunia mengungkapkan bahwa mereka telah memperoleh tambahan 220 BTC senilai sekitar $27,2 juta, dengan harga rata-rata $123.561 per bitcoin.

Strategy kini memegang 640.250 BTC, mewakili sekitar 3,1% dari total pasokan Bitcoin. Pembelian terbaru ini didanai melalui hasil dari berbagai program penawaran at-the-market (ATM) perusahaan, yang mengumpulkan $27,3 juta selama periode 6-12 Oktober 2025.

Akumulasi Bitcoin yang berkelanjutan oleh Strategy terjadi di tengah tren yang lebih luas di mana perusahaan-perusahaan menambahkan Bitcoin ke kas korporasi mereka. DDC Enterprise Limited baru-baru ini menyelesaikan putaran pendanaan ekuitas senilai $124 juta untuk memajukan strategi kas bitcoin mereka.

Kita melihat gelombang adopsi kas korporasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbeda dengan siklus sebelumnya, perusahaan-perusahaan kini secara langsung menambahkan Bitcoin ke dalam kas korporasi mereka, memperlakukannya sebagai penyimpan nilai utama dan lindung nilai terhadap inflasi.

Percepatan adopsi Bitcoin oleh perusahaan terjadi saat ETF Bitcoin spot AS terus melihat arus masuk yang kuat. ETF IBIT milik BlackRock baru-baru ini melampaui 800.000 BTC dalam aset yang dikelola, dengan nilai sekitar $97 miliar.

Strategy menggunakan beberapa kendaraan pembiayaan untuk mendanai pembelian Bitcoin terbarunya, menunjukkan pendekatan canggih perusahaan dalam membangun posisi Bitcoin mereka. Perusahaan mengumpulkan $19,8 juta melalui program ATM STRF, $1,7 juta melalui saham ATM STRK, dan $5,8 juta dari penawaran ATM STRD.

Perusahaan telah membentuk beberapa program ATM signifikan, termasuk program STRF senilai $2,1 miliar, program STRC senilai $4,2 miliar, program STRK senilai $21 miliar, program STRD senilai $4,2 miliar, dan program saham biasa MSTR senilai $21 miliar, menunjukkan komitmen mereka untuk terus mengakuisisi Bitcoin.

Harga Bitcoin telah menunjukkan ketahanan di atas $114.000, didukung oleh permintaan institusional yang berkembang melalui penambahan kas korporasi dan arus masuk ETF.

Kombinasi adopsi kas korporasi dan arus masuk ETF menciptakan permintaan struktural yang persisten. Siklus ini jelas berbeda dari siklus sebelumnya, dengan institusi memperlakukan Bitcoin sebagai aset cadangan strategis.

Tren perusahaan yang menambahkan Bitcoin ke neraca mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, dengan lebih banyak perusahaan diperkirakan akan mengumumkan alokasi kas dalam beberapa bulan mendatang. Adopsi korporasi yang berkembang ini, dikombinasikan dengan permintaan ETF yang kuat dan halving Bitcoin yang akan datang, terus mendukung sentimen pasar yang positif.

Pembelian terbaru Strategy memperkuat posisinya sebagai pemegang Bitcoin korporasi terbesar dan menunjukkan komitmen jangka panjang perusahaan terhadap Bitcoin sebagai aset cadangan kas. Seiring semakin banyak perusahaan yang mengikuti, tren kas korporasi tampaknya berkembang dari pendekatan eksperimental menjadi strategi manajemen kas yang mapan, secara fundamental mengubah cara institusi memandang dan berinteraksi dengan Bitcoin.