Harga Bitcoin Tiba-tiba Turun Di Bawah $106.000 Likuidasi Besar Sedang Berlangsung, Inilah Pembaruan Terbaru

Pasar cryptocurrency diguncang oleh gelombang volatilitas yang tiba-tiba hari ini, dengan Bitcoin sempat jatuh di bawah $106.000, memicu likuidasi besar-besaran.
Harga Bitcoin (BTC) telah pulih untuk diperdagangkan di $106.376 setelah jatuh di bawah $106.000, menurut data. Kerugian harian telah mencapai 3,74%, sementara penurunan mingguan berada di 7,5%.Grafik yang menunjukkan penurunan harga BTC.
Penurunan tajam ini memicu siklus likuidasi besar dalam perdagangan futures. Total posisi senilai $1,13 miliar dilikuidasi dalam 24 jam terakhir. Dari jumlah ini, $1,05 miliar berasal dari posisi long, sementara hanya $79,8 juta berasal dari posisi short.
Bagian terbesar dari likuidasi dimiliki oleh investor Bitcoin:
- BTC: $189,84 juta
- ETH: $116,30 juta
- LEFT: $96,23 juta
- XRP: $15,59 juta
Dilaporkan bahwa posisi senilai $610,8 juta dilikuidasi dalam satu jam terakhir, $595,7 juta di antaranya berasal dari perdagangan long.Grafik yang menunjukkan likuidasi di pasar cryptocurrency dalam satu jam terakhir.
Penjualan panik tidak hanya mempengaruhi Bitcoin tetapi juga altcoin terkemuka.
- Ethereum (ETH) diperdagangkan sekitar $3.625, turun 6,22%.
- Solana (SOL) turun 8,53% ke $169.
- BNB turun 8,46% di $991.
- XRP turun 5,95% di $2,36.
*Ini bukan nasihat investasi.
