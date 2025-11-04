Harga Bitcoin Tiba-tiba Turun Di Bawah $106.000 Likuidasi Besar Sedang Berlangsung, Inilah Pembaruan Terbaru

Pasar cryptocurrency diguncang oleh gelombang volatilitas yang tiba-tiba hari ini, dengan Bitcoin sempat jatuh di bawah $106.000, memicu likuidasi besar-besaran.

Harga Bitcoin (BTC) telah pulih untuk diperdagangkan di $106.376 setelah jatuh di bawah $106.000, menurut data. Kerugian harian telah mencapai 3,74%, sementara penurunan mingguan berada di 7,5%.

Grafik yang menunjukkan penurunan harga BTC.

Penurunan tajam ini memicu siklus likuidasi besar dalam perdagangan futures. Total posisi senilai $1,13 miliar dilikuidasi dalam 24 jam terakhir. Dari jumlah ini, $1,05 miliar berasal dari posisi long, sementara hanya $79,8 juta berasal dari posisi short.

Bagian terbesar dari likuidasi dimiliki oleh investor Bitcoin:

BTC: $189,84 juta

ETH: $116,30 juta

LEFT: $96,23 juta

XRP: $15,59 juta

Dilaporkan bahwa posisi senilai $610,8 juta dilikuidasi dalam satu jam terakhir, $595,7 juta di antaranya berasal dari perdagangan long.

Grafik yang menunjukkan likuidasi di pasar cryptocurrency dalam satu jam terakhir.

Penjualan panik tidak hanya mempengaruhi Bitcoin tetapi juga altcoin terkemuka.

Ethereum (ETH) diperdagangkan sekitar $3.625, turun 6,22%.

Solana (SOL) turun 8,53% ke $169.

BNB turun 8,46% di $991.

XRP turun 5,95% di $2,36.

*Ini bukan nasihat investasi.

Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain!