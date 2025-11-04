Harga Bitcoin Berusaha Mempertahankan Dukungan Di $107.000 Dolar AS, RTX Siap Bersinar Di November

Penjualan Awal Kripto

Pasar cryptocurrency kembali memanas saat berbagai token terus bersaing untuk mendapatkan perhatian investor. Bitcoin kehilangan dominasinya dan altcoin mulai mengambil alih, memikat investor dengan janji keuntungan eksponensial.

Harga Bitcoin berjuang untuk mempertahankan dukungan di $107.000, dan daripada menunggu langkah berikutnya, investor merotasi modal ke token pembayaran kripto, RTX, yang oleh analis disebut sebagai cerita terobosan berikutnya tahun 2025.

Harga Bitcoin Berjuang, Apa yang Ada di Depan.

Pada saat penulisan ini, harga BTC dalam USD adalah $106.261, turun 3,55% dari harga pembukaan $110.544. Harga ditolak di $110.696, kehilangan dukungan $107.000, yang sedang berjuang untuk direbut kembali.

Menurut analisis kami, harga Bitcoin perlu menghormati dukungan $106.202. Dari sana, Bitcoin dapat mengumpulkan momentum untuk menguji resistensi utama di $108.143. Jika berhasil, maka $111.909 dan kemudian $115.000 adalah target berikutnya.

Jika BTC kehilangan resistensi saat ini di $105.590, penurunan harga mungkin akan terjadi. Meskipun beberapa investor memantau pergerakan harga Bitcoin, investor berpengalaman sedang melihat altcoin, karena musim alt sekarang sedang dalam penuh ayunan.

Token pembayaran yang sedang berkembang, Remittix (RTX), terus muncul di daftar pencarian investor yang berbeda karena mereka percaya token ini akan bersinar pada bulan November.

Remittix, Cerita Tren Baru

Remittix adalah solusi PayFi yang dirancang untuk memfasilitasi transfer kripto-ke-bank instan di lebih dari 30 negara dan mendukung lebih dari 40 cryptocurrency. Dompet Remittix menawarkan konversi FX real-time, menjembatani kesenjangan global senilai $19 triliun antara sistem pembayaran tradisional dan cryptocurrency.

Pengguna tidak direpotkan dengan masalah konversi FX dan KYC dan dalam upaya untuk mengamankan kepercayaan investor, audit CertiK penuh telah diselesaikan; likuiditas dan token tim telah dikunci untuk jangka waktu tiga tahun.

Dijual dengan harga rendah $0,11, Remittix menawarkan program referral di mana pengguna mendapatkan bonus 15% dari pembelian yang direferensikan dalam USDT. Hadiah dapat diklaim secara instan setiap 24 jam melalui dasbor Remittix untuk penarikan atau reinvestasi.

Sorotan Remittix:

Pengujian beta untuk dompet Remittix kini sudah aktif, dengan pengguna komunitas yang aktif mengujinya.

Audit CertiK penuh telah diselesaikan; likuiditas dan token tim telah dikunci untuk jangka waktu tiga tahun.

RTX menduduki peringkat #1 di CertiK untuk Token pra-peluncuran.

Dirancang untuk pengguna kripto asli dan non-kripto, dapat digunakan oleh pemilik bisnis, pekerja lepas, dan lainnya.

Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan melihat proyek mereka di sini:

Situs web: https://remittix.io/

Media sosial: https://linktr.ee/remittix

Hadiah $250K: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Penulis

Krasimir Rusev adalah seorang jurnalis dengan pengalaman bertahun-tahun dalam meliput cryptocurrency dan pasar keuangan. Dia mengkhususkan diri dalam analisis, berita, dan perkiraan untuk aset digital, memberikan pembaca informasi mendalam dan dapat diandalkan tentang tren pasar terbaru. Keahlian dan profesionalismenya menjadikannya sumber informasi yang berharga bagi investor, trader, dan siapa saja yang mengikuti dinamika dunia kripto.

