Harga Bitcoin Berusaha Mempertahankan Dukungan Di $107.000 Dolar AS, RTX Siap Bersinar Di November

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Bitcoin Price Tries To Hold Support At $107,000 US Dollar, RTX Set To Shine In November muncul di BitcoinEthereumNews.com. Crypto Presales Pasar cryptocurrency memanas kembali karena berbagai token terus bersaing untuk mendapatkan perhatian investor. Bitcoin kehilangan dominasinya dan altcoin mulai mengambil alih, memikat investor dengan janji keuntungan eksponensial. Harga Bitcoin berjuang untuk mempertahankan support di $107,000, dan daripada menunggu langkah selanjutnya, investor merotasi modal ke token pembayaran kripto, RTX, yang oleh analis disebut sebagai cerita terobosan berikutnya tahun 2025. Harga Bitcoin Berjuang, Apa yang Ada di Depan. Pada saat tulisan ini dibuat, harga BTC dalam USD adalah $106,261, turun 3,55% dari harga pembukaan $110,544. Harga ditolak di $110,696, kehilangan support $107,000, yang sedang berjuang untuk direbut kembali. Menurut analisis kami, harga Bitcoin perlu menghormati support $106,202. Dari sana, dapat mengumpulkan momentum untuk menguji resistensi utama di $108,143. Jika berhasil, maka $111,909 dan kemudian $115,000 adalah target berikutnya. Jika BTC kehilangan resistensi saat ini di $105,590, penurunan harga mungkin akan terjadi. Meskipun beberapa investor memantau pergerakan harga Bitcoin, investor berpengalaman sedang melihat altcoin, karena musim alt sekarang sedang dalam penuh ayunan. Token pembayaran yang sedang berkembang, Remittix (RTX), terus muncul di daftar pencarian investor yang berbeda karena mereka percaya token ini akan bersinar pada bulan November. Remittix, Cerita Tren Baru Remittix adalah solusi PayFi yang dirancang untuk memfasilitasi transfer kripto-ke-bank instan di lebih dari 30 negara dan mendukung lebih dari 40 cryptocurrency. Dompet Remittix menawarkan konversi FX real-time, menjembatani kesenjangan global senilai $19 triliun antara sistem pembayaran tradisional dan cryptocurrency. Pengguna tidak direpotkan dengan masalah konversi FX dan KYC dan dalam upaya untuk mengamankan kepercayaan investor, audit CertiK penuh telah diselesaikan; likuiditas dan token tim telah dikunci untuk jangka waktu tiga tahun. Dijual dengan harga rendah $0,11, Remittix menawarkan...Postingan Bitcoin Price Tries To Hold Support At $107,000 US Dollar, RTX Set To Shine In November muncul di BitcoinEthereumNews.com. Crypto Presales Pasar cryptocurrency memanas kembali karena berbagai token terus bersaing untuk mendapatkan perhatian investor. Bitcoin kehilangan dominasinya dan altcoin mulai mengambil alih, memikat investor dengan janji keuntungan eksponensial. Harga Bitcoin berjuang untuk mempertahankan support di $107,000, dan daripada menunggu langkah selanjutnya, investor merotasi modal ke token pembayaran kripto, RTX, yang oleh analis disebut sebagai cerita terobosan berikutnya tahun 2025. Harga Bitcoin Berjuang, Apa yang Ada di Depan. Pada saat tulisan ini dibuat, harga BTC dalam USD adalah $106,261, turun 3,55% dari harga pembukaan $110,544. Harga ditolak di $110,696, kehilangan support $107,000, yang sedang berjuang untuk direbut kembali. Menurut analisis kami, harga Bitcoin perlu menghormati support $106,202. Dari sana, dapat mengumpulkan momentum untuk menguji resistensi utama di $108,143. Jika berhasil, maka $111,909 dan kemudian $115,000 adalah target berikutnya. Jika BTC kehilangan resistensi saat ini di $105,590, penurunan harga mungkin akan terjadi. Meskipun beberapa investor memantau pergerakan harga Bitcoin, investor berpengalaman sedang melihat altcoin, karena musim alt sekarang sedang dalam penuh ayunan. Token pembayaran yang sedang berkembang, Remittix (RTX), terus muncul di daftar pencarian investor yang berbeda karena mereka percaya token ini akan bersinar pada bulan November. Remittix, Cerita Tren Baru Remittix adalah solusi PayFi yang dirancang untuk memfasilitasi transfer kripto-ke-bank instan di lebih dari 30 negara dan mendukung lebih dari 40 cryptocurrency. Dompet Remittix menawarkan konversi FX real-time, menjembatani kesenjangan global senilai $19 triliun antara sistem pembayaran tradisional dan cryptocurrency. Pengguna tidak direpotkan dengan masalah konversi FX dan KYC dan dalam upaya untuk mengamankan kepercayaan investor, audit CertiK penuh telah diselesaikan; likuiditas dan token tim telah dikunci untuk jangka waktu tiga tahun. Dijual dengan harga rendah $0,11, Remittix menawarkan...

Harga Bitcoin Berusaha Mempertahankan Dukungan Di $107.000 Dolar AS, RTX Siap Bersinar Di November

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/04 15:52
Penjualan Awal Kripto

Pasar cryptocurrency kembali memanas saat berbagai token terus bersaing untuk mendapatkan perhatian investor. Bitcoin kehilangan dominasinya dan altcoin mulai mengambil alih, memikat investor dengan janji keuntungan eksponensial.

Harga Bitcoin berjuang untuk mempertahankan dukungan di $107.000, dan daripada menunggu langkah berikutnya, investor merotasi modal ke token pembayaran kripto, RTX, yang oleh analis disebut sebagai cerita terobosan berikutnya tahun 2025.

Harga Bitcoin Berjuang, Apa yang Ada di Depan.

Pada saat penulisan ini, harga BTC dalam USD adalah $106.261, turun 3,55% dari harga pembukaan $110.544. Harga ditolak di $110.696, kehilangan dukungan $107.000, yang sedang berjuang untuk direbut kembali.

Menurut analisis kami, harga Bitcoin perlu menghormati dukungan $106.202. Dari sana, Bitcoin dapat mengumpulkan momentum untuk menguji resistensi utama di $108.143. Jika berhasil, maka $111.909 dan kemudian $115.000 adalah target berikutnya.

Jika BTC kehilangan resistensi saat ini di $105.590, penurunan harga mungkin akan terjadi. Meskipun beberapa investor memantau pergerakan harga Bitcoin, investor berpengalaman sedang melihat altcoin, karena musim alt sekarang sedang dalam penuh ayunan.

Token pembayaran yang sedang berkembang, Remittix (RTX), terus muncul di daftar pencarian investor yang berbeda karena mereka percaya token ini akan bersinar pada bulan November.

Remittix, Cerita Tren Baru

Remittix adalah solusi PayFi yang dirancang untuk memfasilitasi transfer kripto-ke-bank instan di lebih dari 30 negara dan mendukung lebih dari 40 cryptocurrency. Dompet Remittix menawarkan konversi FX real-time, menjembatani kesenjangan global senilai $19 triliun antara sistem pembayaran tradisional dan cryptocurrency.

Pengguna tidak direpotkan dengan masalah konversi FX dan KYC dan dalam upaya untuk mengamankan kepercayaan investor, audit CertiK penuh telah diselesaikan; likuiditas dan token tim telah dikunci untuk jangka waktu tiga tahun.

Dijual dengan harga rendah $0,11, Remittix menawarkan program referral di mana pengguna mendapatkan bonus 15% dari pembelian yang direferensikan dalam USDT. Hadiah dapat diklaim secara instan setiap 24 jam melalui dasbor Remittix untuk penarikan atau reinvestasi.

Sorotan Remittix:

  • Pengujian beta untuk dompet Remittix kini sudah aktif, dengan pengguna komunitas yang aktif mengujinya.
  • Audit CertiK penuh telah diselesaikan; likuiditas dan token tim telah dikunci untuk jangka waktu tiga tahun.
  • RTX menduduki peringkat #1 di CertiK untuk Token pra-peluncuran.
  • Dirancang untuk pengguna kripto asli dan non-kripto, dapat digunakan oleh pemilik bisnis, pekerja lepas, dan lainnya.

Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan melihat proyek mereka di sini:

Situs web: https://remittix.io/   

Media sosial: https://linktr.ee/remittix  

Hadiah $250K: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Penulis

Krasimir Rusev adalah seorang jurnalis dengan pengalaman bertahun-tahun dalam meliput cryptocurrency dan pasar keuangan. Dia mengkhususkan diri dalam analisis, berita, dan perkiraan untuk aset digital, memberikan pembaca informasi mendalam dan dapat diandalkan tentang tren pasar terbaru. Keahlian dan profesionalismenya menjadikannya sumber informasi yang berharga bagi investor, trader, dan siapa saja yang mengikuti dinamika dunia kripto.

Cerita terkait

Artikel berikutnya

Sumber: https://coindoo.com/bitcoin-price-tries-to-hold-support-at-107000-us-dollar-rtx-set-to-shine-in-november/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06158-4.89%
Starpower
STAR$0.12292-0.60%
Ambire Wallet
WALLET$0.01887-1.71%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2813-0.17%
FINANCE
FINANCE$0.0002955-14.47%
DeFi
DEFI$0.000794+2.31%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

Analis dari pertukaran cryptocurrency Coinbase telah membagikan ekspektasi mereka untuk Bitcoin setelah pergerakan harga terbaru. Berikut detailnya. Lanjutkan Membaca: Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan
Bitcoin
BTC$102,387.56+0.47%
SphereX
HERE$0.000119--%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 19:14

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,384.02
$102,384.02$102,384.02

+0.66%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,460.48
$3,460.48$3,460.48

+2.47%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.89
$159.89$159.89

+2.05%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2822
$2.2822$2.2822

+1.14%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$611.14
$611.14$611.14

+19.57%